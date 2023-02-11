ЧВК "Вагнер" завербовала 1200 заключенных из оккупированного Крыма, - Генштаб

Частная военная компания "Вагнер" завербовала для участия в войне против Украины около 1200 заключенных, отбывавших наказание на территории временно оккупированного Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"В целях компенсации масштабных военных потерь, с начала февраля этого года, россия использовала около 1200 человек из российской частной военной компании "вагнер", которые были завербованы в тюрьмах на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым", - отмечается в сообщении.

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