Украинское водительское удостоверение в Польше будет действовать до конца года

Польша расширила возможности использования украинских документов, разрешающих участие в дорожном движении на территории Польши.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Удостоверение водителя, выданное в Украине, считается действительным на территории Польши до 31 декабря 2023 года, даже если срок действия такого удостоверения истек", – говорится в сообщении.

Это стало возможным после внесения изменений в Закон "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства". Новые нормы были приняты в Польше 13 января.

Также все украинцы, въехавшие на территорию Польши автомобилем на государственных регистрационных номерных знаках и имеющие свидетельство о регистрации авто, выданное в Украине, могут свободно передвигаться по территории Польши до 31 декабря 2023 года без выезда в Украину.

Указанное положение касается граждан Украины, которые легально находятся на территории Польши, в том числе и находившихся в Польше до 24 февраля 2022 года.

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