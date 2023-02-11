Путин должен проводить новую мобилизацию или сворачивать задачи, - британская разведка
Российский диктатор Владимир Путин стоит перед выбором – истощение армии, сворачивание задач войны или продолжение мобилизации.
К такому выводу пришла разведка Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.
Британские разведчики обратили внимание, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил 9 февраля, что перестает вербовать заключенных в России для войны против Украины.
Данные Федеральной службы исполнения наказаний РФ уже свидетельствовали о снижении уровня вербовки заключенных с декабря 2022 года. Вероятно, новости о суровых реалиях войны в Украине дошли до осужденных и сократили количество добровольцев.
Британцы пишут, что ключевым фактором прекращения этой схемы, вероятно, является все более заметное соперничество между Пригожиным и Минобороны России.
В сообщении говорится, что регулярная армия РФ, вероятнее всего, теперь задействовала подавляющее большинство мобилизованных россиян.
Российское руководство стоит перед трудным выбором: продолжать истощать свои силы, сворачивать задачи или проводить дальнейшую мобилизацию, резюмировались в отчете.
Пожалуйста, подождите...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Але, ніякого "жесту доброї волі" не те, що з їхньої сторони, ми не маємо дозволити. Тільки 200 ті і тільки скотовозами назад. Зброю най залишають тут, треба буде метал для відбудови Неньки.
Теперь вдова, но в шубе, ***!»
(Игорь Эйдман)
"Это не для вас" сказали
А потом следующих также покажут
Хотя все готово было
2. В любом случае применение ядерного оружия очень и очень не понравится Китаю
Кетайцы дрыщут, не сходя с унитаза, видя возможности западного оружия, которое нам дали для защиты. И это без авиации, которая главная мощь НАТО была всегда. Напад на Тайвань уже находится под БООЛЬШИМ вопросом.
Во-вторых, применение ТЯО (условно против укрепрайона в Авдеевке) будет воспринято Китаем как полная импотенция расийской армии на поле боя с соответствующии выводами
purchasing small arms for his men.
Since those security guards for
economic companies like Gazprom
are in the making,
even the Ruzzian Army may have problems
to equip their soldiers with small arms.
Pizzaghostin may have more luck,
sending his prison folks as subcontractors
to Gazprom etc al.
Но на передовую не отправил
Пожалел
Потому что понимал - не от кого бабам будет после войны рожать
Вернутся выжившие
А это всегда мужики постарше
Вернутся калеки
В России с мужиками проблема последние 100 лет
Водка и наркотики привели к вырождению
Так что формула
БАБЫ ЕЩЕ НАРОЖАЮТ
Не актуальна
Не от кого там рожать
Мужик русский нынче пошел
Как путин
Мелкий
Некрасивый
Сволочной
Скоро бабы на руси взвоют
Как пить - дать взвоют