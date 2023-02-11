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Новости Война
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Украина нуждается в мире, но не на навязанных Россией условиях, - Бербок

бербок

Украина и Европа нуждаются в завершении войны, но не путем навязывания мира на условиях России.

Об этом сказала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на ежегодной внешнеполитической конференции Фонда Генриха Белля в Берлине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Продиктованное прекращение огня в нынешних условиях, когда часть Украины оккупирована и продолжают лететь ракеты и бомбы, не для мира в Украине, а для покорения Украинского государства. Потому что отсутствие войны не означает автоматически мир в свободе. Продиктованный мир противоположен справедливому миру. Поэтому что такая концепция мира, продиктованного мира, признает право самого сильного и тем самым нарушает международное право", - подчеркнула глава МИД ФРГ.

Министр отметила важность продолжения поддержки, ведь "мы также несем ответственность за то, чего не делаем".

"Если приходится выбирать между правильным и обидным, между агрессором и жертвами - то мы на стороне закона и на стороне народа. Потому что мы не принимаем ничего в Европе или где угодно еще в мире, где границы передвигаются силой и где невыразимые страдания наносятся миллионам людей. Мы не соглашаемся с тем, что Владимир Путин хочет навязать нам логику прошлых веков, согласно которой право сильнейшего имеет большее значение, чем международное право", - сказала дипломат.

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Глава немецкой дипслужбы также сказала о необходимости на фоне нарушения одной из крупнейших стран мира международного права больше инвестировать в интегрированную безопасность.

Дипломат акцентировала во время выступления на вопросе доверия к Германии как надежного партнера.

"Доверие наших партнеров к нашей стране является одной, возможно, даже важнейшей валютой внешней политики Германии… Для нас в Федеративной Республике доверие является ключевой валютой", - заявила Бербок.

Как глава МИД, она видит своей главной задачей и приоритетом немецкой дипломатии в 2023 году укрепление международного сотрудничества и международного права. Для министра, по ее словам, важно иметь возможность сказать людям по всему миру, что они могут рассчитывать на поддержку Берлина. Ведь в то время, когда в Европе бурлит война, доверие является общим страхованием жизни. Ведь Украина не только защищает мир в своем государстве, но и свободу.
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Топ комментарии
+7
Хз, але для мене, чогось Бербок єдина з політиків Німеччини,до якої я симпатезую.
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11.02.2023 14:56
+4
Як би всі в Європі там думали і діяли то не було б північного потоку, друга "валоді" , агресії проти Грузії, анексії Криму, війни проти України, не було б ерефії.
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11.02.2023 15:05
+4
Бербок найбільш адекватний політик нинішньої німецької коаліції .
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11.02.2023 18:28
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Хз, але для мене, чогось Бербок єдина з політиків Німеччини,до якої я симпатезую.
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11.02.2023 14:56 Ответить
І я теж.
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11.02.2023 15:00 Ответить
Но её пост в Германии лишь для галочки
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11.02.2023 17:00 Ответить
Як би всі в Європі там думали і діяли то не було б північного потоку, друга "валоді" , агресії проти Грузії, анексії Криму, війни проти України, не було б ерефії.
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11.02.2023 15:05 Ответить
Бербок - Капитан Очевидность
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11.02.2023 15:21 Ответить
Никакая страна не имеет право указывать другой как жить!
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11.02.2023 15:28 Ответить
Скажите это Британии и США
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11.02.2023 19:22 Ответить
Не мира мы хотим а победы, притом полной. Мир на кладбище или в абхазии и приднестровье. Так что не тыкайте нам свой *мир*. Слишком дорого он нам обошелся.
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11.02.2023 15:35 Ответить
Даже если бы мы вдруг захотели пойти на территориальные уступки, то Лена-Аня, дай пожалуйста определение слова "мир". Я могу ответить за тебя: мир - это сотни ядерных боеголовок под нашим единоличным контролем вместе со средствами доставки, маскировки и защиты от превентивного удара. Это единственное определение слова "мир". Международные законы, гарантии безопасности, военные союзы - этим можно только подтереться. Даже НАТО с 5-ой статьей на самом деле не обязывает другие страны вступать в войну, там есть только слова про помощь (5000 касок) и поддержку, а также совещания и конференции. Международных законов не существует, зато существует ядерное оружие, которые мы, после заключения мира, моментально применим против любого агрессора, ударив всем, что у нас есть и будет. Так вот, даже таких условий мира не предлагают так называемые переговорщики. Они предлагают выгодную кацапам перегруппировку на 2 года обучения армии, производства ракет, закупок дронов и многого другого. В обмен на весьма слабые привилегии для нас, тот же бизнес никогда к нам не пойдет, едва узнает цены страхования грузов, которые будут очень высокими, так как любой умный человек прекрасно поймет, что кацапы нападут снова, пока их армия не уничтожена в ноль.
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11.02.2023 15:44 Ответить
Український часопис



В цей день 1965 року на Одещині народився Степан Полторак - генерал армії України, міністр оборони України (14.10.2014-29.08.2019).
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11.02.2023 16:01 Ответить
Якщо касапи хочуть переговорів без "попередніх умов і на основі тієї реальності, яка існує" (тобто, щоб Україна ще перед початком переговорів визнала за касапами окуповані Крим, всі Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області, як дав зрозуміти вчора заступник коня педального Вершінін) - то йдуть вони на...й. Он, Генасамблея ООН на дня прийме вже погоджену більшістю резолюцію, в якій наголошується на необхідності досягнення миру, який би забезпечував "суверенітет, незалежність, єдність та територіальну цілісність" України. І це буде базою для переговорів, а не хотєлки ***** (https://www.bbc.com/russian/live/news-64355909 інфа ВВС он-лан-стрічка "Война в Украине" - "Сохранить целостность Украины" сьогодні в 16:13 )
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11.02.2023 16:49 Ответить
Бербок найбільш адекватний політик нинішньої німецької коаліції .
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11.02.2023 18:28 Ответить
 
 