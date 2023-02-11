Россияне обстреляли Харьков ракетами С-300, поврежден инфраструктурный объект, - ОВА
Российские оккупанты вечером 11 февраля обстреляли Харьков ракетами С-300.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме руководитель ОВА Олег Синегубов.
Он отметил: "По предварительным данным, было три попадания вражеских ракет С-300 в городе. Поврежден один из инфраструктурных объектов. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется".
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Знищити установку С300 за 70-80км від фронту майже не можливо
фау-2с-300?
Чи збирається наше командування взагалі відповідати на ці провокації ворога?
А тим часом через логістичний ворожий хаб у Валуйках окупанти продовжують гнати свої ешелони з технікою, ************ і живою силою для підкріплення угпупувань, які зараз наступають на Куп'янськ і Торське-Лиман.
Не зрозуміло чому ці ешелони вільно проходять і не знищуються?
Є така думка:
ці ракети, якими після відігнання окупантів від Харкова стали обстрілювати місто, не мають собі маяків "свій-чужий" для розпізнавання ворожими РЛС прикордонної лінії ППО рашистів. Тому, щоби при обстрілі Харкова на ці ракети не спрацьовувала ця ППО, автоматичний режим відключають, оператори попереджаються про проліт ракет, а для убезпечення від випадкового спрацювання зустрічні пуски блокуються.
От в цей момент в секторі проходження ракет, які атакують Харків, виникає діра в захисті системи ППО ворога, якою слід скористатись.
Принаймні безперешкодний проліт ударних дронів-камікадзе для завдання удару-відплати гарантований.