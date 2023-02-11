Россияне наносят удары по Харькову и области, - Синегубов

В субботу поздно вечером россияне наносят удары по Харькову.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналов тревоги. Оставайтесь в укрытиях!" – сообщил он

В области объявлена воздушная тревога.

Перед этим Суспільне сообщило, что в Харькове раздался взрыв.

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