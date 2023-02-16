Европарламент призвал международное сообщество предоставить все, без исключения, виды вооружения для победы Украины в войне с РФ, - резолюция
Накануне годовщины со дня вторжения России в независимую Украину Европейский парламент принял резолюцию, в которой заявил о своей солидарности с украинским народом и поддержке страны до полной победы в этой войне, призвав для этого международное сообщество поставлять все, без исключений, виды вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Соответствующий документ был проголосован в четверг в Страсбурге в рамках пленарного заседания Европарламента. "За" проголосовало 444 депутата, "против" - 26, 37 воздержалось из 507 принявших участие в голосовании.
"ЕП вновь заявляет о своей непоколебимой солидарности с народом и руководством Украины и о своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - сказано в резолюции.
В этой связи ЕП вновь подтвердил неизменное "самое решительное осуждение незаконной, ничем не спровоцированной и ничем не оправданной агрессивной войны России против Украины, равно как и причастность режима Беларуси; требует, чтобы Россия и ее марионеточные силы прекратили все военные действия, в частности нападения на жилые районы и гражданскую инфраструктуру, и чтобы Россия вывела все вооруженные силы, марионеточные силы и военную технику со всей международно признанной территории Украины, прекратила принудительную депортацию украинских мирных жителей и освободила всех задержанных украинцев", - требуют депутаты ЕП.
ЕП отдает дань уважения мужественному народу Украины, лауреатам Сахаровской премии 2023 года за свободу мысли, которые защищают свою страну, а также защищают свободу, демократию, верховенство права и европейские ценности от жестокого режима, который "стремится подорвать нашу демократию и ослабить и разделить наш Союз".
Европарламентарии выразили глубочайшие соболезнования семьям и близким мужественных защитников, отдавших свои жизни в защиту Украины, и призвал к постоянной и усиленной поддержке со стороны ЕС и его государств-членов для лечения и реабилитации раненых защитников Украины.
"ЕП считает, что исход войны и позиция международного сообщества будут играть решающую роль в будущих действиях других авторитарных режимов, внимательно наблюдающих за ходом войны, подчеркивает, что главной целью Украины является победа в войне против России, понимаемая как ее способность вытеснить все силы России, ее ставленников и союзников с международно признанной территории Украины, считает, что эта цель может быть достигнута только за счет непрерывных, устойчивых и неуклонно увеличивающихся поставок в Украину всех без исключения видов вооружений", - сказано в резолюции.
ЕП также потребовал от России "навсегда прекратить нарушать или угрожать суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины и других соседних стран". "Российская агрессия не ограничивается Украиной, поскольку она оказывает пагубное влияние на безопасность и экономику всех стран Восточного партнерства ЕС, в частности Республики Молдова", - отметили депутаты ЕП.
"Российская агрессия не ограничивается Украиной, поскольку она губительно влияет на безопасность и экономику всех стран Восточного партнерства ЕС, в частности, республики Молдова", - отметили депутаты ЕП.
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Линия обороны / Антиколорадос
https://defence-line.org/2023/02/vokrug-ramshtajn-9-chast-1/ Вокруг Рамштайн №9 (Часть 1)
Вчера мы подробно писали о том, как стартовал саммит стран-доноров Украины и обещали вернуться к этой теме в виде подведения итогов и они оказались несколько неожиданными, в хорошем смысле этого слова. Неожиданность эта проистекает из небольшого куска вчерашних рассуждений о самолетах, например. Скорее всего, это же касается а тех самых ракет для Хаймарс, которые имеют существенно больший радиус действия. Мы полагаем, что и один, и другой вид вооружений, связаны именно с масштабными наступательными действиями. Оно и понятно, ведь если смотреть на то, что мы имеем прямо сейчас, то набор наличных инструментов позволяет довольно успешно держать оборону даже в условиях мобилизации всех ресурсов противника для наступления.
А то, что это выглядит именно так, следует из сообщений самых разных источников. Так, министр обороны Великобритании Уоллес, позавчера сказал о том, что федерация стянула для войны в Украине 97% своей армии. Такие данные предоставила ему британская разведка. Есть и другие подтверждения этого вывода. Просто вспомним о том, как задолго до широкомасштабного вторжения, противник перебрасывал свои войска из восточных военных округов.
В Сети была масса фото и видео свидетельств того, что оттуда на Запад перебрасываются не просто танки или БМП, например, а комплекты техники для мотострелковой или механизированной бригады. В одном эшелоне могли идти таки, БТР, БМП, пушки и так далее. То есть, зная техническое оснащение батальона, полка или бригады, можно было увидеть, что идут именно такие комплекты. А потом мы увидели, что в начале вторжения было множество подразделений из Тувы, Бурятии и дальнего востока. Ну и прямо дней десять назад, в третий раз наши военные деклассифицировали бригаду морской пехоты тихоокеанского флота, с базированием в городе Владивосток.
Именно по этой бригаде можно увидеть то, как все это выглядело. Она была в составе оккупационных войск с первого дня широкомасштабного вторжения и была в хлам разбита на северном фронте. Этот самый хлам наступает, когда подразделение теряет свыше четверти своего личного состава и техники. Но поскольку именно морская пехота является высокомобильной и легкой пехотой, штурмового плана, то у нее тяжелой техники почти нет, а уничтожение легкой брони, никто всерьез не считал. Поэтому состояние этой бригады легко соотносить с потерями личного состава. И в первой фазе вторжения, бригада потеряла до половины личного состава убитыми и раненными.
Второй раз, примерно такой же разгром, бригада пережила во время харьковского наступления ВСУ и вот сейчас, разгром оказался еще более тяжелым, когда наши порвали бригаду просто в лоскуты. Не исключено, что как только ВСУ получают данные о том, что на данном участке фронта действуют тихоокеанские морпехи, они применяют какую-то особую тактику, рассчитанную на бестолковых лаптей, чтобы оптовое их уничтожение было наиболее полным. И в этот раз все случилось как у старика, который в третий раз закинул свой невод. В этот раз улов был эпичным. Мало того, что огромное количество морских пехотинцев, ушедших далеко от моря, сделали плодородным грунтом, так еще и в обменный фонд их набилось столько, что уже в плену из них можно сформировать если не бригаду, то уж полк - точно.
И в общем это показывает, что там вообще происходит с войсками противника. После первого разгрома бригада, как и остальные части, сильно потрепанные на Севере Украины, были выведены на территорию федерацию, где ее докомплектовали контрактниками. То есть, кадровый состав был серьезно выбит и докомплект пошел уже за счет «не профильных активов» И в конце концов, численность личного состава была восстановлена, но суть подразделения осталась прежней - легкая, штурмовая пехота.
В данном случае легкость и мобильность - такое себе преимущество. Когда речь идет о захвате прибрежной полосы, острова или какого-то морского порта, то скорее всего, легкость будет положительным фактором, но там, куда бросили бригаду, нет прибрежной полосы, портов и чего-то подобного. И в таком случае, отсутствие тяжелой брони, скорее минус, поскольку мобильность тут особо не будет востребована. Но есть важный момент.
Все легкие и высокомобильные, вернее - десантно-штурмовые подразделения, должны компенсировать отсутствие тяжелого железа, особо высокой подготовкой личного состава. Оно и понятно, поскольку он должен решать короткие, но жесткие задачи, опираясь на то, что можно унести в руках или на легкой технике, которую можно быстро перебросить по морю или воздуху. Если такой подготовки нет, они будут просто смертниками. И вся история ВДВ и морской пехоты совка, а теперь и федерации, как раз и говорит о том, что никаких Викторий эти подразделения, в своем активе не имеют.
Все десантные операции Второй Мировой, которые проводили красные армейцы, будь-то воздушные или морские, неизменно заканчивались громким фиаско. Пожалуй, самым позорным эпизодом ВДВ был воздушный десант, выброшенный на правый берег Днепра в 1943 году. Мало того, что десантирование было выполнено бестолково, но и сами бойцы не смогли показать боевые качества, превосходящие немецкую пехоту, в зоне десантирования. Бойцы Вермахта быстро и без рефлексии уничтожили весь десант и никакого плацдарма десантники не то, что удержать не смогли, они его даже не захватили.
Эта традиция осталась до наших дней. Очевидно, что подготовка морпехов оказалась недостаточной, потому они и понесли столь высокие потери. Ну а после докомплектации, количество бойцов, которые имели хоть какую-то штурмовую подготовку, уменьшилось почти наполовину. Поэтому второй разгром уже на Востоке, прошел буднично и никто даже не акцентировался на том, что морпехов опять порвали как баян на свадьбе. А вот под Угледаром, в пропагандистских целях, противник сам акцентировал внимание на этих морпехах.
Оно и понятно, ведь после пригожинских зэков им хотелось показать, что мол сейчас вы увидите, как работают профи. Ну и показали. После двух докомплектов, от штурмовых навыков не осталось вообще ничего, а ВСУ их раздолбали по классике и что-то мне подсказывает, что именно этот разгром пойдет в учебники по боевому искусству военных ВУЗов мира. Бригада станет знаменитой именно за счет своих эпичных разгромов, а не побед.
Но об этом мы подробно вспомнили потому, что это была самая восточная бригада, переброшенная противником в Украину, для начальной фазы вторжения. А наблюдатели писали о том, что Сибирь и Дальний Восток, практически полностью лишился военных, поскольку всех перебросили для войны в Украине. Если китайцы сейчас решились бы отжать эти территории, то скорее всего им даже армия не понадобилась. Достаточно было просто ввести свою полицию и на том все бы закончилось, поскольку оборонять этот кусок суши, федерастам нечем. Кстати, такое может случиться в любой момент.
И вот теперь стало известно то том, что противник стянул свои войска, которые стояли в Сирии, Абхазии и других местах и недавно, буквально в течение недели, военное ведомство Норвегии сообщило о том, что на сопредельной территории федерации, практически полностью опустели военные городки и по их подсчетам, на месте осталось менее пятой части того личного состава, который обычно находился в местах постоянной дислокации. Ранее об уменьшении численности войск федерации у своей границы, сообщали финны. А это значит, что слова Бена Уоллеса о том, что почти вся боеспособная армия противника уже так или иначе, задействована в войне против Украины, говорит о многом и в частности о том, что американские партнеры уговорили наш Генштаб сдвинуть время начала собственного наступления.
Проще говоря, путинская армия сейчас рвет жилы для того, чтобы всеми своими силами перехватить общую инициативу в боевых действиях и как можно заметить, это ему не удается. Подготовленных резервов противник практически не имеет и и все, что у него есть - уже завязано в наступательной операции. Даже то, что еще не введено в бой, находится вблизи линии фронта и как мы знаем - несет потери, поскольку выжигание в стиле «ПТУ в Макеевке» показывает, что даже не вступившие в бой подразделения, могут быть уничтожены под корень, находясь в резерве. С этой точки зрения Уоллес наверное прав.
Ну а наши войска работают силами и средствами, которые выделены для ведения оборонительной операции. Для наступления формируется другой сегмент ВСУ, о котором не принято говорить вообще. Ну а кроме того, просто возьмем открытые источники и прикинем, сколько наших военных, прямо сейчас, проходят подготовку за рубежом. И насколько можно понять, вернутся в Украину они уже с той техникой и оружием, владению которыми они обучаются в этот момент. Очевидно, что вернутся они тогда, когда будет нужно для осуществления конкретного плана боевых действий.
Тут следует заметить, что Изюмская наступательная операция оказалась для врага сюрпризом и хотя он предполагал, что ВСУ могут перейти в контрнаступление, но масштабы сил и средств, задействованных для выполнения такого рода операции, вскрыть не смогли и потому ее масштаб стал для них открытием. Но насколько можно понять, наши военные сами не ожидали, что смогут продвинуться так далеко и были вынуждены остановиться просто потому, что ресурсов для дальнейшего движения просто не хватило. И это при том, что на сватовском направлении противник банально бежал в сторону Луганска и будь силы и средства, туда можно было зайти на плечах бегущего противника.
Отсюда следует, что более масштабное наступление, а именно о нем ведут речь наши американские партнеры, требует гораздо большей группировки войск не только для того, чтобы опрокинуть фронт противника, но и чтобы не остановиться вынужденно, как это случилось под Сватово. Только для успеха такого наступления, нужно несколько обязательных условий, два из которых - очевидны.
Первое - противник должен выдохнуться в своем наступлении. Это не значит, что у него вообще не должно остаться сил, но опытные военные обязаны вычислять момент, когда наступательный импульс иссяк. Это указывает на то, что в данный момент он значительно исчерпал свои ресурсы, а личный состав, который участвовал в наступлении - сильно измотан и ему нужно время для восстановления. Именно этот момент и нужно уловить для начала уже своего наступления.
Но как мы помним, залогом его успешности, является отсутствие у противника точных знаний о том, какими силами и средствами мы располагаем и куда их выдвигаем, для нанесения главного удара. И более того, для него должна оставаться интрига в том плане, как далеко способны пройти наши войска. А это значит, что до определенного момента, он должен либо иметь минимум информации, по этим позициям, либо иметь искаженную, деформированную информацию. И это - задача для всех, кто принимает участие в этих мероприятиях.
И тут мы снова ссылаемся на вчерашний материал, где писали о самолетах. В самом деле все, что прямо связано с материальной частью, которая нужна для обеспечения наступления, должно быть покрыто мраком тайны и переплетено узлами специально подготовленной информации. Например - самолеты. Мы не сможем их скрыть от противника, если получим в нужном количестве, а пока - не сможем и защитить их, если они будут просто стоять. А если не будут стоять, то что им остается делать? И тут оказывается, что их действия прямо связаны с наступательными действиями.
Сейчас, в оборонительных боях их нет смысла использовать и неизбежно - терять. Они нужны как ложка к обеду и потому, если только мы их получим, и они зайдут в Украину, тут же будет включен таймер обратного отсчета, когда нам надо наступать. То есть, наличие самолетов станет прямым указанием того, что мы переходим в наступление. В таком случае, надо не дать противнику успеть перевести свою военную машину в режим обороны. То есть, он уже будет видеть, что сейчас его начнут рвать, но сделать уже ничего не успеет, как это было под Изюмом.
То же самое и с дальнобойными ракетами. Да, нам надо сравнять с землей военную базу в Севасе и обрушить крымский мост, но представим, что мы все это сделали в октябре прошлого года и не перешли в наступление. Что дальше? Противник что-то подлатает, что-то восстановит и получится, что мы напрасно израсходовали боеприпасы и утратили эффект сюрприза. Ведь противник сейчас не может себе представить, как именно мы будем действовать западными танками, самолетами или дальнобойными ракетами, а наше дело - показать это один раз но так, чтобы он кувырками летел к своей границе или в братскую могилу.
Если этот алгоритм выглядит правдоподобным, то он предполагает, что все необходимое должно быть готово к тому, чтобы войти на нашу территорию прямо накануне наступления, а раз так, то этот самый момент входа, должен быть скрытым от противника. Отсюда следует, что не должно быть определенности в вопросе о количестве и времени поставки тех или иных систем вооружений. Ведь у нас есть Ермак, и не только он, которые обязательно дадут утечку, а пока оно все стоит в Польше или Румынии и двинется в последний момент, кроты физически не смогут это слить. А когда оно пойдет, то из слив утратит ценность, поскольку противник и так все это увидит с помощью спутников или чего-то еще, но уже будет поздно.
И вот этот Рамштайн показал, что мы подходим к моменту, когда начинается реальная подготовка к наступательной операции, поскольку все говорят о том, что Украине дают все, что нужно для ее успеха, но уже нет никакой конкретики.
Все ограничивается общими определениями и фразами, без конкретики. Это говорит о многом и в частности о том, что пошел режим информационного прикрытия всех мероприятий. Если до этого каждый Рамштайн сигнализировал прутину о том, что Запад готов к любой эскалации и что каждый раз, когда из москвы чертят красные линии, Запад их демонстративно их пересекал, показывая, что это уже не работает, то сейчас - все изменилось. Демонстративная часть Рамштайна полностью отключена полностью.
Ну а нам надо помнить, что наши военные умеют готовить операции тихо настолько, что даже Ермаки не в курсе происходящего. Плюс к тому, те самые американские военные инспекторы, направленные в Украину Конгрессом США, остаются в Украине до окончания войны. А по слухам, джентльмены имеют самые широкие полномочия, в том числе посылать Ермаков вслед за русским военным кораблем. Кроме того, они являют собой линию прямой коммуникации наших военных с Пентагоном, Конгрессом и Белым домом, который прямо сейчас готовит пакет помощи Украине на сумму в 10 миллиардов долларов.
В общем, подводя итоги этого раунда Рамштайна, можно сделать два вывода. Первый - нам дают все, что нам нужно для наступление. Второй - уже открыто не уточняется состав этого «всего», что мы получим для наступления. И это - хорошо, поскольку теперь это говорит об окончании жестов в сторону прутина и демонстраций ему каких-то действий. Все, игры кончились и представления - тоже, теперь идут чисто военные мероприятия.