Росія утримує "досить потужне" угруповання на Запорізькому напрямку, - ОК "Південь"
Росія утримує "досить потужне" угруповання на Запорізькому напрямку, повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Наталя Гуменюк.
"Розуміємо, що вони тримають досить потужне угруповання на Запорізькому напрямку, оскільки перспективи розвитку подій як найближчі оцінюють саме там. Вони – в обороні, вони укріплюють свої позиції. Наразі активних дій не застосовують", – сказала вона в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
За її словами, на Південному напрямку критичне збільшення російського угрупування не спостерігається, але продовжується маневрування.
"На Херсонському напрямку вони уникають вогню у відповідь, тому вишукують позиції, які дозволять їм влучати по прибережних населених пунктах Правобережжя. але бути більш-менш віддаленими і захищеними від вогню у відповідь. Вони витримують дистанцію. Ми намагаємося відсувати їх так, щоб їхній вогонь був у воду", – додала Гуменюк.
Будь ласка, зачекайте...
Це її робота, на відміну від Маляр та Рєзнікова.
Військово-повітряні сили ЗСУ показали архівне відео з Миргорода, коли у 2011 році на український аеродром для навчань прилітали американські винищувачі F-16. Тоді жодних проблем зі злетом чи посадкою у F-16 не виникало. У ВПС уже «чекають на повернення» цих літаків.
https://twitter.com/i/status/1625919022578401296
Але, на мою думку, наявність літака не вирішить автоматично питання з його обслуговування та ремонту. Скоріш за все ненадання Україні літаків гальмується через це і відсутність навчених пілотів. Ось і все.
Сподіваюсь, що 100млн, які виділили на навчання пілотів минулого року вже "плодоносять" і навчання вже десь на фінальній стадії. Може занадто оптимістично, але ж так хочеться в те вірити!
не думайте що ресурси західних країн безмежні, а літаки то досить дорогий і дефіцитний ресурс - можливо реальність така що більше сенсу поставляти інші види озброєння, а не літаки
но! за самолеты волноваться сейчас не стоит..... будут переделанные советские МИГ-и с подвесом всех западных вооружений....
Полонені в Вугледарі. Більшість зі 155-ої бригади морської піхоти. Але є двоє з 72-ої російської бригади. Це новий підрозділ, який був розгорнутий нещодавно. Як резервний. І це означає, що путін почав кидати в бій резерви.https://t.me/Tsaplienko/26309
https://www.youtube.com/watch?v=5-u8gvv5_hs