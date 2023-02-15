Россия удерживает "достаточно мощную" группировку на Запорожском направлении, - ОК "Південь"
Россия удерживает "достаточно мощную" группировку на Запорожском направлении, сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Наталья Гуменюк.
"Понимаем, что они держат достаточно мощную группировку на Запорожском направлении, поскольку перспективы развития событий как ближайшие оценивают именно там. Они – в обороне, они укрепляют свои позиции. Пока активных действий не применяют", – сказала она в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По ее словам, на Южном направлении критическое увеличение российской группировки не наблюдается, но продолжается маневрирование.
"На Херсонском направлении они избегают ответного огня, поэтому выискивают позиции, которые позволят им попадать по прибрежным населенным пунктам Правобережья, но быть более или менее отдаленными и защищенными от ответного огня. Они выдерживают дистанцию. Мы стараемся отодвигать их так, чтобы их огонь был в воду", – добавила Гуменюк.
Пожалуйста, подождите...
Це її робота, на відміну від Маляр та Рєзнікова.
Військово-повітряні сили ЗСУ показали архівне відео з Миргорода, коли у 2011 році на український аеродром для навчань прилітали американські винищувачі F-16. Тоді жодних проблем зі злетом чи посадкою у F-16 не виникало. У ВПС уже «чекають на повернення» цих літаків.
https://twitter.com/i/status/1625919022578401296
Але, на мою думку, наявність літака не вирішить автоматично питання з його обслуговування та ремонту. Скоріш за все ненадання Україні літаків гальмується через це і відсутність навчених пілотів. Ось і все.
Сподіваюсь, що 100млн, які виділили на навчання пілотів минулого року вже "плодоносять" і навчання вже десь на фінальній стадії. Може занадто оптимістично, але ж так хочеться в те вірити!
не думайте що ресурси західних країн безмежні, а літаки то досить дорогий і дефіцитний ресурс - можливо реальність така що більше сенсу поставляти інші види озброєння, а не літаки
но! за самолеты волноваться сейчас не стоит..... будут переделанные советские МИГ-и с подвесом всех западных вооружений....
Полонені в Вугледарі. Більшість зі 155-ої бригади морської піхоти. Але є двоє з 72-ої російської бригади. Це новий підрозділ, який був розгорнутий нещодавно. Як резервний. І це означає, що путін почав кидати в бій резерви.https://t.me/Tsaplienko/26309
https://www.youtube.com/watch?v=5-u8gvv5_hs