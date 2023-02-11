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ядерная безопасность (475) Запорожская АЭС (665)

Госатомрегулирование запретило эксплуатацию четырех энергоблоков Запорожской АЭС

заес,аес,запорізька

Государственная инспекция ядерного регулирования запретила эксплуатацию энергоблоков 3, 4, 5, 6 Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Госатомрегулирования.

"Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины выдано распоряжение от 10 февраля 2023 года об ограничении эксплуатации энергоблоков №№3, 4, 5, 6 Запорожской АЭС, как объекта государственного надзора, вследствие невозможности устранения выявленных нарушений требований ядерной и радиационной безопасности. Следовательно эксплуатация указанных ядерных установок на энергетических уровнях мощности запрещена.

Госатомрегулированием при издании указанного распоряжения учтено, что промышленная площадка Запорожской АЭС подвергается периодическим обстрелам, воздушные линии связи с энергетической системой Украины получили повреждения", - говорится в сообщении.

Кроме того, производственные помещения ЗАЭС, в частности, информационно-кризисный центр, не могут использоваться по назначению из-за расположения в них российских военных, в результате оккупации эксплуатирующая организация ГП "НАЭК "Энергоатом" не имеет надлежащих возможностей для поставки товарно-материальных ценностей на Запорожскую АЭС.

Как отмечается, эти факты свидетельствуют о нарушении фундаментальных принципов обеспечения безопасности атомных станций как реализации стратегии глубокоэшелонированной защиты, обеспечения культуры безопасности, ответственности эксплуатирующей организации.

Также установлены нарушения требований законодательства, норм, правил и стандартов по ядерной и радиационной безопасности, документов разрешительного характера, в частности лицензий на эксплуатацию ядерных установок.

В результате оккупации российскими военными промышленной площадки не обеспечивается функционирование системы физической защиты ядерной установки.

Смотрите также: Оккупанты сбрасывают воду из Каховского водохранилища, приближая катастрофу на ЗАЭС. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО
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Топ комментарии
+7
Ага, щазз. Так кацапи і дослухаються до заборони.
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11.02.2023 11:39
+4
а чого це не було зроблено на другий день після захоплення російськими терористами АЕС ?
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11.02.2023 12:09
+3
А де наші сили ССО?Де їхні операції по ЗАЄС
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11.02.2023 11:47
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Ага, щазз. Так кацапи і дослухаються до заборони.
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11.02.2023 11:39 Ответить
а скількі летіти GLSDB до Смоленськой АЕС ? а до Обниньська ?
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11.02.2023 12:10 Ответить
Цікаво, що скаже оон 23-24 лютого з приводу атомноі (не)безпеки в Украіні, котру нещодавно розрекламував пан кулеба?
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11.02.2023 11:46 Ответить
Уря! Прокинулись мляди
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11.02.2023 11:46 Ответить
А де наші сили ССО?Де їхні операції по ЗАЄС
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11.02.2023 11:47 Ответить
судячи з рашистких cводок наші сили ссо через день форсують дніпро і гинуть не діставшись до заес.
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11.02.2023 12:01 Ответить
где ты такие сводки читаешь, ждун?
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11.02.2023 12:04 Ответить
тебя это не касается.
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11.02.2023 12:05 Ответить
Обе стороны активно накидывают про огромные потери со всех сторон. Война же. Вон, на днях колонну окупационную развалили под Угледаром. Что пошло в большинство украинских сводок? Правильно. Тысячи убитых и подбито больше 100 танков. Ну вот и они так же делают. Каждый месяц десяток разбитых ссо груп, да.
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11.02.2023 19:43 Ответить
ну тепер справа за МАГАТЕ
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11.02.2023 12:01 Ответить
Магатэ это просто отдел статистики.
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11.02.2023 12:21 Ответить
Блокистій, ать два!
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11.02.2023 12:08 Ответить
а скількі летіти GLSDB до Курськой АЕС ?
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11.02.2023 12:09 Ответить
а чого це не було зроблено на другий день після захоплення російськими терористами АЕС ?
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11.02.2023 12:09 Ответить
спутниковые снимки дамбы ГЭС, на которых можно увидеть скорость оттока воды. Это грозит катастрофой на ЗАЭС
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11.02.2023 12:39 Ответить
Держатомрегулювання

Непогано.
А ще мені подобається назва ісландського льодовика Ейяфьядлайокюдль.
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11.02.2023 12:51 Ответить
А ця "заборона" на щось впливає? Вона нагадує на "глибоке занепокоєння", тобто ніфуя варте
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11.02.2023 15:08 Ответить
 
 