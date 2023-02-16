Лукашенко в пятницу отправится к Путину. Будут говорить о войне
Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, в пятницу встретится с российским диктатором Владимиром Путиным в его подмосковной резиденции Ново-Огарево.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Что касается подготовки ко встрече завтра двух президентов – Путина и Лукашенко – да, я могу подтвердить, такая встреча готовится".
По его словам, встреча состоится в Ново-Огарево, "беседа будет основательной".
Лукашенко тоже подтвердил, что встреча состоится 17 февраля.
"Мы вопросы безопасности, обороны будем обсуждать. Но главное (я уже говорил, что мы где-то в апреле-мае готовим заседание Высшего государственного совета) - обсудим вопросы и экономического, и военного, и политического характера, которые будут обсуждаться на Высшем государственном совете", – сказал он.
Также стороны планируют обсудить вопросы совместной военной группировки в Беларуси. "Если мы выйдем на вопросы нашей совместной группировки в Беларуси, конечно, будем и это обсуждать", – сказал Лукашенко.
Пожалуйста, подождите...
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