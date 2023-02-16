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Сурков (208) мінські угоди (2227)

Сурков зізнався, що не планував, щоб Мінські угоди виконувалися

сурков

Колишній заступник голови офісу президента РФ Владислав Сурков заявив, що працював над Мінськими угодами, з огляду на те, що вони не повинні бути виконані.

Про це він сказав в інтерв’ю директору Центру політичної кон'юнктури Олексію Чеснакову, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

На відповідне запитання щодо Мінських угод Сурков відповів "так".

Також він ствердно відповів, що вважає дії російської армії в Україні ефективними і висловив надію на нормалізацію відносин Росії та Заходу у найближчому майбутньому.

Схожим чином висловився і прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. Він заявив, що основним завданням Мінських угод було "все-таки змусити Київ виконати взяті на себе зобов'язання".

Читайте: "Тісно і нудно, і ніяково", - Сурков заявив, що Росії неможливо залишатися в межах "похабного" миру

"Тому природно основне завдання було - все-таки змусити Київ виконати взяті на себе зобов'язання. Зараз ми розуміємо, що ніхто цього не збирався робити. Тому краще детально уточнювати у Суркова, що він мав на увазі", - сказав Пєсков.

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Топ коментарі
+40
Зато со сцены как воняло на Порошенко.

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16.02.2023 13:26
+35
Минск нам дал возможность остановить орду в 2014 и создать практически заново свою армию. Которая сейчас е@ашит "вторую армию мира".
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16.02.2023 13:35
+31
Интересно а Зеленский об этом знает или по прежнему ждет мира в глазах *****???
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16.02.2023 13:26
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Интересно а Зеленский об этом знает или по прежнему ждет мира в глазах *****???
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16.02.2023 13:26 Відповісти
Зато со сцены как воняло на Порошенко.

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16.02.2023 13:26 Відповісти
Тріпло.
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16.02.2023 13:30 Відповісти
А что он ещё не обещал?
Список будет короче.
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16.02.2023 13:39 Відповісти
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16.02.2023 16:33 Відповісти
Петя это ты !?)
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17.02.2023 05:24 Відповісти
минские никто не собирался выполнять. просто все стороны тянули время. не очень успешно, но все же.
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16.02.2023 13:26 Відповісти
Якби Україна тягнула їх не дуже вдало, то в лютому 2022 нікому було б захищати Батьківщину.
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16.02.2023 13:31 Відповісти
Україна їх тягнула не дуже вдало 5 років і взагалі ганебно останні три
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16.02.2023 14:41 Відповісти
Чим були невдалі 5 років? Кацапів зупинили нератифікованим папірцем. Українці потихеньку звільняли свою територію. Без обстрілів всієї України. без сотень тисячвбитих, закатованих, згвалтованих. Без знищених міст і сіл. Без міліонів біженців. Економіка- розвивалась. Інвестори заходили. Армія- зміцнювалась. Постійні навчання, змагання, співпраця з НАТОвськими військовими. Енергетика- незалежна. Корисні санкції. Виграні позови в міжнародних судах.
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16.02.2023 15:40 Відповісти
я не сказав "не вдало", я сказав інакше. Не слід маніпулювати і накидати патетики. Не слід ідеалізувати ті 5 років. Я впевнений і знаю що не всі резерви були задіяні. Темп був не той який міг би бути. Про це і люди наближені до армії скажуть. Навіть в організаційних питаннях, я вже не кажу про суто воєнні на кшалт виробництва *********** ,особливо коли втратили Луганський патронний завод і артилерійські склади
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16.02.2023 16:38 Відповісти
"Все резервы" бывают только в сказках про золотую рыбку. Кем не был Порошенко - точно не был золотой рыбкой для люмпена, верующего во все и сразу и на шару.
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16.02.2023 16:46 Відповісти
про Порошенко взагалі то я не згадував, як і про люмпен... я згадував про оборонні і організаційні питання...чи може російською перекласти?
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16.02.2023 17:12 Відповісти
Так и я о реализации оборонных программ. Хотеть можно много. За все 8 лет после введения военный сбор принес нам около 132 млрд.грн. А бюджет на оборону только в 2018 году и дальше был более 100 млрд в год. Делали то, на что хватало ресурсов - и финансовых и людских. Были и ошибки, были и воры, куда у нас без них. Но главные направления и приоритеты были выбраны правильно и все динамично развивалось. Кстати - производство снарядов 152 и 155, как и производство дефицитных мин 40 мм, было налажено к концу 2018\началу 2019 на "Артеме" и на "Искре". Как и производство высокоточных ракет на "Луче". Коростылев заявлял что они в состоянии выпускать суммарно более 6000 ракет всех типов в год. А потом пришла новая команда и финансы исчезли.
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16.02.2023 17:31 Відповісти
Вот! Были и ошибки, были и воры(с) И я об єтом! Об ЄТОМ, а не о том кто хуже- кто лучше!
Вот как "Кузня на Рибальском" вииграла тендер на ремонт "Гетьман Сагайдачний", куда он физически зайти не может, а потом подряд передала заводу которий проиграл ей в єтом тендере?
Кстати, "Артем", воообще отдельная интересная тема...Державна корпорация обслуживалась в банке..."Артем банк"! Откуда все денежки вивел миноритарний акционер из Израиля, умножив на ноль ресурси компании....в конце 2016...кого то наказали ? неа...ошибки и воры....
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16.02.2023 17:42 Відповісти
А вы посмотрите какой завод строил два крайних украинских корвета "Луцк" и "Тернополь". Будет интересно.
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16.02.2023 18:02 Відповісти
вообще не интересно мне как випускнику кораблестроительного ВУЗа и жителю Николаеву, интересно про "Гетьман Сагайдачний", про корабль не МАЛОГО класса, в отличие от вишеупомянутих .... Интересно про державний(!) Миколаївський суднобудівний завод простаивающий без работи, которий в структуре державного(!)"Укроборонпрома"....про конкретние 5 лет...
Но главное "Были и ошибки, были и воры" я услишал, так что уверен что Ви со мной согласни что єффективность єтих лет могла буть више ...
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16.02.2023 18:30 Відповісти
Если бы да кабы - во рту бы выросли грибы. Ну чего? "Сагайдачный" сейчас в Николаеве, но есть нюансы.
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16.02.2023 18:48 Відповісти
Не ідеалізую. Констатую.
В держскарбниці-108 тис. грн. Міліардні недоотримання прибутків з окупованого Криму і Донбасу. На окупованій території шахти, виробництва і ... патронний завод. Гола, боса, роззброєна армія. Диверсії на артскладах.
За 5 років.
Держскарбниця- 130 млрд.
Ракетна програма.
БПЛА.
"Україна почала серійне виробництво снарядів калібру 152 мм", та, навіть, патронів. У Вінниці. Хоча, тоді, тільки для пістолетів, як і дотепер.
Страшно уявити, що було б з Україною, без мінських в 2014-му. Чи існувала б?
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16.02.2023 17:11 Відповісти
і знову маніпулятивна "констатація", намагання перекрутити сенс моїх слів...і завуальована ідеалізація...
якщо вважаєте що можливості і ресурси держави в тих ВАЖКИХ умовах були використанні максимально ефективно - я не буду заважати дивитись на ті СКЛАДНІ 5 років через рожеві окуляри...
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16.02.2023 17:19 Відповісти
Давайте будемо звинувачувати один одного в маніпуляціях. Немає питань.
Або підкажіть, як виглядає максимально єфективне використання ресурсів держави.
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16.02.2023 17:26 Відповісти
давайте НЕ будемо...і будемо критично ставитись до влади у будь якому випадку. Впевнений Бен Гуріон чи Лі Куан Ю зробили би більше за 5 років...
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16.02.2023 17:29 Відповісти
Прежде всего они бы ввели диктатуру и запретили свободу слова. Где бы мы с вами общались?
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16.02.2023 17:33 Відповісти
прежде вснго они б расстреляли бивших членов Партии регионов)))
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16.02.2023 17:44 Відповісти
Не передергивайте. Ли Куан Ю был классическим диктатором, хоть и умным. Как и Пиночет, который поднял экономику Чили. Они оба запретили свободу слова и политические свободы. Почему вы уверены что расстрел не задел бы вас и близких? И вы уверены что украинский дух принял бы такого типа лидера? На 10000% уверен что нет.
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16.02.2023 18:23 Відповісти
Звісно, я утрирую.. але річ шла про не про демократичні цінності, а про ефективність використання державного апарату для зміцнення обороноздатності, але коли розумієш скільки зрадників з 2014 року вільно почувало себе в усіх сферах нашої Держави, купляли ТВ канали, просували російські нарративито, займались "законотворчістю(?)"...ХЗ що краще...але то інша тема...
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16.02.2023 18:39 Відповісти
Я еще хорошо помню про "Порошенко строит диктатуру" когда он пытался принимать единоличные решения. Особенно, как орали "защитим свободу слова и демценности" всякие политики, типа позитивные блогеры и активисты Наемы, Лещенки, Дубинские или Богуцкие когда он начинал наезжать на каналы Медведчука и Мураева. Хороводы суки водили.
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16.02.2023 19:37 Відповісти
це інша тема, але...я не знаю за прізвища цих блогерів, вибачте не спостерігав, натомість багато адекватних людей руками Авакова сховали за грати, в т.ч. "добробатівців". Справа "Групи Равлик" одни з них, так ще й віддали на поталу маріупольским(!) суддям... Інщі порядні люди, наприклад ті яким інкримінували підпал будки рпц, біля Десятинной, незаконність будівництва якої на днях визнав суд...багато таких випадкік. Щось на кшалт справи Антоненка-Кузменко у зелених...
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16.02.2023 20:32 Відповісти
Саме така форма спілкування і називається "маніпуляцією".
Бен Гуріон чи Лі Куан Ю існували в своїх країнах, в свій час і за своїх обставин. Ми говоримо про Україну.
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16.02.2023 17:39 Відповісти
ви кажете щоб я показав приклад "як виглядає максимально єфективне використання ресурсів держави". Ну то я намагався)))
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16.02.2023 17:45 Відповісти
@

>Я впевнений і знаю що не всі резерви були задіяні. Темп був не той який міг би бути

На жаль, це таки так. Я про це теж писав і деякі чорно-білі патріоти (ті, для яких не існує відтінків) це боляче сприйняли, як наїзд на 5-го президента.

Вектор: "армія, мова, віра" був заданий правильно, але могли і мусили рухатися швидше і ефективніше.

Якщо дехто каже, що Україна мінськом виграла час для розбудови армії, то треба розуміти, що роzzія весь цей час готувалась до захоплення України. Для цього їй потрібні були гроші і західні комплектуючі. І путлер вів би бізнес бізнес із Заходом без перешкод, заробляючи гроші для закупівлі усього потрібного для озброєння, - з Мінськом чи без Мінська.

Тому думка про Мінськ як допомогу Україні для відтягування великої війни є прийняттям бажаного за дійсне. Затяжка повномасштабної навали була викликана просто неготовністю роzzії, в очах путлера звісно. Агресія почалась, коли путлер відчув себе готовим, а не тому, що він аж через 8 років нарешті перестав вірити у Мінськ.
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16.02.2023 18:41 Відповісти
так, бентежить що Петра ідеалізують, а будь який натяк на недосконалість його "років" приймають вороже...але якщо працювати над помилками прогрес буде більш потужним...а для виживання і становлення України треба максимум зусиль
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16.02.2023 18:48 Відповісти
Попрацювали над помилками і обрали Блазня на мотузці олігарха! Браво!
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16.02.2023 19:20 Відповісти
.

Зеленский зря ищет мир в глазах Путина, информативней смотреть на карту Украины

2 роки тому

https://youtu.be/Mbo1ASXNNyU
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16.02.2023 16:26 Відповісти
Минск нам дал возможность остановить орду в 2014 и создать практически заново свою армию. Которая сейчас е@ашит "вторую армию мира".
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16.02.2023 13:35 Відповісти
Ну, будемо говорити, що без допомоги з країн НАТО відповідною технікою нищити касапів було би проблематично і навіть нереально... І тут же мусимо пам'ятати що розробки і виготовлення відчизняної відповідної техніки в 2020-му були зупинені заради "виготовлення доріг" на корупційній основі...
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16.02.2023 14:04 Відповісти
Що б ми та скільки не виготовляли, на це доведеться кидати не 2-3% бюджету, а може цілих 10-20%. Такого жодна економіка не потягне, бо посполиті лише на словах за_гармати, а насправді -- за_масло. Тому для фізичного виживання нас, як нації, треба вступити до НАТО. Або померти. Або покинути територію. (звісно, що зараз на нас працює економіка країн НАТО)
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16.02.2023 14:52 Відповісти
Зелей было просрано за 2.5 года 14 миллиардов баксов на большом воровстве. Даже пятой части этого армии хватило бы для очень и очень многого. Один полный дивизион "Нептун" на 72 ПКР, например, стоит около 720 млн.грн. А если еще вспомнить миллиарды, угробленные в телеканалы "Дом" и "Рада", или в бесполезный на этом этапе турецкий пиар корвет "Ада".
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16.02.2023 15:04 Відповісти
Так, "уставших ат вайни" було забагато. Вже навіть на військовий податок починали нарікати.
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16.02.2023 16:03 Відповісти
Зато "хуже ні будєт" та "хоть паржом" ©
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16.02.2023 15:40 Відповісти
Нам дали 8 років на підготовку, а по суті єдине що вдалося за цей час це підготувати кількасот тисяч піхотинців, які пройшли АТО.
А озброєння: типу танки, літаки, гелікоптери не вироблялися і не модернізовувалися.
Багато оборонних заводів і складів знаходилися на кордоні з рашистами, що є абсурдом 😡😡😡
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16.02.2023 14:59 Відповісти
Это не так. За 5 лет было сделано очень и очень много. И в управлении, и в среднем звене командиров, и в вооружении. А потом 3 года откат.
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16.02.2023 15:12 Відповісти
Кацапи самі перестали їх виконувати ще до підписання (Дебальцеве).
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16.02.2023 13:28 Відповісти
Срать на этого висельника,и на всё что он там себе планировал .
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16.02.2023 13:31 Відповісти
Секрет Полішинеля відкрив.Ті угоди народились мертвими,їх виконувати ніхто не збирався.Якщо кацапи на щось надіялися,і думали,що лише їм можна брехати і крутити політикою,мов циган сонцем і змусити Україну виконати ту лабуду,то вони ще більші дурні,чим здаються.
А що до кацапні,то ілюзій що до них ні в кого не було і нема-ніхто їм не вірив і вірити не буде.Ні їм,ні будь-якому папірцю,де стоїть їх курячий герб і закарлючка
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16.02.2023 13:33 Відповісти
Вот и вся суть кацапских тварюк.
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16.02.2023 13:34 Відповісти
Історична довідка: кацапи назвали Брестський мир (за яким Україна була визнана незалежною) "похабним", для того, щоб окупувати Україну.
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16.02.2023 13:35 Відповісти
Правительство Украины не подписывало никаких угод.
Подписал пенсионер с Украины с террористами.
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16.02.2023 13:37 Відповісти
Вой на болотах:
"Жаль, подмога не пришла,
Подкрепления не прислали!
Эх, обычные дела -
Нас с тобою на@бали!.."
Минские соглашения дали возможность Украине восстановиться и дать отпор, потому и стонут кацапы!
И таки да, никто их выполнять не собирался, ну разве что зеля- дурачок под руководством Ермака...
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16.02.2023 13:44 Відповісти
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16.02.2023 13:50 Відповісти
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16.02.2023 13:49 Відповісти
а ось тут, як кажуть, більш детально...
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16.02.2023 14:22 Відповісти
Я думал что минские соглашения нужны для подготовке Украины к войне. Только каждый по разному воспринял "подготовку" - один президент, для производства оружия, а другой для обустройства дорог оккупанту.
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16.02.2023 14:10 Відповісти
Порошенко зі своєю командою переграв кремлядів з "Мінськими домовленостями, що дозволило відбудувати армію, розробити та випробувати кілька нових типів озброєнь і т.ін.
Зеленський зі своїми "новимі ліцами" повністю програв тим же кремлядям зі своїми "просто пєрєстать стрєлять" і "відведенням військ", що зробило можливим здачу країни в Омані. А решта (скорочення армії, невиконання держоборонзамовлень, зупинка всіх оборонних проектів) - наслідки.

ІМХО
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16.02.2023 14:19 Відповісти
Зеленський не "програв", він чітко дотримувався лінії кремля!
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16.02.2023 15:40 Відповісти
Що, козлота кацапська, шкода грошей та маєтків, які ви тримаєте на "загнивающем западе"? .
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16.02.2023 14:46 Відповісти
https://www.kommersant.ru/doc/4207629

Лавров: Зеленский сделал то, что Порошенко годами отказывался выполнять

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью https://tass.ru/interviews/7423987 ТАСС оценил работу президента Украины Владимира Зеленского и рассказал об итогах встречи в «нормандском формате» в Париже. Глава МИДа напомнил, что господину Зеленскому удалось за пять месяцев президентства достичь разведения войск в нескольких пунктах и письменно зафиксировать текст «формулы Штайнмайера».



«Зеленский называет скорейшее прекращение войны на юго-востоке страны одним из важнейших приоритетов своего президентства. За пять месяцев он сумел сделать то, что его предшественник годами упорно отказывался выполнять»,- сказал господин Лавров.
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16.02.2023 16:36 Відповісти
Холопи сперечаються, який з олігархів краще?

Дивні люди. Содіваюся, що колись совок вівітриться з їхніх голів.

Особливо дивно виглядють прихильники Петра. Вони так і не можуть збагнути, як отара розумників програла "клоуну".

Може, не розумників і не клоуну? Щодо отари, схоже, вони не заперечуть.

Не дякуйте.
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16.02.2023 16:51 Відповісти
А ПОЧЕМУ ОН ЕЩЁ ЖИВОЙ ПРИ МИЛЛИАРДНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАС !!!???
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17.02.2023 05:22 Відповісти
 
 