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Госпогранслужба (6138) самолет (3551) уничтожение (6249) Бахмут (1599)

Пограничники в Бахмуте сбили третий за двое суток самолет россиян, - Цаплиенко

су,літак

11 февраля украинские пограничники сбили российский штурмовик в районе Бахмута Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 11 февраля сообщил в telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко.

"Приблизительно час назад расчет ГНСУ, вооруженный переносным ракетным комплексом, завалил российский штурмовик. Предварительно, Су-25", - говорится в сообщении.

Читайте также: Пограничники разбили под Бахмутом четыре группы российских штурмовиков общим количеством до 40 человек. ФОТО
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Топ комментарии
+40
хороші хлопчики. цьомки
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11.02.2023 16:56
+28
Мастерство не пропьешь....Красавцы!!!...
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11.02.2023 16:58
+22
Не мають крила чорні
Над Батьківщиною літать
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11.02.2023 17:05
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хороші хлопчики. цьомки
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11.02.2023 16:56 Ответить
Красавчики👍👍👍‼️🙏🙏🙏❤️💙💛Героям Слава‼️
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11.02.2023 17:24 Ответить
Кацапи, як тама 155 бригада поживає...
Ішоувассєбліщєм 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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11.02.2023 17:34 Ответить
Поживала?
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11.02.2023 17:45 Ответить
Третій раз вже поживала
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11.02.2023 17:57 Ответить
Мастерство не пропьешь....Красавцы!!!...
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11.02.2023 16:58 Ответить
так это ваши чмобики бухают на войне
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11.02.2023 19:52 Ответить
Може пригожинна підбили?
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11.02.2023 16:58 Ответить
Лайно не літає, воно ховається по ничках.
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11.02.2023 17:31 Ответить
Не мають крила чорні
Над Батьківщиною літать
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11.02.2023 17:05 Ответить
Нє смєют.
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11.02.2023 17:48 Ответить
це на якому "язику"???
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11.02.2023 19:40 Ответить
На общєпанятнам
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11.02.2023 19:41 Ответить
Рождьонный ползать-летать не будет!
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11.02.2023 17:10 Ответить
а з кабіни сушки все виглядає ще прикольніше https://www.youtube.com/watch?v=G0nEafT5b7I https://www.youtube.com/watch?v=G0nEafT5b7I


цікаво, що вони відчувають коли падає літак...?
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11.02.2023 17:10 Ответить
Мабуть вже нічого не відчувають, бо пряме попадання
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11.02.2023 17:29 Ответить
Бахмут це якійсь тир любих видів і цілей в режимі скотобойні і неіссякаєме джерело лад і шуб.
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11.02.2023 17:11 Ответить
Супер ‼️
МОЛОДЦІ наші соколики 👍🏼👍🏼👍🏼
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11.02.2023 17:15 Ответить
Хвала воїнам!
А кацапам Смерть!
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11.02.2023 17:21 Ответить
А штурмовик за що збили (: . Він же над територією Московії літав (за їхніми законами)
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11.02.2023 17:35 Ответить
а ты что выполняешь законы кацапии?
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11.02.2023 19:55 Ответить
В аэропорту Курумоч в Самаре самолету Boeing 737, готовившемуся к вылету в Москву, повредили обшивку. Об этом 11 февраля сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
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11.02.2023 17:59 Ответить
Ответ на задачу "полтора землекопа в день" свидетельствует о незаурядном дебилизме школьников. Ответ "полтора пилота в день" свидетельствует о незаурядном таланте украинских зенитчиков.
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11.02.2023 18:01 Ответить
А у сьогоднішньому зведенні Генштабу нічого про вчорашне збиття не пишеться!

Хлопцям величезна подяка за службу!
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11.02.2023 18:01 Ответить
Чтобы построить самолет - нужен как минимум год, чтобы потерять - 5 секунд
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11.02.2023 18:02 Ответить
Видать прижало орлов лапотных раз под ПЗРК стаями лезут.
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11.02.2023 18:05 Ответить
Кацапи, сер. Як ті миші які гризуть кактус.
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11.02.2023 18:18 Ответить
их гонят угрозами не выплат бонусов и зарплат ..
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11.02.2023 19:56 Ответить
Прикордонникам Слава!!!
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11.02.2023 19:25 Ответить
Very good !!!
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11.02.2023 20:07 Ответить
"расчет ГНСУ"

из налоговой, чтоле?
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12.02.2023 01:53 Ответить
 
 