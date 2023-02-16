Сурков зізнався, що не планував, щоб Мінські угоди виконувалися

Колишній заступник голови офісу президента РФ Владислав Сурков заявив, що працював над Мінськими угодами, з огляду на те, що вони не повинні бути виконані.

Про це він сказав в інтерв’ю директору Центру політичної кон'юнктури Олексію Чеснакову, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

На відповідне запитання щодо Мінських угод Сурков відповів "так".

Також він ствердно відповів, що вважає дії російської армії в Україні ефективними і висловив надію на нормалізацію відносин Росії та Заходу у найближчому майбутньому.

Схожим чином висловився і прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. Він заявив, що основним завданням Мінських угод було "все-таки змусити Київ виконати взяті на себе зобов'язання".

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"Тому природно основне завдання було - все-таки змусити Київ виконати взяті на себе зобов'язання. Зараз ми розуміємо, що ніхто цього не збирався робити. Тому краще детально уточнювати у Суркова, що він мав на увазі", - сказав Пєсков.