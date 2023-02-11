Россияне обстреляли Харьков ракетами С-300, поврежден инфраструктурный объект, - ОВА

Российские оккупанты вечером 11 февраля обстреляли Харьков ракетами С-300.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме руководитель ОВА Олег Синегубов.

Он отметил: "По предварительным данным, было три попадания вражеских ракет С-300 в городе. Поврежден один из инфраструктурных объектов. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется".

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