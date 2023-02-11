Пограничники в Бахмуте сбили третий за двое суток самолет россиян, - Цаплиенко

11 февраля украинские пограничники сбили российский штурмовик в районе Бахмута Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 11 февраля сообщил в telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко.

"Приблизительно час назад расчет ГНСУ, вооруженный переносным ракетным комплексом, завалил российский штурмовик. Предварительно, Су-25", - говорится в сообщении.

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