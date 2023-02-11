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Генштаб ВС (5775) ЧВК Вагнер (1326)

ЧВК "Вагнер" завербовала 1200 заключенных из оккупированного Крыма, - Генштаб

вагнер

Частная военная компания "Вагнер" завербовала для участия в войне против Украины около 1200 заключенных, отбывавших наказание на территории временно оккупированного Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"В целях компенсации масштабных военных потерь, с начала февраля этого года, россия использовала около 1200 человек из российской частной военной компании "вагнер", которые были завербованы в тюрьмах на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым", - отмечается в сообщении.

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Топ комментарии
+5
Вони поїдуть подивитись що сталось з папірєднікамі.
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11.02.2023 21:41
+2
нових наловлять
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11.02.2023 21:44
+2
...в сенсі що від них залишилось?
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11.02.2023 21:46
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і що? цих куля не бере?? чи ще не знають про ПАПЕРЕДНИКІВ??
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11.02.2023 21:37 Ответить
Вони поїдуть подивитись що сталось з папірєднікамі.
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11.02.2023 21:41 Ответить
...в сенсі що від них залишилось?
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11.02.2023 21:46 Ответить
А де охорона в'язниць дінеться? Безробітні будуть? Ці 1200 вже не повернуться. Трупи.
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11.02.2023 21:42 Ответить
нових наловлять
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11.02.2023 21:44 Ответить
Этот вопрос был решен еще 80 лет назад - вертухаи идут в загранотряд, который гонит мясо на бойню.
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12.02.2023 00:36 Ответить
Пакеты черные пусть для себя не забудут прихватить
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11.02.2023 21:44 Ответить
Не сидиться придуркам, тепер ляжуть.
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11.02.2023 21:55 Ответить
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11.02.2023 21:55 Ответить
Это мяса фюреру на пару дней. Rуссенфюреру нужно гораздо больше русмяса.
"Приведите ко мне, русские, ваших детушек.
Я их за ужином скушаю"
(почти цитата, какой-то совковый сказочник, забыл погоняло)
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11.02.2023 22:03 Ответить
Будет бэтээру на ком развернуться...
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11.02.2023 22:27 Ответить
Даунбасята закінчуються, перейшли на Крим. Так буде з кожним зрадником, ось для чого ви всі потрібні кацапам.
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12.02.2023 08:10 Ответить
 
 