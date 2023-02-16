Сурков признался, что не планировал, чтобы Минские соглашения выполнялись

Бывший замглавы офиса президента РФ Владислав Сурков заявил, что работал над Минскими соглашениями, исходя из того, что они не должны быть выполнены.

Об этом он сказал в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.

На соответствующий вопрос относительно Минских соглашений Сурков ответил "да".

Также он утвердительно ответил, что считает действия российской армии в Украине эффективными и выразил надежду на нормализацию отношений России и Запада в ближайшем будущем.

Похожим образом высказался и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что основной задачей Минских соглашений было "все-таки заставить Киев выполнить взятые на себя обязательства".

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"Поэтому естественно основная задача была - все-таки заставить Киев выполнить взятые на себя обязательства. Сейчас мы понимаем, что никто этого не собирался делать. Поэтому лучше детально уточнять у Суркова, что он имел в виду", - сказал Песков.