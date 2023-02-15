Внаслідок російського удару по Покровську загинуло 3 людей, поранено 11,- ОВА

15 лютого російська армія вдарила по багатоповерхівці в Покровську Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив у Telegram, що станом на 21:34 унаслідок російського удару загинули троє людей, ще 11 зазнали поранень, а рятувальну операцію завершено.

"Завершена рятувальна операція у Покровську на руїнах знищеного росіянами будинку. За остаточними даними, троє людей загинули, одинадцятеро поранені. Серед поранених одна людина у тяжкому стані, вона перебуває у лікарні в одній із сусідніх областей. Внаслідок обстрілу пошкоджено 4 багатоповерхівки та школу", - написав Кириленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріл Покровська: 12 цивільних дістали поранень, щонайменше двоє людей перебувають під завалами, - Кириленко