Вследствие российского удара по Покровску погибли 3 человека, ранены 11, - ОВА

15 февраля российская армия ударила по многоэтажке в Покровске Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил в Telegram, что по состоянию на 21:34 в результате российского удара погибли три человека, еще 11 получили ранения, а спасательная операция завершена.

"Завершена спасательная операция в Покровске на руинах уничтоженного россиянами дома. По окончательным данным, три человека погибли, одиннадцать ранены. Среди раненых один человек в тяжелом состоянии, он находится в больнице в одной из соседних областей. В результате обстрела повреждены 4 многоэтажки и школа", – написал Кириленко.

Читайте также: Обстрел Покровска: 12 гражданских получили ранения, по меньшей мере два человека находятся под завалами, - Кириленко