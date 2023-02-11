ЧВК "Вагнер" завербовала 1200 заключенных из оккупированного Крыма, - Генштаб
Частная военная компания "Вагнер" завербовала для участия в войне против Украины около 1200 заключенных, отбывавших наказание на территории временно оккупированного Крыма.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
"В целях компенсации масштабных военных потерь, с начала февраля этого года, россия использовала около 1200 человек из российской частной военной компании "вагнер", которые были завербованы в тюрьмах на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым", - отмечается в сообщении.
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"Приведите ко мне, русские, ваших детушек.
Я их за ужином скушаю"
(почти цитата, какой-то совковый сказочник, забыл погоняло)