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Днепропетровщина (3507) дроны (3562)

На Днепропетровщине заметили российские дроны

дрон,шахед,shahed-136

В Днепропетровской области обнаружили вражеские беспилотники.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Снова летит российское железо - заходят дроны с юга области", - сообщил он.

По состоянию на 19:17 в Днепропетровской и Запорожской областях объявлена воздушная тревога. Также традиционно тревога держится в оккупированном Крыму и Луганской области.

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Топ комментарии
+5
Да когда же эти ссуки срашистские выздохнут уже... ?
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11.02.2023 19:43
+1
"Також традиційно тривога тримається в окупованому Криму" - цю територію тимчасово контролює ворог. Звісно, орки можуть самі себе обстрілювати - чи через криві руки, чи як провокацію. Однак скоріш, що це ми будемо обстрілювати скупчення живої сили та техніки, які там виявимо. Тож питання 0 що означає наше попередження про тривогу в Криму?
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11.02.2023 19:56
+1
Завтра, 12 лютого на Дніпропетровщині відключень електроенергії НЕ буде, - ДТЕК
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11.02.2023 20:33
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Правила форума Совет форумчан
Да когда же эти ссуки срашистские выздохнут уже... ?
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11.02.2023 19:43 Ответить
"Також традиційно тривога тримається в окупованому Криму" - цю територію тимчасово контролює ворог. Звісно, орки можуть самі себе обстрілювати - чи через криві руки, чи як провокацію. Однак скоріш, що це ми будемо обстрілювати скупчення живої сили та техніки, які там виявимо. Тож питання 0 що означає наше попередження про тривогу в Криму?
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11.02.2023 19:56 Ответить
Щоб не розслаблялись крисаки та дрижали.
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11.02.2023 21:26 Ответить
Предупреждение для гражданских... В любую секунду может прилететь... И летает... В сообщениях нет и сотой части того, что летит на Крым) Иногда громко летит, иногда тихо, когда медленно, когда быстро) И на самолеты совсем не похоже) Уж, что что, а самолеты с вертолетами тут все научились по звуку отличать)
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11.02.2023 21:35 Ответить
Но это же наше на них падает. Орки - они, конечно же, орки, но не мазохисты, чтобы самих себя обстреливать.
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11.02.2023 21:38 Ответить
Я же ясно написал, предупреждение для ГРАЖДАНСКИХ... А оркам не впервой стрелять даже по тем кого они считают своими... То в Москве дома взрывали, то детей в Беслане их танков расстреливали... Точно так же Донецк с Луганском из градов обстреливали, обвиняя нас в этом... Что им помешает это сделать в Крыму? Мы бьем по военным обьектам, они могут добавить по гражданским, чтобы нас в этом обвинить... Естественно им поверят только внутри рашки, а им больше и не нужно, что бы больше желающих загнать в военкомат... Это к примеру... Что у них в черепушках, тут даже гадать сложно)
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11.02.2023 22:25 Ответить
Там попередження для крисчан, що буде сипатися з неба каміння, вони ж цього бажали? А поміж камінців і дроник прилетить. Така доля зрадника.
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12.02.2023 08:26 Ответить
жабогадюкинг..... донецкие урки кидают на фарш татарских чмобиков..... ))
https://twitter.com/i/status/1624412858493636609
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11.02.2023 19:58 Ответить
Світлання стане більше: всі 9 доступних Україні енергоблоків АЕС знову в роботі, - "Енергоатом"
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11.02.2023 20:32 Ответить
Завтра, 12 лютого на Дніпропетровщині відключень електроенергії НЕ буде, - ДТЕК
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11.02.2023 20:33 Ответить
 
 