РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9197 посетителей онлайн
Новости Война
15 572 49
армия РФ (18042) Великобритания (4718) разведка (4119) мобилизация (2607) ЧВК Вагнер (1326) Пригожин Евгений (399)

Путин должен проводить новую мобилизацию или сворачивать задачи, - британская разведка

ворог,кацап,русня,орк

Российский диктатор Владимир Путин стоит перед выбором – истощение армии, сворачивание задач войны или продолжение мобилизации.

К такому выводу пришла разведка Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

Британские разведчики обратили внимание, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил 9 февраля, что перестает вербовать заключенных в России для войны против Украины.

Данные Федеральной службы исполнения наказаний РФ уже свидетельствовали о снижении уровня вербовки заключенных с декабря 2022 года. Вероятно, новости о суровых реалиях войны в Украине дошли до осужденных и сократили количество добровольцев.

Также смотрите: Mercy Corps передала ГСЧС 51 базовый комплект с генераторами для "Пунктов несокрушимости". ФОТОрепортаж

Британцы пишут, что ключевым фактором прекращения этой схемы, вероятно, является все более заметное соперничество между Пригожиным и Минобороны России.

В сообщении говорится, что регулярная армия РФ, вероятнее всего, теперь задействовала подавляющее большинство мобилизованных россиян.

Российское руководство стоит перед трудным выбором: продолжать истощать свои силы, сворачивать задачи или проводить дальнейшую мобилизацию, резюмировались в отчете.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Артиллеристы ВСУ уничтожают вражескую боевую машину "Терминатор". ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+31
***** уже подсело на эту войну, как наркоман на иглу. Теперь будет с ресеюшки тащить все на войну, как наркоман с дома.
показать весь комментарий
11.02.2023 11:13
+31
показать весь комментарий
11.02.2023 11:25
+29
Якраз вибір у них не стоїть, звичайно будуть й надалі мобілізовувати сміття.
показать весь комментарий
11.02.2023 11:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якраз вибір у них не стоїть, звичайно будуть й надалі мобілізовувати сміття.
показать весь комментарий
11.02.2023 11:12 Ответить
Але й силою їх ніхто на смерть не тягне
показать весь комментарий
11.02.2023 11:14 Ответить
Та Ну? а повестки просто так приходят?
показать весь комментарий
11.02.2023 11:39 Ответить
кому? зекам? бгггг
показать весь комментарий
11.02.2023 12:30 Ответить
Примусово чи добровільно вони їдуть нас вбивати різниці ніякої, всі вони мають бути знищені.
показать весь комментарий
11.02.2023 22:09 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показать весь комментарий
11.02.2023 11:28 Ответить
Те чмирило буде лізти до останнього, останнього військового парашинської армії. Буде продовжувати ескалацію поки... поки не почне прилітати так, що обісрані штани невстигатимуть і міняти і прати.
Але, ніякого "жесту доброї волі" не те, що з їхньої сторони, ми не маємо дозволити. Тільки 200 ті і тільки скотовозами назад. Зброю най залишають тут, треба буде метал для відбудови Неньки.
показать весь комментарий
11.02.2023 11:13 Ответить
***** уже подсело на эту войну, как наркоман на иглу. Теперь будет с ресеюшки тащить все на войну, как наркоман с дома.
показать весь комментарий
11.02.2023 11:13 Ответить
в нього мяса повно , ще набере
показать весь комментарий
11.02.2023 11:20 Ответить
Свиноматки самі відвезуть своїх муженьков у воєнкомати. За чмобіка путін шубу дає
показать весь комментарий
11.02.2023 11:20 Ответить
Шубы уже обменяли на разбитое корыто.
показать весь комментарий
11.02.2023 11:50 Ответить
показать весь комментарий
11.02.2023 11:25 Ответить
Отлично )
показать весь комментарий
11.02.2023 15:40 Ответить
шось ху йло уже підсцикає об'являти нову хвилю чмобілізації. а планував її відразу після різдвяних свят. і щоб до 1-го березня чуть лі не 500 тис чмобілізувати нового м'яса. але потім притормозив чогось, а може засцяв бунтів і віддав наказ проводити чмобілізацію по тихому, без зайвого шуму. деякі упороті генерали наполягають на загальній мобілізації, але бункерний чогось мнеться. сказав тільки до 1 березня 30-50 тис набрати по тихому. натомість замовив у китайців десяток, а може і більше мобільних крематоріїв, щоб на болотах менше вили від пакетів, ну і на ладах зекономити. Але як казав генерал Маломуж, у кацапів ще не задіяно сотні тисяч резервів, які сидять по всіх навчальних центрах на росії і білорусі. готуються і чекають поки техніку по максимуму відновлять з консервації. того може й тому ху йло тормозить з масовою чмобілізацією, бо нема поки де тих чмобіків розмістити, оскільки всі центри підготовки зайняті.
показать весь комментарий
11.02.2023 11:27 Ответить
Скорее всего так и есть. Плюс ждут подвоза боеприпасов и амуниции с Китая и северной Кореи
показать весь комментарий
11.02.2023 11:38 Ответить
«Мой муж не стоил и ру***.
Теперь вдова, но в шубе, ***!»

(Игорь Эйдман)
показать весь комментарий
11.02.2023 11:29 Ответить
Шубы то потом отняли

"Это не для вас" сказали

А потом следующих также покажут
показать весь комментарий
11.02.2023 11:34 Ответить
для орків це не питання
показать весь комментарий
11.02.2023 11:33 Ответить
От мені цікаво, їх мобілізованих скільки гине на українській землі, чи у них нема родичів? Чи батьків, чи дітей. Їх трупи тисячами валяються, гниють і ніхто не питає за них. Я розумію що там можуть бути зеки, якісь бомжі і тд, але ж і велика частка соціалізованих людей, як їх родичі сплять ночами. Тим більше через рік війни треба щоб ота макітра, замість голови, щось таки зварила. Пропаганда вже не так популярна і всі в оркостані знають правду що нема ніяких фашистів, бендеровців і комарів. І вони сидять і ждуть коли заберуть їх дітей..
показать весь комментарий
11.02.2023 11:35 Ответить
В январе не рискнул проводить

Хотя все готово было
показать весь комментарий
11.02.2023 11:38 Ответить
Все так, тільки ви не врахували один важливий факт. У них немає таких родинних зв'язків як у нас. Там мамашам цікавіше зранку питання де взяти пляшку аби похмилитись, а не де там її син і чи буде живий. Навіть якщо не алкашка, а культурно випивающа, всеодно їм плювати. В них менталітет такий.
показать весь комментарий
11.02.2023 11:47 Ответить
200%, на параші так і є, навіть нічого додати.
показать весь комментарий
11.02.2023 15:57 Ответить
у кацапов психология и восприятие мира совсем другие. Нам их не понять
показать весь комментарий
11.02.2023 12:03 Ответить
Тож треба йому допомогти визначитися. Кількадесят тисяч цинкових трун зі свіжими частинами російських окупантів стануть найвагомішим аргументом в цьому виборі. А коли ці труни будуть лежати з вінками у домівках росіян та їх родичів, то щей вони теж допоможуть #уйлу зробити цей нелегкий вибір. І щоб там не казали, що росіяни начеб-то як зомбі готові вмирати за Путіна, а після останньої мобілізації літери Z вже почали зникати у Росії і це лише початок, то ж далі буде
показать весь комментарий
11.02.2023 11:40 Ответить
Посмотрим, на 20-ые числа февраля готовит какое-то выступление х=ло невеликий, может там и объявит
показать весь комментарий
11.02.2023 11:47 Ответить
Ему остаётся только выйти на подиум с флагом Украины, спеть её Гимн, быстро пройтись гопаком и немедленно съе@аться.
показать весь комментарий
11.02.2023 11:59 Ответить
Зрозуміло що наступна хвиля мобілізації цілком можлива...Але...У рашистскіх ЗМІ усе частіше лунають заклики застосувати ядерну зброю... Тобто замість того щоб робити " двіж" у суспільстві, мобілізуючи нову партію м'яса, пу набагато простіше використити ядерку...Нещодавні події у Румунії, та Молдові не випадковість, а ніщо інше як перевірка реакції Заходу на свавілля раши.. Реакції з боку НАТО -0...
показать весь комментарий
11.02.2023 11:57 Ответить
1. По какой цели может быть применено ядерное оружие с военной точки зрения (ускорение наступления, достижение победы над противником)? Я имею в виду географические координаты
2. В любом случае применение ядерного оружия очень и очень не понравится Китаю
показать весь комментарий
11.02.2023 12:10 Ответить
Ціль і потужність не мають особливого значення... Китай....а що Китай? Чи Ви вважате що Китай не у курсі планів пу? Те, що у них " договорняк" не викликає сумнівів.
показать весь комментарий
11.02.2023 12:25 Ответить
Ну єпонуть вони тактичної ядерною ракетою по Києву. 30 тис трупів, третина зруйнованого міста, а далі що? Це не матиме абсолютно ніякого значення на перебіг війни на полі бою. Однак навіть самі тупорилі країни роздупляться і стануть на наш бік, я вже не кажу про якісь пекельні санкції, які запровадять абсолютно всі. Тобто ядерна ескалація - це шлях в нікуди.
показать весь комментарий
11.02.2023 12:39 Ответить
Частково Ви праві...Що до Києва- сумніваюсь...і дуже...
показать весь комментарий
11.02.2023 12:55 Ответить
по киеву не будут. а вот каким то тактическим боеприпасом мощьностью до килотонны могут зарядить по каким то условным пескам, где не осталось мирного населения, и взять штурмом пол-года не способны. или по крупноу заводу военного назначения.
показать весь комментарий
11.02.2023 13:43 Ответить
договорняка точно нет.

Кетайцы дрыщут, не сходя с унитаза, видя возможности западного оружия, которое нам дали для защиты. И это без авиации, которая главная мощь НАТО была всегда. Напад на Тайвань уже находится под БООЛЬШИМ вопросом.

Во-вторых, применение ТЯО (условно против укрепрайона в Авдеевке) будет воспринято Китаем как полная импотенция расийской армии на поле боя с соответствующии выводами
показать весь комментарий
11.02.2023 15:59 Ответить
По любым, на их выбор. Например летом ВСУ получают под сотню танков и пару сотен бмв, формируют железный кулак и пробивают проход к Мелитополю с целью захода в Крым. РФ первый боеприпас взорвет в акватории черного моря, в качестве предупреждения. Если не прислушаются, всем военным базам и аэродромам на западной Украине ******. А дальше ультиматум, или остановка или просто начнут бить уже стратегическим яо, которого у них как бы сильно больше. И давайте будем объективными, если применят, то как последний аргумент королей, поэтому на мнение Китая им будет *****. Все ЯО китая сделано с помощью их подачи, поэтому те будут стоять и смотреть. Но это совсем крайний случай, в первую очередь такое применение не выгодно РФ и США, ибо после этой войны они уже не смогут сдержать разработки ЯО во всем мире и могущество их ядерных сил придет к мировому паритету к 35-40 годам. Оно им нахер не уперлось.
показать весь комментарий
11.02.2023 19:51 Ответить
К сожалению, примерно так. ЯО - крайняя мера, от которой все проиграют, а ***** станет безоговорочно злодеем, этого не смогут отрицать даже его союзники. Но даже это лучше для него, чем потеря власти или однозначное поражение. Ядерный терроризм работает. Он сработал после Хиросимы и Нагасаки, хотя захват Японии и войну за каждый город и деревню с фанатичным врагом с потерями в сотни тысяч Америка не потянула бы, как вскоре показали Корея, Вьетнам и совсем недавно Афганистан. Но правительство Японии капитулировало перед перспективой мгновенного убийства еще сотен тысяч граждан, в основном мирных. Ответственное правительство будет вынуждено сдаться без немедленного ядерного вмешательства НАТО и прежде всего Америки. А Америка (и не какой-то абстрактный Дядя Сэм, а обыватели, за чьих голоса бьются и поливают друг друга говном политики) встанет перед выбором. И все знают каким этот выбор будет. Это не бином Ньютона. Отсюда медлительность и осторожность с поставками вооружения. В ситуации, когда одному нечего терять, а другому есть до хрена чего терять, и у обоих есть смертельное оружие, преимущество на стороне отморозка. Поэтому, лучший выбор для больших дядь до этого не доводить, тянуть время, а там - ишак или падишах, и лучше, если не при моей каденции
показать весь комментарий
11.02.2023 22:51 Ответить
Хиросима - Нагасаки - японцы первыми напали и получили в ответ, дабы не тратитить жизни американских солдат
показать весь комментарий
11.02.2023 23:39 Ответить
Ну, да. И это сработало. И все согласны, что это правильно. Победитель определяет нарратив. И поэтому у ядерной страны воюющей с неядерной такой соблазн - все быстро закончить и, как вы говорите, не тратить жизни солдат - всегда есть. И чем хуже ситуация для руководства ядерной страны, тем этот соблазн больше.
показать весь комментарий
12.02.2023 00:11 Ответить
Що значить продовжувати? ЇЇ ніколи і не зупиняли. Кацапи у своїй більшості за свого фюрера. З цим проблем немає. Війна перейшла у етап "або вони або ми". Десь посередині вже не вийде. Тепер просто в кого людей залишиться більше на вирішальний удар. На даний момент у людях і техніці ( хоч і поганій) перевага у кацапів. І питання стоїть тільки у швидкості поставок Заходом зброї Україні. Якщо поставки будуть з такою швидкістю як зараз, то просто в України фізично закінчуться солдати. І нікому та техніка не буде потрібна. Про це і Зеленський казав, що поставка танків до серпня може бути запізнілою.
показать весь комментарий
11.02.2023 12:02 Ответить
показать весь комментарий
11.02.2023 12:25 Ответить
Pizzaghostin may have problems
purchasing small arms for his men.

Since those security guards for
economic companies like Gazprom
are in the making,
even the Ruzzian Army may have problems
to equip their soldiers with small arms.

Pizzaghostin may have more luck,
sending his prison folks as subcontractors
to Gazprom etc al.
показать весь комментарий
11.02.2023 12:29 Ответить
Путін може мобілізувати скільки хоч людей, але завдяки нашим воїнам і таким генералам я Залужним і Наєв ми будемо їх нищити як худобу
показать весь комментарий
11.02.2023 14:26 Ответить
Сворачивание задач- это никогда не было характерно для рашистов на протяжении веков.Свои многочисленные поражения они, по большому счёту, никогда не признавали.Через определённое время их шовинисткие и имперские планы снова появятся. И это будет продолжаться до тех пор, пока империя росии не рухнет и распадётся на отдельные государства,которые будут стремиться к построению демократических обществ,что такое не было возможным на протяжении многовековой истории росии.
показать весь комментарий
11.02.2023 15:37 Ответить
Свои многочисленные поражения они потом называют героическими победами, в том же Севастополе их флот топили трижды и в итоге..... они назвали его городом росиянской славы ))))
показать весь комментарий
11.02.2023 15:43 Ответить
Эти ЧМОбики закончились, давай следующих ))))
показать весь комментарий
11.02.2023 15:41 Ответить
Та ***** бы уже давно провел, просто боится, что в этот раз призовут не только стадо безмолвное за бабки готовое подыхать (они и без призыва бы сдохли от алкоголизма в нищете), а хотя бы пару тысяч инициативных русаков. Эти русаки просто объяснят стаду по-соседству, что нападать на нас очень невыгодно, здесь могут убить десятком видов вооружений без всяких шансов на успех, а даже если успех и будет, то ждать будут только сожженные дома без единого жителя, никакой награды не будет. А вот напасть на Москву на мажористые особняки и жилые комплексы, грабить всех, насиловать, предложить мусорам присоединиться к пиршеству и порвать всю власть на России - это действительно выгодно и значительно больше шансов выжить. Баб, денег и алкоголя хватит на всех, режьте всех русаков-мужчин и берите власти столько, столько хотите. Превращайте москалей в рабов, кем они и заслужили стать. Ведь у новомобилизованных не будет родственников на рублевке, это не старые генералы, у которых жизнь в роскоши уже есть и им ничего не надо, а когда возьмут новых людей, то у тех уже будет мотивация ударить на москву.
показать весь комментарий
11.02.2023 15:51 Ответить
Сталин в 1945 году 18- летних пацанов призвал
Но на передовую не отправил
Пожалел
Потому что понимал - не от кого бабам будет после войны рожать
Вернутся выжившие
А это всегда мужики постарше
Вернутся калеки
В России с мужиками проблема последние 100 лет
Водка и наркотики привели к вырождению
Так что формула
БАБЫ ЕЩЕ НАРОЖАЮТ
Не актуальна
Не от кого там рожать
Мужик русский нынче пошел
Как путин
Мелкий
Некрасивый
Сволочной
Скоро бабы на руси взвоют
Как пить - дать взвоют
показать весь комментарий
11.02.2023 16:59 Ответить
пить дать - это у них всегда пожалуйста
показать весь комментарий
12.02.2023 11:17 Ответить
ЧЕРТУ ДАВНО ПОРА ОПЯТЬ ЗАЛЕЗАТЬ В ТАБАКЕРКУ !)
показать весь комментарий
12.02.2023 02:13 Ответить
 
 