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Россия удерживает "достаточно мощную" группировку на Запорожском направлении, - ОК "Південь"

гуменюк,наталя

Россия удерживает "достаточно мощную" группировку на Запорожском направлении, сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Наталья Гуменюк.

"Понимаем, что они держат достаточно мощную группировку на Запорожском направлении, поскольку перспективы развития событий как ближайшие оценивают именно там. Они – в обороне, они укрепляют свои позиции. Пока активных действий не применяют", – сказала она в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По ее словам, на Южном направлении критическое увеличение российской группировки не наблюдается, но продолжается маневрирование.

"На Херсонском направлении они избегают ответного огня, поэтому выискивают позиции, которые позволят им попадать по прибрежным населенным пунктам Правобережья, но быть более или менее отдаленными и защищенными от ответного огня. Они выдерживают дистанцию. Мы стараемся отодвигать их так, чтобы их огонь был в воду", – добавила Гуменюк.

Читайте также: Россияне концентрируют основные усилия на Запорожском направлении, - ОК "Південь"
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Топ комментарии
+7
volodarskijo @volodarskijo https://twitter.com/volodarskijo/status/1625919022578401296 55 мин
Військово-повітряні сили ЗСУ показали архівне відео з Миргорода, коли у 2011 році на український аеродром для навчань прилітали американські винищувачі F-16. Тоді жодних проблем зі злетом чи посадкою у F-16 не виникало. У ВПС уже «чекають на повернення» цих літаків.
https://twitter.com/i/status/1625919022578401296
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15.02.2023 21:03
+5
Якби не ця язиката хвеська , ми б цього не знали...
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15.02.2023 21:00
+4
От вас не зрозумієш: кажуть - погано, не кажуть - ще паганіше...
Це її робота, на відміну від Маляр та Рєзнікова.
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15.02.2023 21:03
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Якби не ця язиката хвеська , ми б цього не знали...
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15.02.2023 21:00 Ответить
От вас не зрозумієш: кажуть - погано, не кажуть - ще паганіше...
Це її робота, на відміну від Маляр та Рєзнікова.
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15.02.2023 21:03 Ответить
Так, якраз ця пані-військова дає правдиву і необхідну інформацію на відміну від Маляр.
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15.02.2023 21:57 Ответить
Не переймайся. Воно - троль або бот. Дивись дату реєстрації.
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15.02.2023 22:29 Ответить
Ну тут є цікавий момент. Москалі скиглять, що у контрбатарейній боротьбі вони програють, тому що їх артилерія дуже погано влучає на максимальних відстанях. Оце ось "уникають вогню у відповідь" укладається в цю концепцію.
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15.02.2023 21:04 Ответить
volodarskijo @volodarskijo https://twitter.com/volodarskijo/status/1625919022578401296 55 мин
Військово-повітряні сили ЗСУ показали архівне відео з Миргорода, коли у 2011 році на український аеродром для навчань прилітали американські винищувачі F-16. Тоді жодних проблем зі злетом чи посадкою у F-16 не виникало. У ВПС уже «чекають на повернення» цих літаків.
https://twitter.com/i/status/1625919022578401296
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15.02.2023 21:03 Ответить
І ЗПС норм, без переробок не стала на зашкоді...
Але, на мою думку, наявність літака не вирішить автоматично питання з його обслуговування та ремонту. Скоріш за все ненадання Україні літаків гальмується через це і відсутність навчених пілотів. Ось і все.
Сподіваюсь, що 100млн, які виділили на навчання пілотів минулого року вже "плодоносять" і навчання вже десь на фінальній стадії. Може занадто оптимістично, але ж так хочеться в те вірити!
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15.02.2023 21:09 Ответить
скільки літаки проживуть без надійної ППО парасольки?
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15.02.2023 21:59 Ответить
Теж аргумент. Та й у відомому інтерв'ю Залужного про літаки не було. Скоріш за все, на загал виносять не всю інформацію (і це правильно). Най це стане сюрпризом: приємним для нас і розривним для рашистів. Але я все одно буду сподіватись на приємні новини в найближчому майбутньому
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15.02.2023 22:04 Ответить
це тільки один бік
не думайте що ресурси західних країн безмежні, а літаки то досить дорогий і дефіцитний ресурс - можливо реальність така що більше сенсу поставляти інші види озброєння, а не літаки
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15.02.2023 22:10 Ответить
два-три полета без обслуживания - это одно...., а размещение на постоянной основе, это другое.....
но! за самолеты волноваться сейчас не стоит..... будут переделанные советские МИГ-и с подвесом всех западных вооружений....
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15.02.2023 22:02 Ответить
Ей всё равно какой текст озвучивать , возможно она в него даже не вникает . Главное зубы поскалить , создать себе рекаму .
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15.02.2023 21:06 Ответить
https://t.me/Tsaplienko ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Полонені в Вугледарі. Більшість зі 155-ої бригади морської піхоти. Але є двоє з 72-ої російської бригади. Це новий підрозділ, який був розгорнутий нещодавно. Як резервний. І це означає, що путін почав кидати в бій резерви.https://t.me/Tsaplienko/26309
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15.02.2023 21:17 Ответить
У БАХМУТІ РОСІЯ все ПРОСР*ЛА! // Мадяр про оперативну обстановку на лінії фронту
https://www.youtube.com/watch?v=5-u8gvv5_hs
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15.02.2023 21:21 Ответить
А что за форма....рубашка типа полиции....под ней тельняшка?????
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15.02.2023 21:47 Ответить
Форма одежды номер восемь - кто что спи*дил, то и носим...
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15.02.2023 22:20 Ответить
тяжело тебе свинорылая - решила подрабатывать в Украине...
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15.02.2023 23:12 Ответить
Отби так зелені окопувались на власній землі перед вторгненням, як кацапи на чужій, то б вони далеко не просунулись б..
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15.02.2023 22:52 Ответить
Та вони Й так не погано окопались,тільки земля для них не власна,бо на своїй землі так неповодяться
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16.02.2023 06:33 Ответить
 
 