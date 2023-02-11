Для государственного переворота в Молдове подготовлен спецотряд кадыровцев, - Данилов
РФ планирует провести переворот в Молдове и отправила в Турцию чеченских "спасателей", после чего они могут оказаться в Кишиневе
Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Еспресо.
"Давайте не говорить, что у Молдовы ничего не произошло. Там сейчас происходит смена руководства страны, максимально усиливается силовой блок", - сказал он.
Кроме того, Данилов также рассказал, что украинская разведка предупредила Молдову, что РФ в ближайшее время хочет там провести так называемый государственный переворот. Россия хочет, чтобы там еще раз "зажглось", чтобы там была точка напряжения, на которую будут обращать максимальное внимание.
Кроме того, те отбросы, которые были 24-25-26 февраля в составе так называемой "чеченской группировки" на нашей территории, сейчас уже находятся в Турции и работают там "спасателями". Мы сейчас внимательно отслеживаем, чтобы не произошло так, что эти "спасатели" окажутся в Кишиневе. Мы знаем их фамилии и имена. У них была личная задача с 24 февраля", - добавил Данилов.
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- Дон-дон?
- Дон-дон-дон!
- Дон...
1) получает еще один плацдарм для атаки на Украину - ИМХО, в первую очередь на Одессу;
2) в актив запоребриковской власти идет маленькая победоносная война, местный плебс это любит;
3) общий баланс между запоребриком и цивилизованным миром меняется не в пользу последнего.
думаю що лиш одне дранря залишиться від того спецзагону
09 вересня 2021
тому - данілов пнх
росія молдову не чіпатиме. бо молдова умовно визнає незалежність придністров'я а у путіна манєчка створювати пляцдарми а саме ним він прідністров'я і вважає.
а у випадку нападу на молдову молдова може покликати Україну і тоді придністров'я буде розчавлено швидше ніж путін надішле допомогу.
як наслідок проросійська молдова буде для путіна втрачена, придністров'я втрачене а зиску він не отримає ніякого.
але якщо відхреститися від "данілових" і запитати самого себе
чи була б русні корисна люба напруга в якись країні,
бажано близько до України, а ще краще, маючий з нею спільний кордон?
відповідь на поверхні...
їх з космосу скинуть?
Саме тому на чергових (а може і позачергових...) виборах молдавани приведуть до влади чергового якогось "додона", і будуть по-старому васькатися з москалями, щоб грітися російським газом з Придністрянщини, та отримувати дешеву електроенергію звідти же.
PS Молдавські вівці і кози (та й пастухи з ними...) можуть бути спокійні - чеченці туди не прийдуть...