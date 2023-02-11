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обстрел (25772) Харьков (7286) Синегубов (554)

Россияне обстреляли Харьков ракетами С-300, поврежден инфраструктурный объект, - ОВА

пожежа,дснс,харків

Российские оккупанты вечером 11 февраля обстреляли Харьков ракетами С-300.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме руководитель ОВА Олег Синегубов.

Он отметил: "По предварительным данным, было три попадания вражеских ракет С-300 в городе. Поврежден один из инфраструктурных объектов. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется".

Читайте также: Россияне наносят удары по Харькову и области, - Синегубов
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Топ комментарии
+5
так я про те що Ігнат казав що треба знищувати на території супротивника установки с300 с400 так все це в воздусі і повисло нема волі то таке і маємо
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12.02.2023 00:11
+5
Ох і мразота кацапська , як же я вас ненавиджу 😡
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12.02.2023 00:20
+4
где там спутник притулы который все видит нельзя ударит по с300 в белгородской области пусть Харьков уничтожают или не на часі или как морские дроні тоже бороздят степи
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12.02.2023 00:06
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Брянская область сегодня ****..лину уже получила, получит и БНР
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11.02.2023 23:56 Ответить
Да? Что-то скулежа от туда не слышал.
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12.02.2023 00:00 Ответить
где там спутник притулы который все видит нельзя ударит по с300 в белгородской области пусть Харьков уничтожают или не на часі или как морские дроні тоже бороздят степи
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12.02.2023 00:06 Ответить
Время полета 1 мин. Невозможно ни чем. Примерно 50 км расстояние. Только ответ моментальный в место вылета и таким же прекратит это, или наоборот пойдет жара. Выбирайте.
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12.02.2023 00:09 Ответить
так я про те що Ігнат казав що треба знищувати на території супротивника установки с300 с400 так все це в воздусі і повисло нема волі то таке і маємо
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12.02.2023 00:11 Ответить
Одна справа сказати, інша виконати
Знищити установку С300 за 70-80км від фронту майже не можливо
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12.02.2023 00:37 Ответить
Чому?
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12.02.2023 01:07 Ответить
дали залп и откатись за пару минут, куда стрелять?
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12.02.2023 01:14 Ответить
За 10 мин примерно 3 ракеты, с300. Четвертая не долетела, почти сразу там осталась. Но радости мало с того. Совковые пускают, старье. Таких немеряно наклепано.
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12.02.2023 00:06 Ответить
Та да. У пацаків с-300 тисячі зо три. Висновок: треба вичисляти пускові установки.
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12.02.2023 01:41 Ответить
Ох і мразота кацапська , як же я вас ненавиджу 😡
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12.02.2023 00:20 Ответить
если бы у Зепалеона были "политические яйца", могли бы уже если нет возможности их сбивать, то уничтожить все пусковые установки этих ракет, благо у нас для этого уже все имеется, и пусть тогда орки их из рогатки запускают.
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12.02.2023 00:29 Ответить
Залужный вроде бы так и настроен - бить по местам пуска. Но может ему не дают быть полностью самостоятельным в его действиях?
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12.02.2023 00:35 Ответить
Це не стаціонарна точка яку можна знищити, С300 виходить на позицію вночі, дає залп і за 5хв її там вже нема
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12.02.2023 00:39 Ответить
А супутник притули хіба не може відслідкувати її переміщення в реальному часі?
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12.02.2023 01:08 Ответить
Не має такого супутника, який би зміг відслідковувати вночі установки С300
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13.02.2023 09:28 Ответить
Десять хвилин самий мінімум на згортання і розгортання комплексу С 300
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12.02.2023 03:17 Ответить
Глянувши на шахрайську пику притули, я б йому й ламаного гроша не дав. Чиста фізіогноміка. Тому донатю в фонд "Повернись живим".
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12.02.2023 01:39 Ответить
Питання адміну: скажіть, блск, шановний добродію, а чому це у всіх форумчан є кнопки "Відповісти", "керування спамом" і "подобається", а у мене лише "відповісти" і "видалити" (остання як відверте запрошення)? У Вас якісь проблеми, да?
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12.02.2023 02:12 Ответить
Так і будуть рашисти щоночі і дня кошмарити Харків своїми фау-2 с-300?
Чи збирається наше командування взагалі відповідати на ці провокації ворога?
А тим часом через логістичний ворожий хаб у Валуйках окупанти продовжують гнати свої ешелони з технікою, ************ і живою силою для підкріплення угпупувань, які зараз наступають на Куп'янськ і Торське-Лиман.
Не зрозуміло чому ці ешелони вільно проходять і не знищуються?
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12.02.2023 02:18 Ответить
І ще по обстрілах Харкова ракетами с-300: якою може бути відповідь?
Є така думка:
ці ракети, якими після відігнання окупантів від Харкова стали обстрілювати місто, не мають собі маяків "свій-чужий" для розпізнавання ворожими РЛС прикордонної лінії ППО рашистів. Тому, щоби при обстрілі Харкова на ці ракети не спрацьовувала ця ППО, автоматичний режим відключають, оператори попереджаються про проліт ракет, а для убезпечення від випадкового спрацювання зустрічні пуски блокуються.
От в цей момент в секторі проходження ракет, які атакують Харків, виникає діра в захисті системи ППО ворога, якою слід скористатись.
Принаймні безперешкодний проліт ударних дронів-камікадзе для завдання удару-відплати гарантований.
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12.02.2023 02:50 Ответить
Бо у Вови Зеленського домовленості з кремлем через олігархат Кацапії, думаю так, по ций самі причині у нас так мало полонених кацапів і так багато наших попадає в кацапський полон. Це не рахуючи персональної здачі Зеленським Азова в руки кацапам.
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12.02.2023 03:13 Ответить
Було гучно, в сторону Центра десь попадали, може ТЕЦ, у кацапів цих с 300 ще багато, клоуну щось треба реагувати, або буде народ реагувати, тоді вже сенсу тримати Зе клоунську владу з кремлівськими підпівалами вже не буде.
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12.02.2023 03:10 Ответить
У них ракет С-300 запасов более 10000 тысяч ракет.
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12.02.2023 09:30 Ответить
 
 