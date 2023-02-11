Госатомрегулирование запретило эксплуатацию четырех энергоблоков Запорожской АЭС

Государственная инспекция ядерного регулирования запретила эксплуатацию энергоблоков 3, 4, 5, 6 Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Госатомрегулирования.

"Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины выдано распоряжение от 10 февраля 2023 года об ограничении эксплуатации энергоблоков №№3, 4, 5, 6 Запорожской АЭС, как объекта государственного надзора, вследствие невозможности устранения выявленных нарушений требований ядерной и радиационной безопасности. Следовательно эксплуатация указанных ядерных установок на энергетических уровнях мощности запрещена.

Госатомрегулированием при издании указанного распоряжения учтено, что промышленная площадка Запорожской АЭС подвергается периодическим обстрелам, воздушные линии связи с энергетической системой Украины получили повреждения", - говорится в сообщении.

Кроме того, производственные помещения ЗАЭС, в частности, информационно-кризисный центр, не могут использоваться по назначению из-за расположения в них российских военных, в результате оккупации эксплуатирующая организация ГП "НАЭК "Энергоатом" не имеет надлежащих возможностей для поставки товарно-материальных ценностей на Запорожскую АЭС.

Как отмечается, эти факты свидетельствуют о нарушении фундаментальных принципов обеспечения безопасности атомных станций как реализации стратегии глубокоэшелонированной защиты, обеспечения культуры безопасности, ответственности эксплуатирующей организации.

Также установлены нарушения требований законодательства, норм, правил и стандартов по ядерной и радиационной безопасности, документов разрешительного характера, в частности лицензий на эксплуатацию ядерных установок.

В результате оккупации российскими военными промышленной площадки не обеспечивается функционирование системы физической защиты ядерной установки.

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