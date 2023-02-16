Европарламент призвал международное сообщество предоставить все, без исключения, виды вооружения для победы Украины в войне с РФ, - резолюция

Накануне годовщины со дня вторжения России в независимую Украину Европейский парламент принял резолюцию, в которой заявил о своей солидарности с украинским народом и поддержке страны до полной победы в этой войне, призвав для этого международное сообщество поставлять все, без исключений, виды вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Соответствующий документ был проголосован в четверг в Страсбурге в рамках пленарного заседания Европарламента. "За" проголосовало 444 депутата, "против" - 26, 37 воздержалось из 507 принявших участие в голосовании.

"ЕП вновь заявляет о своей непоколебимой солидарности с народом и руководством Украины и о своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - сказано в резолюции.

В этой связи ЕП вновь подтвердил неизменное "самое решительное осуждение незаконной, ничем не спровоцированной и ничем не оправданной агрессивной войны России против Украины, равно как и причастность режима Беларуси; требует, чтобы Россия и ее марионеточные силы прекратили все военные действия, в частности нападения на жилые районы и гражданскую инфраструктуру, и чтобы Россия вывела все вооруженные силы, марионеточные силы и военную технику со всей международно признанной территории Украины, прекратила принудительную депортацию украинских мирных жителей и освободила всех задержанных украинцев", - требуют депутаты ЕП.

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ЕП отдает дань уважения мужественному народу Украины, лауреатам Сахаровской премии 2023 года за свободу мысли, которые защищают свою страну, а также защищают свободу, демократию, верховенство права и европейские ценности от жестокого режима, который "стремится подорвать нашу демократию и ослабить и разделить наш Союз".

Европарламентарии выразили глубочайшие соболезнования семьям и близким мужественных защитников, отдавших свои жизни в защиту Украины, и призвал к постоянной и усиленной поддержке со стороны ЕС и его государств-членов для лечения и реабилитации раненых защитников Украины.

"ЕП считает, что исход войны и позиция международного сообщества будут играть решающую роль в будущих действиях других авторитарных режимов, внимательно наблюдающих за ходом войны, подчеркивает, что главной целью Украины является победа в войне против России, понимаемая как ее способность вытеснить все силы России, ее ставленников и союзников с международно признанной территории Украины, считает, что эта цель может быть достигнута только за счет непрерывных, устойчивых и неуклонно увеличивающихся поставок в Украину всех без исключения видов вооружений", - сказано в резолюции.

ЕП также потребовал от России "навсегда прекратить нарушать или угрожать суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины и других соседних стран". "Российская агрессия не ограничивается Украиной, поскольку она оказывает пагубное влияние на безопасность и экономику всех стран Восточного партнерства ЕС, в частности Республики Молдова", - отметили депутаты ЕП.

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"Российская агрессия не ограничивается Украиной, поскольку она губительно влияет на безопасность и экономику всех стран Восточного партнерства ЕС, в частности, республики Молдова", - отметили депутаты ЕП.