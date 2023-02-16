Сурков зізнався, що не планував, щоб Мінські угоди виконувалися
Колишній заступник голови офісу президента РФ Владислав Сурков заявив, що працював над Мінськими угодами, з огляду на те, що вони не повинні бути виконані.
Про це він сказав в інтерв’ю директору Центру політичної кон'юнктури Олексію Чеснакову, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
На відповідне запитання щодо Мінських угод Сурков відповів "так".
Також він ствердно відповів, що вважає дії російської армії в Україні ефективними і висловив надію на нормалізацію відносин Росії та Заходу у найближчому майбутньому.
Схожим чином висловився і прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. Він заявив, що основним завданням Мінських угод було "все-таки змусити Київ виконати взяті на себе зобов'язання".
"Тому природно основне завдання було - все-таки змусити Київ виконати взяті на себе зобов'язання. Зараз ми розуміємо, що ніхто цього не збирався робити. Тому краще детально уточнювати у Суркова, що він мав на увазі", - сказав Пєсков.
Будь ласка, зачекайте...
Список будет короче.
Вот как "Кузня на Рибальском" вииграла тендер на ремонт "Гетьман Сагайдачний", куда он физически зайти не может, а потом подряд передала заводу которий проиграл ей в єтом тендере?
Кстати, "Артем", воообще отдельная интересная тема...Державна корпорация обслуживалась в банке..."Артем банк"! Откуда все денежки вивел миноритарний акционер из Израиля, умножив на ноль ресурси компании....в конце 2016...кого то наказали ? неа...ошибки и воры....
Но главное "Были и ошибки, были и воры" я услишал, так что уверен что Ви со мной согласни что єффективность єтих лет могла буть више ...
В держскарбниці-108 тис. грн. Міліардні недоотримання прибутків з окупованого Криму і Донбасу. На окупованій території шахти, виробництва і ... патронний завод. Гола, боса, роззброєна армія. Диверсії на артскладах.
За 5 років.
Держскарбниця- 130 млрд.
Ракетна програма.
БПЛА.
"Україна почала серійне виробництво снарядів калібру 152 мм", та, навіть, патронів. У Вінниці. Хоча, тоді, тільки для пістолетів, як і дотепер.
Страшно уявити, що було б з Україною, без мінських в 2014-му. Чи існувала б?
якщо вважаєте що можливості і ресурси держави в тих ВАЖКИХ умовах були використанні максимально ефективно - я не буду заважати дивитись на ті СКЛАДНІ 5 років через рожеві окуляри...
Або підкажіть, як виглядає максимально єфективне використання ресурсів держави.
Бен Гуріон чи Лі Куан Ю існували в своїх країнах, в свій час і за своїх обставин. Ми говоримо про Україну.
>Я впевнений і знаю що не всі резерви були задіяні. Темп був не той який міг би бути
На жаль, це таки так. Я про це теж писав і деякі чорно-білі патріоти (ті, для яких не існує відтінків) це боляче сприйняли, як наїзд на 5-го президента.
Вектор: "армія, мова, віра" був заданий правильно, але могли і мусили рухатися швидше і ефективніше.
Якщо дехто каже, що Україна мінськом виграла час для розбудови армії, то треба розуміти, що роzzія весь цей час готувалась до захоплення України. Для цього їй потрібні були гроші і західні комплектуючі. І путлер вів би бізнес бізнес із Заходом без перешкод, заробляючи гроші для закупівлі усього потрібного для озброєння, - з Мінськом чи без Мінська.
Тому думка про Мінськ як допомогу Україні для відтягування великої війни є прийняттям бажаного за дійсне. Затяжка повномасштабної навали була викликана просто неготовністю роzzії, в очах путлера звісно. Агресія почалась, коли путлер відчув себе готовим, а не тому, що він аж через 8 років нарешті перестав вірити у Мінськ.
Зеленский зря ищет мир в глазах Путина, информативней смотреть на карту Украины
2 роки тому
https://youtu.be/Mbo1ASXNNyU
А озброєння: типу танки, літаки, гелікоптери не вироблялися і не модернізовувалися.
Багато оборонних заводів і складів знаходилися на кордоні з рашистами, що є абсурдом 😡😡😡
А що до кацапні,то ілюзій що до них ні в кого не було і нема-ніхто їм не вірив і вірити не буде.Ні їм,ні будь-якому папірцю,де стоїть їх курячий герб і закарлючка
Подписал пенсионер с Украины с террористами.
"Жаль, подмога не пришла,
Подкрепления не прислали!
Эх, обычные дела -
Нас с тобою на@бали!.."
Минские соглашения дали возможность Украине восстановиться и дать отпор, потому и стонут кацапы!
И таки да, никто их выполнять не собирался, ну разве что зеля- дурачок под руководством Ермака...
Зеленський зі своїми "новимі ліцами" повністю програв тим же кремлядям зі своїми "просто пєрєстать стрєлять" і "відведенням військ", що зробило можливим здачу країни в Омані. А решта (скорочення армії, невиконання держоборонзамовлень, зупинка всіх оборонних проектів) - наслідки.
ІМХО
Лавров: Зеленский сделал то, что Порошенко годами отказывался выполнять
Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью https://tass.ru/interviews/7423987 ТАСС оценил работу президента Украины Владимира Зеленского и рассказал об итогах встречи в «нормандском формате» в Париже. Глава МИДа напомнил, что господину Зеленскому удалось за пять месяцев президентства достичь разведения войск в нескольких пунктах и письменно зафиксировать текст «формулы Штайнмайера».
«Зеленский называет скорейшее прекращение войны на юго-востоке страны одним из важнейших приоритетов своего президентства. За пять месяцев он сумел сделать то, что его предшественник годами упорно отказывался выполнять»,- сказал господин Лавров.
Дивні люди. Содіваюся, що колись совок вівітриться з їхніх голів.
Особливо дивно виглядють прихильники Петра. Вони так і не можуть збагнути, як отара розумників програла "клоуну".
Може, не розумників і не клоуну? Щодо отари, схоже, вони не заперечуть.
Не дякуйте.