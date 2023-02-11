На Днепропетровщине заметили российские дроны
В Днепропетровской области обнаружили вражеские беспилотники.
Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Снова летит российское железо - заходят дроны с юга области", - сообщил он.
По состоянию на 19:17 в Днепропетровской и Запорожской областях объявлена воздушная тревога. Также традиционно тревога держится в оккупированном Крыму и Луганской области.
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