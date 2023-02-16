Сурков признался, что не планировал, чтобы Минские соглашения выполнялись
Бывший замглавы офиса президента РФ Владислав Сурков заявил, что работал над Минскими соглашениями, исходя из того, что они не должны быть выполнены.
Об этом он сказал в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.
На соответствующий вопрос относительно Минских соглашений Сурков ответил "да".
Также он утвердительно ответил, что считает действия российской армии в Украине эффективными и выразил надежду на нормализацию отношений России и Запада в ближайшем будущем.
Похожим образом высказался и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что основной задачей Минских соглашений было "все-таки заставить Киев выполнить взятые на себя обязательства".
"Поэтому естественно основная задача была - все-таки заставить Киев выполнить взятые на себя обязательства. Сейчас мы понимаем, что никто этого не собирался делать. Поэтому лучше детально уточнять у Суркова, что он имел в виду", - сказал Песков.
Пожалуйста, подождите...
Список будет короче.
Вот как "Кузня на Рибальском" вииграла тендер на ремонт "Гетьман Сагайдачний", куда он физически зайти не может, а потом подряд передала заводу которий проиграл ей в єтом тендере?
Кстати, "Артем", воообще отдельная интересная тема...Державна корпорация обслуживалась в банке..."Артем банк"! Откуда все денежки вивел миноритарний акционер из Израиля, умножив на ноль ресурси компании....в конце 2016...кого то наказали ? неа...ошибки и воры....
Но главное "Были и ошибки, были и воры" я услишал, так что уверен что Ви со мной согласни что єффективность єтих лет могла буть више ...
В держскарбниці-108 тис. грн. Міліардні недоотримання прибутків з окупованого Криму і Донбасу. На окупованій території шахти, виробництва і ... патронний завод. Гола, боса, роззброєна армія. Диверсії на артскладах.
За 5 років.
Держскарбниця- 130 млрд.
Ракетна програма.
БПЛА.
"Україна почала серійне виробництво снарядів калібру 152 мм", та, навіть, патронів. У Вінниці. Хоча, тоді, тільки для пістолетів, як і дотепер.
Страшно уявити, що було б з Україною, без мінських в 2014-му. Чи існувала б?
якщо вважаєте що можливості і ресурси держави в тих ВАЖКИХ умовах були використанні максимально ефективно - я не буду заважати дивитись на ті СКЛАДНІ 5 років через рожеві окуляри...
Або підкажіть, як виглядає максимально єфективне використання ресурсів держави.
Бен Гуріон чи Лі Куан Ю існували в своїх країнах, в свій час і за своїх обставин. Ми говоримо про Україну.
>Я впевнений і знаю що не всі резерви були задіяні. Темп був не той який міг би бути
На жаль, це таки так. Я про це теж писав і деякі чорно-білі патріоти (ті, для яких не існує відтінків) це боляче сприйняли, як наїзд на 5-го президента.
Вектор: "армія, мова, віра" був заданий правильно, але могли і мусили рухатися швидше і ефективніше.
Якщо дехто каже, що Україна мінськом виграла час для розбудови армії, то треба розуміти, що роzzія весь цей час готувалась до захоплення України. Для цього їй потрібні були гроші і західні комплектуючі. І путлер вів би бізнес бізнес із Заходом без перешкод, заробляючи гроші для закупівлі усього потрібного для озброєння, - з Мінськом чи без Мінська.
Тому думка про Мінськ як допомогу Україні для відтягування великої війни є прийняттям бажаного за дійсне. Затяжка повномасштабної навали була викликана просто неготовністю роzzії, в очах путлера звісно. Агресія почалась, коли путлер відчув себе готовим, а не тому, що він аж через 8 років нарешті перестав вірити у Мінськ.
Зеленский зря ищет мир в глазах Путина, информативней смотреть на карту Украины
2 роки тому
https://youtu.be/Mbo1ASXNNyU
А озброєння: типу танки, літаки, гелікоптери не вироблялися і не модернізовувалися.
Багато оборонних заводів і складів знаходилися на кордоні з рашистами, що є абсурдом 😡😡😡
А що до кацапні,то ілюзій що до них ні в кого не було і нема-ніхто їм не вірив і вірити не буде.Ні їм,ні будь-якому папірцю,де стоїть їх курячий герб і закарлючка
Подписал пенсионер с Украины с террористами.
"Жаль, подмога не пришла,
Подкрепления не прислали!
Эх, обычные дела -
Нас с тобою на@бали!.."
Минские соглашения дали возможность Украине восстановиться и дать отпор, потому и стонут кацапы!
И таки да, никто их выполнять не собирался, ну разве что зеля- дурачок под руководством Ермака...
Зеленський зі своїми "новимі ліцами" повністю програв тим же кремлядям зі своїми "просто пєрєстать стрєлять" і "відведенням військ", що зробило можливим здачу країни в Омані. А решта (скорочення армії, невиконання держоборонзамовлень, зупинка всіх оборонних проектів) - наслідки.
ІМХО
Лавров: Зеленский сделал то, что Порошенко годами отказывался выполнять
Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью https://tass.ru/interviews/7423987 ТАСС оценил работу президента Украины Владимира Зеленского и рассказал об итогах встречи в «нормандском формате» в Париже. Глава МИДа напомнил, что господину Зеленскому удалось за пять месяцев президентства достичь разведения войск в нескольких пунктах и письменно зафиксировать текст «формулы Штайнмайера».
«Зеленский называет скорейшее прекращение войны на юго-востоке страны одним из важнейших приоритетов своего президентства. За пять месяцев он сумел сделать то, что его предшественник годами упорно отказывался выполнять»,- сказал господин Лавров.
Дивні люди. Содіваюся, що колись совок вівітриться з їхніх голів.
Особливо дивно виглядють прихильники Петра. Вони так і не можуть збагнути, як отара розумників програла "клоуну".
Може, не розумників і не клоуну? Щодо отари, схоже, вони не заперечуть.
Не дякуйте.