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Европарламент поддерживает исключение РФ из Совбеза ООН

європарламент

Европейский Парламент поддержал на пленарном заседании поправку в резолюцию к годовщине начала агрессии РФ против Украины, призывающей к исключению России из состава Совета Безопасности ООН.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

Соответствующую поправку в резолюцию во время процедуры голосования "с голоса" предложил евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

"Предлагаю дополнить резолюцию и внести в нее следующий текст: Европейский парламент… призывает ЕС и его страны-члены осуществить дальнейшие действия по продолжению международной изоляции Российской Федерации, включая российское членство в международных организациях, таких как Совет Безопасности Объединенных Наций", - заявил депутат.

Это предложение было одобрено большинством голосов присутствующих на заседании европейских политиков, следовательно, будет включено в резолюцию Европарламента.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня Европейский Парламент большинством голосов принял резолюцию "Один год российского вторжения и агрессивной войны против Украины". За этот документ, который выражает солидарность с Украиной, осуждает действия российского агрессора и предлагает привлечь к ответственности высшее руководство России и ее союзников, высказались 444 депутата Европарламента, "против" проголосовали 26, еще 37 - воздержались.
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Топ комментарии
+25
Початок великої справи.
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16.02.2023 15:01
+23
Самозванці, які там взагалі зназодяться незаконно, повинні отримати такого копняка, щоб летіли за Урал у рідні єпєня.
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16.02.2023 15:03
+16
давно пора міняти сталінський Радбез !
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16.02.2023 15:03
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Початок великої справи.
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16.02.2023 15:01 Ответить
Кацапам це вже до ср@ки, самі підуть, як гітлер з ліги націй. Це ж все передбачевано - кацапи роблять все синфазно з гітлером. Гітлер збирав німців з усього світу == рускій мір; Приєднання Рейнської області == дамбас і Крим; аншлюс Австрії == Білорусь; Напад на Польщу == напад на Україну. Ясно, що в деталях розбіжності є, але загальний тренд просто вражає подібністю.
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16.02.2023 15:57 Ответить
17 січня 1991 року відповідно до рішення Ради Безпеки ООН (резолюція № 678) багатонаціональні сили антиіракської коаліції почали воєнні дії під кодовою назвою «Буря в пустелі».
А 28 лютого війна закінчилась. Півмільйонна іракська армія була знищена.
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16.02.2023 21:01 Ответить
давно пора міняти сталінський Радбез !
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16.02.2023 15:03 Ответить
Самозванці, які там взагалі зназодяться незаконно, повинні отримати такого копняка, щоб летіли за Урал у рідні єпєня.
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16.02.2023 15:03 Ответить
щойно повідомили, що Європарламент засудив рішення керівництва МОК допустити білорусів з касапами до Олімпійських ігор. А от чи рекомендував бойкотувати ОІ в такому випадку - не вловив, не зрозумів.
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16.02.2023 15:10 Ответить
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16.02.2023 15:10 Ответить
І шо, сильно підтримує 🤔🧐😁
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16.02.2023 15:13 Ответить
Против будут "друзья" рф из Африки и Латинской Америки
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16.02.2023 15:25 Ответить
Комуняк забули, це вони є "дахом" для кацапських убивць.
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16.02.2023 15:46 Ответить
Само собой! + Сев.Корея, Китай...
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16.02.2023 15:50 Ответить
це потужно!
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16.02.2023 15:35 Ответить
Кацапам нічого не потрібно пояснювати! Вони все чудово розуміють і діють абсолютно свідомо як злочинці. І поки їм все сходить з рук і вони не відчувають в достатній мірі спротиву і відплати за злочини, вони і далі будуть творити зло. Тому ізоляція, санкції і знищення окупантів. Гнати звідусіль. І таки настане час коли сидячи у "розбитого корита" вони самі себе спитають "за что?" і почнуть самі шукати відповідь на "кто віноват?" В результаті винищать верхівку та половину власного населення і, сподіваюсь, розвалять федерацію. ******* кацапи ірраціональні злидні, але наступні покоління можливо захочуть жити мирним життям. Інакше ніяк.
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16.02.2023 15:38 Ответить
Наступні покоління вже будуть вважати, що вони живуть краще всіх на світі, а "в Омєріке нічєво нєт".
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16.02.2023 16:16 Ответить
Хай собі вважають що завгодно, аби сиділи мирно і насолоджувались тим що мають. Навіть в умовах повної світової ізоляції кацапи мають достатньо природних багатств для нормального життя. У них всі проблеми від дурості і тупої зажерливості "щоб загарбать і з собою взять у домовину".
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16.02.2023 16:56 Ответить
На самом деле они мечтают вылететь с Радбезу ООН, для ещё большей изоляции собственного быдла обиженок, просто привыкли всё делать чужими руками.
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16.02.2023 15:42 Ответить
******** - 404...
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16.02.2023 15:44 Ответить
А як можна виключити того. кого там офіційно немає? В цьому випадку можна лише вигнати.
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16.02.2023 16:04 Ответить
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16.02.2023 16:24 Ответить
Давно пора.
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16.02.2023 20:17 Ответить
 
 