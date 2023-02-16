Лукашенко в п’ятницю вирушить до Путіна. Говоритимуть про війну
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, в п’ятницю зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним в його підмосковній резиденції Ново-Огарьово.
Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.
"Що стосується підготовки до зустрічі завтра двох президентів - Путіна і Лукашенка - так, я можу підтвердити, така зустріч готується".
За його словами, зустріч відбудеться в Ново-Огарьово, "бесіда буде ґрунтовною".
Лукашенко також підтвердив, що зустріч відбудеться 17 лютого.
"Ми питання безпеки, оборони будемо обговорювати. Але головне (я вже говорив, що ми десь у квітні-травні готуємо засідання Вищої державної ради) - обговоримо питання і економічного, і військового, і політичного характеру, які обговорюватимуть на Вищій державній раді", - сказав він.
Також сторони планують обговорити питання спільного військового угруповання в Білорусі. "Якщо ми вийдемо на питання нашого спільного угруповання в Білорусі, звичайно, будемо і це обговорювати", - сказав Лукашенко.
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