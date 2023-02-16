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Білорусь (7836) Лукашенко (2622) путін (23323) росія (63574)

Лукашенко в п’ятницю вирушить до Путіна. Говоритимуть про війну

лукашенко,путін

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, в п’ятницю зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним в його підмосковній резиденції Ново-Огарьово.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

"Що стосується підготовки до зустрічі завтра двох президентів - Путіна і Лукашенка - так, я можу підтвердити, така зустріч готується".

За його словами, зустріч відбудеться в Ново-Огарьово, "бесіда буде ґрунтовною".

Читайте: Путін знову схилятиме Лукашенка до прямої участі у війні проти України, - Данілов

Лукашенко також підтвердив, що зустріч відбудеться 17 лютого.

"Ми питання безпеки, оборони будемо обговорювати. Але головне (я вже говорив, що ми десь у квітні-травні готуємо засідання Вищої державної ради) - обговоримо питання і економічного, і військового, і політичного характеру, які обговорюватимуть на Вищій державній раді", - сказав він.

Також сторони планують обговорити питання спільного військового угруповання в Білорусі. "Якщо ми вийдемо на питання нашого спільного угруповання в Білорусі, звичайно, будемо і це обговорювати", - сказав Лукашенко.

Також читайте: Лукашенко: Я готовий воювати разом із росіянами, якщо хоча б один солдат прийде на територію Білорусі "вбивати моїх людей"

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Топ коментарі
+15
Хай, підараси, зустрінуться в рєзиденції Кобзона.
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16.02.2023 13:41
+12
К ***** поехала любимая жена.
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16.02.2023 13:42
+9
В слідуючий раз встане раком...

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16.02.2023 13:48
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Хай, підараси, зустрінуться в рєзиденції Кобзона.
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16.02.2023 13:41 Відповісти
К ***** поехала любимая жена.
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16.02.2023 13:42 Відповісти
Пощекотать своими усами любимое очко путлера. Усы писькова уже не отмываются от фекалий путлера.
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16.02.2023 13:54 Відповісти
Скучили один за одним, старі п..раси
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16.02.2023 13:42 Відповісти
Саша не облажайся, зроби вірний крок, нє вєдісь на пропозиції бункєрного мухомора.
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16.02.2023 13:43 Відповісти
Вусата хвойда по виклику поїде до бункерного імпотента."Ромео і Джульєта" недороблеті.От би здохли там одним махом обидва
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16.02.2023 13:47 Відповісти
В слідуючий раз встане раком...

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16.02.2023 13:48 Відповісти
по 3, ну буде видавать себе за крупного, по 8!
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16.02.2023 14:11 Відповісти
Забезпечення Росією білоруської армії "вейдерсами" будуть ним виставлені обов"язковою умовою для вступу БРСР у війну Бо наступать по пояс у воді і багнюці у берцях і х/б -мокро А поки Путін їх набере - пройде пара місяців А до того часу щось може зміниться - "Або умре осел, або султан, або Ходжа Насреддін.."
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16.02.2023 14:32 Відповісти
Копыта раздвинул, что бы быть пониже и не нервовать плешака.
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16.02.2023 15:22 Відповісти
пульпопюрер ще запрошував Байдена перетерти умови війни та миру в Україні
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16.02.2023 13:58 Відповісти
Спитає, коли буде по-справжньому.
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16.02.2023 14:02 Відповісти
Лукашенко нагадає Путіну про Гливицьку провокацію / Überfall auf den Sender Gleiwitz| Prowokacja gliwicka) - інсценований нацистами напад на німецьку радіостанцію «Зендер Ґляйвіц» (Sender Gleiwitz) у м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%96 Гливиці в ніч з 31 серпня 1939 року.

Атака була операцією під фальшивим прапором, яка разом із приблизно двома десятками подібних німецьких інсценувань є частиною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%93%D1%96%D0%BC%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80%C2%BB операції «Гіммлер» напередодні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F_(1939) вторгнення в Польщу, що послужило формальним приводом до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8 Другої світової війни в Європі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-books-1 [1] .

Нападники представляли себе https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939) польськими громадянами.

Збройні сили Адольфа Гітлера вторглися
в Польщу наступного ранку після тривалого періоду підготовки.
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16.02.2023 14:06 Відповісти
Одним дроном обох - такою можливістю та не скористатись??
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16.02.2023 14:07 Відповісти
обох разом не вийде: ***** не буде; буде двійник
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16.02.2023 14:41 Відповісти
Доведеться доказувати що то був двійник.
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16.02.2023 15:40 Відповісти
Прикольно було би, аби туди в те Огарьово, прилетіло таке, як в Енгельс, і аккурат під час тої "зустрічі".
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16.02.2023 14:09 Відповісти
в белоруссии будет переворот
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16.02.2023 14:10 Відповісти
Кінцева мета лукашенківького словоблуддя -

черговий "кредит" для підтримки білоруського "економічного дива".
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16.02.2023 14:24 Відповісти
Лукашенко будет допущен к двойнику.
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16.02.2023 14:26 Відповісти
Знаковое название нововыгорело.
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16.02.2023 14:49 Відповісти
А щоб ви там здохли обидва! Бажано одночасно. Зразу б двох зайців (вибачте, щурів) вбили...
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16.02.2023 15:03 Відповісти
звичайно що про війну - ***** буде в черговий раз "уламувати" на прямий вступ в війну, хоча "непрямий" вже рік
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16.02.2023 15:07 Відповісти
Два старых ******.
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16.02.2023 19:39 Відповісти
Та живіть уже разом голубки *****
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17.02.2023 07:43 Відповісти
 
 