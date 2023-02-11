Украина нуждается в мире, но не на навязанных Россией условиях, - Бербок

Украина и Европа нуждаются в завершении войны, но не путем навязывания мира на условиях России.

Об этом сказала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на ежегодной внешнеполитической конференции Фонда Генриха Белля в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Продиктованное прекращение огня в нынешних условиях, когда часть Украины оккупирована и продолжают лететь ракеты и бомбы, не для мира в Украине, а для покорения Украинского государства. Потому что отсутствие войны не означает автоматически мир в свободе. Продиктованный мир противоположен справедливому миру. Поэтому что такая концепция мира, продиктованного мира, признает право самого сильного и тем самым нарушает международное право", - подчеркнула глава МИД ФРГ.

Министр отметила важность продолжения поддержки, ведь "мы также несем ответственность за то, чего не делаем".

"Если приходится выбирать между правильным и обидным, между агрессором и жертвами - то мы на стороне закона и на стороне народа. Потому что мы не принимаем ничего в Европе или где угодно еще в мире, где границы передвигаются силой и где невыразимые страдания наносятся миллионам людей. Мы не соглашаемся с тем, что Владимир Путин хочет навязать нам логику прошлых веков, согласно которой право сильнейшего имеет большее значение, чем международное право", - сказала дипломат.

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Глава немецкой дипслужбы также сказала о необходимости на фоне нарушения одной из крупнейших стран мира международного права больше инвестировать в интегрированную безопасность.

Дипломат акцентировала во время выступления на вопросе доверия к Германии как надежного партнера.

"Доверие наших партнеров к нашей стране является одной, возможно, даже важнейшей валютой внешней политики Германии… Для нас в Федеративной Республике доверие является ключевой валютой", - заявила Бербок.

Как глава МИД, она видит своей главной задачей и приоритетом немецкой дипломатии в 2023 году укрепление международного сотрудничества и международного права. Для министра, по ее словам, важно иметь возможность сказать людям по всему миру, что они могут рассчитывать на поддержку Берлина. Ведь в то время, когда в Европе бурлит война, доверие является общим страхованием жизни. Ведь Украина не только защищает мир в своем государстве, но и свободу.