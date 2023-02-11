Пограничники в Бахмуте сбили третий за двое суток самолет россиян, - Цаплиенко
11 февраля украинские пограничники сбили российский штурмовик в районе Бахмута Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 11 февраля сообщил в telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко.
"Приблизительно час назад расчет ГНСУ, вооруженный переносным ракетным комплексом, завалил российский штурмовик. Предварительно, Су-25", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+40 Ольга Жмудовська fe6564e7
показать весь комментарий11.02.2023 16:56
+28 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий11.02.2023 16:58
+22 Frol Fedoroff
показать весь комментарий11.02.2023 17:05
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Ішоувассєбліщєм 😝😝😝😝😝😝😜🤪
Над Батьківщиною літать
цікаво, що вони відчувають коли падає літак...?
МОЛОДЦІ наші соколики 👍🏼👍🏼👍🏼
А кацапам Смерть!
Хлопцям величезна подяка за службу!
из налоговой, чтоле?