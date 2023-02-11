РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9608 посетителей онлайн
Новости
22 461 78
Данилов (1066) Кадыров (790) Молдова (1833)

Для государственного переворота в Молдове подготовлен спецотряд кадыровцев, - Данилов

данілов

РФ планирует провести переворот в Молдове и отправила в Турцию чеченских "спасателей", после чего они могут оказаться в Кишиневе

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Еспресо.

"Давайте не говорить, что у Молдовы ничего не произошло. Там сейчас происходит смена руководства страны, максимально усиливается силовой блок", - сказал он.

Кроме того, Данилов также рассказал, что украинская разведка предупредила Молдову, что РФ в ближайшее время хочет там провести так называемый государственный переворот. Россия хочет, чтобы там еще раз "зажглось", чтобы там была точка напряжения, на которую будут обращать максимальное внимание.

Кроме того, те отбросы, которые были 24-25-26 февраля в составе так называемой "чеченской группировки" на нашей территории, сейчас уже находятся в Турции и работают там "спасателями". Мы сейчас внимательно отслеживаем, чтобы не произошло так, что эти "спасатели" окажутся в Кишиневе. Мы знаем их фамилии и имена. У них была личная задача с 24 февраля", - добавил Данилов.

Читайте также: Минобороны Молдовы подтверждает нарушение воздушного пространства страны российской ракетой
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+43
Данілов тепер став замісником Арєстовіча. На пів ставки
показать весь комментарий
11.02.2023 22:01
+20
Учитывая количество овец в Молдове, кадыровским овцейобам там будет чем заняться.
показать весь комментарий
11.02.2023 22:03
+14
Боже мій і ця людина на такій високій посаді, повна деградація.
показать весь комментарий
11.02.2023 22:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Данілов тепер став замісником Арєстовіча. На пів ставки
показать весь комментарий
11.02.2023 22:01 Ответить
Как раз хотел написать, что мотивчик очень похож....
показать весь комментарий
11.02.2023 22:04 Ответить
Данілов,це той же примарний загін,що штурмовав урядовий квартал?
показать весь комментарий
11.02.2023 22:06 Ответить
Нет, в Украине. В городе Сумы. А вот вы, избегая ответа на мои вопросы явно наводите на одну мысль: вы либо школьник, либо "диванный патриот". Ну или два в одном.
показать весь комментарий
11.02.2023 22:36 Ответить
Зачем же мне убегать, я просто научный сотрудник. А Сумы, к слову, как и Украина пишется с большой буквы. Это такой город, областной центр. А касательно "не побачишь"... Ще ніколи лайно на чоботях не перешкоджало людині дійти туди, куди вона прямувала.
показать весь комментарий
11.02.2023 23:25 Ответить
Так пошліть наших хлопців для страховки. Яка проблема?
показать весь комментарий
11.02.2023 22:16 Ответить
Нехай туди сам йде, нема чого тут смердіть.
показать весь комментарий
12.02.2023 00:58 Ответить
Саме цікаве, що росія таким чином і могла б відвернути увагу, не кажучи про те , що в тилу у України була б горяча точка.
показать весь комментарий
11.02.2023 23:07 Ответить
А ШО, АРЕСТОВИЧ ПОПАЛ ПОД ЗАМЕС?
показать весь комментарий
11.02.2023 23:22 Ответить
А добродій Алессандро останні кілька тижднів просидів в бункері в зоні 51?
показать весь комментарий
11.02.2023 23:38 Ответить
Я сидів з Фейгіним та Арестовичем у невстановленому місці. Просто *********** так не о чём.
показать весь комментарий
12.02.2023 03:29 Ответить
Скоріш за все ветеринар підсидів аферистовича і якісно використав "пройоби" словесні люсі. Буцефал(телемудафон) двох вершників "не потєне", як кажуть старі гуцули.
показать весь комментарий
11.02.2023 23:36 Ответить
Учитывая количество овец в Молдове, кадыровским овцейобам там будет чем заняться.
показать весь комментарий
11.02.2023 22:03 Ответить
То може кадирок на секстуризм до Молдови тягне, а не переворот?)
показать весь комментарий
11.02.2023 22:42 Ответить
Учитывая оставшееся количество избирателей Додона и прочего парашного говна думаю, что Вы правы, и его тянет также к баранам.
показать весь комментарий
12.02.2023 09:09 Ответить
Ну от так як Чауса вивезіть кадирівців - обміняєм на наших хлопців
показать весь комментарий
11.02.2023 22:05 Ответить
А що там з Чаусом,який повинен був викрити усіх ворогів ?
показать весь комментарий
11.02.2023 22:05 Ответить
******* знову фантазує...
показать весь комментарий
11.02.2023 22:06 Ответить
Боже мій і ця людина на такій високій посаді, повна деградація.
показать весь комментарий
11.02.2023 22:07 Ответить
Вот тут есть нехорошее "ШО". Украинские спасатели в Турции. кадыровские свиньи давно в Турции, их там и до этого было полно. Никаких мыслей не возникло у того, кто принимал решение об отправке спасателей в Турцию? Не дай Бог.....просто Не Дай Бог.
показать весь комментарий
11.02.2023 22:07 Ответить
Дбр.день... Тим паче, що кількість заявлених і фактично відправлених рятувальників озвучувалась різна - спочатку 10-12, потім 87, все може бути. Одна справа рядовий історичний конфлікт прикордонний і інша справа війна на протязі року із застосуванням приватних учасників, калібрів, захопленням ядерних об"єктів...
показать весь комментарий
11.02.2023 22:39 Ответить
Селямчик. Я не коментировал всю эту историю с спасателями в Турции до сих пор из принципа...бо имею сказать такое, шо это сразу надо писать на чужом(желательно русском) заборе. Не втримався, нажаль...
показать весь комментарий
11.02.2023 22:46 Ответить
+. До слова не по темі - Васю Ш. не бачу давно тут, десь тиждень, крайній раз 4.02, не зустрічав? Хоч би все нормально
показать весь комментарий
11.02.2023 22:59 Ответить
Вроде бачив нашого поэта чи то вчора, чи то позавчора...ну, видпочива людина, мае право.
показать весь комментарий
11.02.2023 23:01 Ответить
Наші зелені гандони вже "слідкували" за вагнерівцями, теж при першій нагоді злиють все рашці.
показать весь комментарий
11.02.2023 22:07 Ответить
Перехоплено розмову кадирівців:
- Дон-дон?
- Дон-дон-дон!
- Дон...
показать весь комментарий
11.02.2023 22:08 Ответить
дон,украинские беспилотники, дон! Украинская арта нас дон-дон прямо в дон-дон-дон, без донзелин дон.Нам тут всем дон-дон, ДОН.
показать весь комментарий
11.02.2023 22:32 Ответить
На самом деле, опасность реальная. Слабая, но прозападная и не всегда послушная Молдова, пока еще не член НАТО - может показаться лакомым куском и простой целью. Приведя туда какого-нибудь додона (сорри, что с маленькой буквы, это я в обобщенном смысле), запоребрик:
1) получает еще один плацдарм для атаки на Украину - ИМХО, в первую очередь на Одессу;
2) в актив запоребриковской власти идет маленькая победоносная война, местный плебс это любит;
3) общий баланс между запоребриком и цивилизованным миром меняется не в пользу последнего.
показать весь комментарий
11.02.2023 22:09 Ответить
Молдова в сегодняшнем своем состоянии не может быть ничем, кроме кизяка в проруби - к какому краю течение прибьет, там и будет. Нет никакого будущего у Молдовы - государства. Будущее может быть только в составе Румынии.
показать весь комментарий
11.02.2023 22:36 Ответить
Вот именно поєтому лучше перебдеть, чем недобдеть
показать весь комментарий
11.02.2023 22:54 Ответить
Все правильно, рашка це може зробити невеликими силами, а ефект буде доволі болючий для України.
показать весь комментарий
11.02.2023 23:10 Ответить
Не тільки для України, а як мінімум для Європи, насамперед для Молдови.
показать весь комментарий
11.02.2023 23:24 Ответить
цей пан таки дурень, хто повірить в молдавський кадиргейт після "видуманого" паном Бутусовим вагнергейту.
показать весь комментарий
11.02.2023 22:12 Ответить
сумніваюсь я що румуни сплять
думаю що лиш одне дранря залишиться від того спецзагону
показать весь комментарий
11.02.2023 22:14 Ответить
добре, що хоч "вагнерівців", котрих "зе з дєрмаком" відпустили не відслідковують в Україні
показать весь комментарий
11.02.2023 22:14 Ответить
«Не знаю, що є у CNN, у РНБО жодного документа про будь-яку операцію немає - Данілов про «Вагнергейт»

09 вересня 2021

тому - данілов пнх
показать весь комментарий
11.02.2023 22:14 Ответить
вигадки.

росія молдову не чіпатиме. бо молдова умовно визнає незалежність придністров'я а у путіна манєчка створювати пляцдарми а саме ним він прідністров'я і вважає.

а у випадку нападу на молдову молдова може покликати Україну і тоді придністров'я буде розчавлено швидше ніж путін надішле допомогу.

як наслідок проросійська молдова буде для путіна втрачена, придністров'я втрачене а зиску він не отримає ніякого.
показать весь комментарий
11.02.2023 22:14 Ответить
А у пуйла сейчас есть другие варианты как добраться до Одессы? Вполне вариант... Сил одного Приднестровья мало, а раскачать Молдову, вполне... Особенно если это сделать одновременно с наступлением на Донбассе... Или еще и белорашку добавить... Почему ***** не воспользоваться всеми плацдармами... ВСУ в Приднестровье это понятно и логично... А ВСУ на остальной части Молдовы, это уже совсем другое... И вы же прекрасно понимаете, что эти кадыровцы всего лишь пешки, основная ставка на кого то более влиятельного в Молдове...
показать весь комментарий
11.02.2023 22:47 Ответить
Не пиши дурниць. Ти зовсім не обізнаний у цих питаннях
показать весь комментарий
11.02.2023 22:55 Ответить
непереконливо і дітсадочком якось віддає...
показать весь комментарий
11.02.2023 23:47 Ответить
"бла бла бла, ми знаємо", якого біса ці свинособаки ще живі там?
показать весь комментарий
11.02.2023 22:14 Ответить
данілов завичайно тей ще "говорун".
але якщо відхреститися від "данілових" і запитати самого себе
чи була б русні корисна люба напруга в якись країні,
бажано близько до України, а ще краще, маючий з нею спільний кордон?
відповідь на поверхні...
показать весь комментарий
11.02.2023 22:18 Ответить
ты б так вагнеровцев в бульбашии отслеживал....
показать весь комментарий
11.02.2023 22:27 Ответить
Критично, если честно. Многие не понимают, но главный город у путинской администрации под захват это Одесса, Киев лишь отвлекающий маневр. Взятие Одессы лишит Украину статуса морской державы, а это ужасающий удар для будущей экономики страны.
показать весь комментарий
11.02.2023 22:40 Ответить
Вы что там курите?
показать весь комментарий
12.02.2023 04:50 Ответить
Внешне, будет невероятно трудно определить диверсантов.
показать весь комментарий
11.02.2023 22:42 Ответить
Який би не був балабол Данілов, питання серйозне. Московія багато грошей ввалює в дестабілізацію Молдови. Наразі там дуже сильні протестні проросійські настрої. Тупо шуткувати і не сприймати цю тему
показать весь комментарий
11.02.2023 22:58 Ответить
ПУСТЬ МОЛДАВИЯ ПРОСИТ ЗАЩИТЫ У НАС И ЕС !!!
показать весь комментарий
11.02.2023 23:14 Ответить
а ти украіну як захищаеш..судя по твому ніку від таких як ти і треба триматися ім подалі..
показать весь комментарий
11.02.2023 23:21 Ответить
МІЙ НІК ТУТ ВСЮ ВІЙНУ !!! ТАК ЩО НЕ ПЗДИ !!!
показать весь комментарий
11.02.2023 23:32 Ответить
И ПОРА ПО ЧЕЧНЕ КРЕПКО @БНУТЬ !!!
показать весь комментарий
11.02.2023 23:15 Ответить
ти ідіот чи провокатор?
показать весь комментарий
12.02.2023 00:52 Ответить
А ШО ТОБІ НЕ ТАК В МОЇХ КОМЕНТАХ !?
показать весь комментарий
12.02.2023 01:01 Ответить
Овец вместе с ********* - в загон!
показать весь комментарий
11.02.2023 23:18 Ответить
а як саме кадирівці потраплять до Молдови, коли вона оточена країнами НАТО з усіх сторін, окрім однієї, ну тої, яка Україна - де кадирівці ж наче не можуть пересуватись живими за лінією фронту?

їх з космосу скинуть?
показать весь комментарий
11.02.2023 23:48 Ответить
ДАВАЙТЕ ПО 10000$ ЗА ГОЛОВЫ КАДЫРОВЦЕВ ГДЕ БЫ ОНИ НИ БЫЛИ И ИХ НЕ СТАНЕТ !)
показать весь комментарий
11.02.2023 23:52 Ответить
Ой ути пути Мая Санду же у нас цветочница, говорит "надо считаться с Россией, не провоцировать Путина, покупать у них ресурсы", говорит "мы еще не готовы к ЕС или НАТО" . Из за ее нерешительности, слабости, нерадикальности проросийские хари с так называемой опозиции смотрят на нее свысока и уже готовы действовать во вред Молдове, зная что не встретят особого сопротивления со стороны властей. Горькая правда.
показать весь комментарий
12.02.2023 00:48 Ответить
Чому наші не запросять в Туреччини видачі Мартинова, який особисто очолював спецзагін кадирівців для захоплення або вбивства Зеленського?
показать весь комментарий
12.02.2023 00:50 Ответить
...***, а точно рятувальникі? Може, ветерінари?
показать весь комментарий
12.02.2023 01:01 Ответить
послать в молдову шифера недостреленного , он 10 км шкуру спасал на простреленных колесах , и таки спас --- он большой спец по работе с диверсантами
показать весь комментарий
12.02.2023 06:14 Ответить
Не треба покладатись на Молдаван, все можуть посp@ти тільки так. Треба туди посилати наших козаків, поки ми не отримали другий фронт на Одещині
показать весь комментарий
12.02.2023 08:26 Ответить
Якщо це правда, то кацапи намагаються взяти під контроль великий арсенал *********** у Придністров'ї і не дати можливості скористатися ним Україні. Для цього перш за все необхідно контролювати офіційну владу Молдови, яка юридично зберігає контроль над Придністров'ям, без згоди якої доступ до арсеналу закритий.
показать весь комментарий
12.02.2023 09:06 Ответить
Цих кадирівців у одній банді зі зрадниками треба чекати і бути готовими знищити і в Україні. Як би великий наступ не виявився відволікаючим маневром у той час, як російські спецслужби накопичують сили, які підуть у наступ не з Білорусі чи Бєлгорода, а вже причаїлися всередині Україні і можуть наробити багато лиха. Тож у ці важкі часи кожному українцю потрібно бути пильним по всій Україні, звертати увагу на кожну підозрілу особу поряд із собою і особливо у Києві, де вороги зі зрадниками можуть навіть спробувати захопити владу.
показать весь комментарий
12.02.2023 09:10 Ответить
"Рука кремля, кадирівці"... - то все хе.ня. Молдавії не потрібен "державний переворот", Молдавії потрібні чергові вибори і "переворот" трапиться сам по собі. Для цього треба знати молдаванів. Молдавани при СРСР жили набагато краще, ніж зараз, МРСР постачалася по вищій категорії (ми їздили отоварюватися в молдавські містечка і села - там було все від розчинної кава до імпортного взуття і одягу). Більшість з них того ще не забула і різницю відчуває гостро, особливо зараз. Поцікавтися, які лозунги висували люди на нещодавніх протестах у Кишиневі - ріст цін, перебої з електрикою, газом, опаленням. І ніхто не кляв москалів і Додона, бо при ньому такого не було! Молдавани "клюнули" на пустопорожні обіцянки Санду, (хто не в курсях - "побороти корупцію, вступ до ЄС, вигнати москалів з Придністрянщини, побрататися з румунами... ага). Газ, електроенергія, основа економіки Молдавії - на Лівому березі Дністра, недавно спробували рипнутися - і тут же гарячково погнали в росію проситися. Про т.з. "звільнення" Пидністрянщини молдаванам час би уже забути. Про "аншлюс" з Румунією (як дехто тут розпинається) - ЗАБУТИ. Румунії, як члену НАТО просто не дадуть влючати до свого складу територію з неврегульованими територіальними питаннями, бо тоді НАТО ризикує бути втягнуте у військовий конфлікт.
Саме тому на чергових (а може і позачергових...) виборах молдавани приведуть до влади чергового якогось "додона", і будуть по-старому васькатися з москалями, щоб грітися російським газом з Придністрянщини, та отримувати дешеву електроенергію звідти же.
PS Молдавські вівці і кози (та й пастухи з ними...) можуть бути спокійні - чеченці туди не прийдуть...
показать весь комментарий
12.02.2023 12:05 Ответить
 
 