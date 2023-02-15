Россия удерживает "достаточно мощную" группировку на Запорожском направлении, - ОК "Південь"

Россия удерживает "достаточно мощную" группировку на Запорожском направлении, сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Наталья Гуменюк.

"Понимаем, что они держат достаточно мощную группировку на Запорожском направлении, поскольку перспективы развития событий как ближайшие оценивают именно там. Они – в обороне, они укрепляют свои позиции. Пока активных действий не применяют", – сказала она в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По ее словам, на Южном направлении критическое увеличение российской группировки не наблюдается, но продолжается маневрирование.

"На Херсонском направлении они избегают ответного огня, поэтому выискивают позиции, которые позволят им попадать по прибрежным населенным пунктам Правобережья, но быть более или менее отдаленными и защищенными от ответного огня. Они выдерживают дистанцию. Мы стараемся отодвигать их так, чтобы их огонь был в воду", – добавила Гуменюк.

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