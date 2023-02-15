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Росія утримує "досить потужне" угруповання на Запорізькому напрямку, - ОК "Південь"

гуменюк,наталя

Росія утримує "досить потужне" угруповання на Запорізькому напрямку, повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Наталя Гуменюк.

"Розуміємо, що вони тримають досить потужне угруповання на Запорізькому напрямку, оскільки перспективи розвитку подій як найближчі оцінюють саме там. Вони – в обороні, вони укріплюють свої позиції. Наразі активних дій не застосовують", – сказала вона в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. 

За її словами, на Південному напрямку критичне збільшення російського угрупування не спостерігається, але продовжується маневрування.

"На Херсонському напрямку вони уникають вогню у відповідь, тому вишукують позиції, які дозволять їм влучати по прибережних населених пунктах Правобережжя. але бути більш-менш віддаленими і захищеними від вогню у відповідь. Вони витримують дистанцію. Ми намагаємося відсувати їх так, щоб їхній вогонь був у воду", – додала Гуменюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни концентрують основні зусилля на Запорізькому напрямку, - ОК "Південь"

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Топ коментарі
+7
volodarskijo @volodarskijo https://twitter.com/volodarskijo/status/1625919022578401296 55 мин
Військово-повітряні сили ЗСУ показали архівне відео з Миргорода, коли у 2011 році на український аеродром для навчань прилітали американські винищувачі F-16. Тоді жодних проблем зі злетом чи посадкою у F-16 не виникало. У ВПС уже «чекають на повернення» цих літаків.
https://twitter.com/i/status/1625919022578401296
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15.02.2023 21:03
+5
Якби не ця язиката хвеська , ми б цього не знали...
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15.02.2023 21:00
+4
От вас не зрозумієш: кажуть - погано, не кажуть - ще паганіше...
Це її робота, на відміну від Маляр та Рєзнікова.
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15.02.2023 21:03
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Якби не ця язиката хвеська , ми б цього не знали...
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15.02.2023 21:00 Відповісти
От вас не зрозумієш: кажуть - погано, не кажуть - ще паганіше...
Це її робота, на відміну від Маляр та Рєзнікова.
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15.02.2023 21:03 Відповісти
Так, якраз ця пані-військова дає правдиву і необхідну інформацію на відміну від Маляр.
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15.02.2023 21:57 Відповісти
Не переймайся. Воно - троль або бот. Дивись дату реєстрації.
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15.02.2023 22:29 Відповісти
Ну тут є цікавий момент. Москалі скиглять, що у контрбатарейній боротьбі вони програють, тому що їх артилерія дуже погано влучає на максимальних відстанях. Оце ось "уникають вогню у відповідь" укладається в цю концепцію.
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15.02.2023 21:04 Відповісти
volodarskijo @volodarskijo https://twitter.com/volodarskijo/status/1625919022578401296 55 мин
Військово-повітряні сили ЗСУ показали архівне відео з Миргорода, коли у 2011 році на український аеродром для навчань прилітали американські винищувачі F-16. Тоді жодних проблем зі злетом чи посадкою у F-16 не виникало. У ВПС уже «чекають на повернення» цих літаків.
https://twitter.com/i/status/1625919022578401296
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15.02.2023 21:03 Відповісти
І ЗПС норм, без переробок не стала на зашкоді...
Але, на мою думку, наявність літака не вирішить автоматично питання з його обслуговування та ремонту. Скоріш за все ненадання Україні літаків гальмується через це і відсутність навчених пілотів. Ось і все.
Сподіваюсь, що 100млн, які виділили на навчання пілотів минулого року вже "плодоносять" і навчання вже десь на фінальній стадії. Може занадто оптимістично, але ж так хочеться в те вірити!
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15.02.2023 21:09 Відповісти
скільки літаки проживуть без надійної ППО парасольки?
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15.02.2023 21:59 Відповісти
Теж аргумент. Та й у відомому інтерв'ю Залужного про літаки не було. Скоріш за все, на загал виносять не всю інформацію (і це правильно). Най це стане сюрпризом: приємним для нас і розривним для рашистів. Але я все одно буду сподіватись на приємні новини в найближчому майбутньому
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15.02.2023 22:04 Відповісти
це тільки один бік
не думайте що ресурси західних країн безмежні, а літаки то досить дорогий і дефіцитний ресурс - можливо реальність така що більше сенсу поставляти інші види озброєння, а не літаки
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15.02.2023 22:10 Відповісти
два-три полета без обслуживания - это одно...., а размещение на постоянной основе, это другое.....
но! за самолеты волноваться сейчас не стоит..... будут переделанные советские МИГ-и с подвесом всех западных вооружений....
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15.02.2023 22:02 Відповісти
Ей всё равно какой текст озвучивать , возможно она в него даже не вникает . Главное зубы поскалить , создать себе рекаму .
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15.02.2023 21:06 Відповісти
https://t.me/Tsaplienko ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Полонені в Вугледарі. Більшість зі 155-ої бригади морської піхоти. Але є двоє з 72-ої російської бригади. Це новий підрозділ, який був розгорнутий нещодавно. Як резервний. І це означає, що путін почав кидати в бій резерви.https://t.me/Tsaplienko/26309
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15.02.2023 21:17 Відповісти
У БАХМУТІ РОСІЯ все ПРОСР*ЛА! // Мадяр про оперативну обстановку на лінії фронту
https://www.youtube.com/watch?v=5-u8gvv5_hs
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15.02.2023 21:21 Відповісти
А что за форма....рубашка типа полиции....под ней тельняшка?????
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15.02.2023 21:47 Відповісти
Форма одежды номер восемь - кто что спи*дил, то и носим...
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15.02.2023 22:20 Відповісти
тяжело тебе свинорылая - решила подрабатывать в Украине...
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15.02.2023 23:12 Відповісти
Отби так зелені окопувались на власній землі перед вторгненням, як кацапи на чужій, то б вони далеко не просунулись б..
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15.02.2023 22:52 Відповісти
Та вони Й так не погано окопались,тільки земля для них не власна,бо на своїй землі так неповодяться
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16.02.2023 06:33 Відповісти
 
 