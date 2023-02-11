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Россияне наносят удары по Харькову и области, - Синегубов

харків

В субботу поздно вечером россияне наносят удары по Харькову.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналов тревоги. Оставайтесь в укрытиях!" – сообщил он

В области объявлена воздушная тревога.

Перед этим Суспільне сообщило, что в Харькове раздался взрыв.

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Тривога в 6 областях.
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11.02.2023 23:23 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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11.02.2023 23:30 Ответить
Дыбилы зелёные, ответьте пожалуйста за Харьков по Белгороду!
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11.02.2023 23:33 Ответить
есть чем?
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11.02.2023 23:58 Ответить
хотя бы теми же С-300
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12.02.2023 07:38 Ответить
Кляті ********! Щоб вже їх порозривало!
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11.02.2023 23:34 Ответить
Ну шо, терпимо.
По Білгороду не можна.
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11.02.2023 23:50 Ответить
Так і будуть рашисти щоночі і дня кошмарити Харків своїми фау-2 с-300?
Чи збирається наше командування взагалі відповідати на ці провокації ворога?
А тим часом через логістичний ворожий хаб у Валуйках окупанти продовжують гнати свої ешелони з технікою, ************ і живою силою для підкріплення угпупувань, які зараз наступають на Куп'янськ і Торське-Лиман.
Не зрозуміло чому ці ешелони вільно проходять і не знищуються?
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12.02.2023 02:15 Ответить
 
 