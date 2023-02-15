Вследствие российского удара по Покровску погибли 3 человека, ранены 11, - ОВА
15 февраля российская армия ударила по многоэтажке в Покровске Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил в Telegram, что по состоянию на 21:34 в результате российского удара погибли три человека, еще 11 получили ранения, а спасательная операция завершена.
"Завершена спасательная операция в Покровске на руинах уничтоженного россиянами дома. По окончательным данным, три человека погибли, одиннадцать ранены. Среди раненых один человек в тяжелом состоянии, он находится в больнице в одной из соседних областей. В результате обстрела повреждены 4 многоэтажки и школа", – написал Кириленко.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий15.02.2023 23:48 Ответить Мне нравится 4
OLeg Alik
показать весь комментарий16.02.2023 09:37 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...