Россияне наносят удары по Харькову и области, - Синегубов
В субботу поздно вечером россияне наносят удары по Харькову.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналов тревоги. Оставайтесь в укрытиях!" – сообщил он
В области объявлена воздушная тревога.
Перед этим Суспільне сообщило, что в Харькове раздался взрыв.
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По Білгороду не можна.
фау-2с-300?
Чи збирається наше командування взагалі відповідати на ці провокації ворога?
А тим часом через логістичний ворожий хаб у Валуйках окупанти продовжують гнати свої ешелони з технікою, ************ і живою силою для підкріплення угпупувань, які зараз наступають на Куп'янськ і Торське-Лиман.
Не зрозуміло чому ці ешелони вільно проходять і не знищуються?