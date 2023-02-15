Росія утримує "досить потужне" угруповання на Запорізькому напрямку, - ОК "Південь"

Росія утримує "досить потужне" угруповання на Запорізькому напрямку, повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Наталя Гуменюк.

"Розуміємо, що вони тримають досить потужне угруповання на Запорізькому напрямку, оскільки перспективи розвитку подій як найближчі оцінюють саме там. Вони – в обороні, вони укріплюють свої позиції. Наразі активних дій не застосовують", – сказала вона в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.



За її словами, на Південному напрямку критичне збільшення російського угрупування не спостерігається, але продовжується маневрування.



"На Херсонському напрямку вони уникають вогню у відповідь, тому вишукують позиції, які дозволять їм влучати по прибережних населених пунктах Правобережжя. але бути більш-менш віддаленими і захищеними від вогню у відповідь. Вони витримують дистанцію. Ми намагаємося відсувати їх так, щоб їхній вогонь був у воду", – додала Гуменюк.

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