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Європарламент (1029) росія (63574) Радбез ООН (839)

Європарламент підтримує виключення РФ з Радбезу ООН

європарламент

Європейський Парламент підтримав на пленарному засіданні поправку в резолюцію до річниці початку агресії РФ проти України, що закликає до виключення Росії зі складу Ради Безпеки ООН.

Про Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Відповідну поправку до резолюції під час процедури голосування "з голосу" запропонував євродепутат від Литви Пятрас Ауштрявічюс.

"Пропоную доповнити резолюцію і внести в неї такий текст: Європейський парламент… закликає ЄС та його країни-члени здійснити подальші дії з продовження міжнародної ізоляції Російської Федерації, включаючи російське членство у міжнародних організаціях, таких як Рада Безпеки Об’єднаних Націй", - заявив депутат.

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Ця пропозиція була ухвалена більшістю голосів присутніх на засіданні європейських політиків, отже, буде включена в резолюцію Європарламенту.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні Європейський Парламент більшістю голосів ухвалив резолюцію "Один рік російського вторгнення та агресивної війни проти України". За цей документ, який висловлює солідарність з Україною, засуджує дії російського агресора та пропонує притягнути до відповідальності вище керівництво росії та її союзників, висловилися 444 депутати Європарламенту, "проти" проголосували 26, ще 37 - утрималися.

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Топ коментарі
+25
Початок великої справи.
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16.02.2023 15:01
+23
Самозванці, які там взагалі зназодяться незаконно, повинні отримати такого копняка, щоб летіли за Урал у рідні єпєня.
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16.02.2023 15:03
+16
давно пора міняти сталінський Радбез !
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16.02.2023 15:03
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Початок великої справи.
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16.02.2023 15:01 Відповісти
Кацапам це вже до ср@ки, самі підуть, як гітлер з ліги націй. Це ж все передбачевано - кацапи роблять все синфазно з гітлером. Гітлер збирав німців з усього світу == рускій мір; Приєднання Рейнської області == дамбас і Крим; аншлюс Австрії == Білорусь; Напад на Польщу == напад на Україну. Ясно, що в деталях розбіжності є, але загальний тренд просто вражає подібністю.
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16.02.2023 15:57 Відповісти
17 січня 1991 року відповідно до рішення Ради Безпеки ООН (резолюція № 678) багатонаціональні сили антиіракської коаліції почали воєнні дії під кодовою назвою «Буря в пустелі».
А 28 лютого війна закінчилась. Півмільйонна іракська армія була знищена.
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16.02.2023 21:01 Відповісти
давно пора міняти сталінський Радбез !
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16.02.2023 15:03 Відповісти
Самозванці, які там взагалі зназодяться незаконно, повинні отримати такого копняка, щоб летіли за Урал у рідні єпєня.
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16.02.2023 15:03 Відповісти
щойно повідомили, що Європарламент засудив рішення керівництва МОК допустити білорусів з касапами до Олімпійських ігор. А от чи рекомендував бойкотувати ОІ в такому випадку - не вловив, не зрозумів.
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16.02.2023 15:10 Відповісти
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16.02.2023 15:10 Відповісти
І шо, сильно підтримує 🤔🧐😁
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16.02.2023 15:13 Відповісти
Против будут "друзья" рф из Африки и Латинской Америки
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16.02.2023 15:25 Відповісти
Комуняк забули, це вони є "дахом" для кацапських убивць.
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16.02.2023 15:46 Відповісти
Само собой! + Сев.Корея, Китай...
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16.02.2023 15:50 Відповісти
це потужно!
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16.02.2023 15:35 Відповісти
Кацапам нічого не потрібно пояснювати! Вони все чудово розуміють і діють абсолютно свідомо як злочинці. І поки їм все сходить з рук і вони не відчувають в достатній мірі спротиву і відплати за злочини, вони і далі будуть творити зло. Тому ізоляція, санкції і знищення окупантів. Гнати звідусіль. І таки настане час коли сидячи у "розбитого корита" вони самі себе спитають "за что?" і почнуть самі шукати відповідь на "кто віноват?" В результаті винищать верхівку та половину власного населення і, сподіваюсь, розвалять федерацію. ******* кацапи ірраціональні злидні, але наступні покоління можливо захочуть жити мирним життям. Інакше ніяк.
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16.02.2023 15:38 Відповісти
Наступні покоління вже будуть вважати, що вони живуть краще всіх на світі, а "в Омєріке нічєво нєт".
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16.02.2023 16:16 Відповісти
Хай собі вважають що завгодно, аби сиділи мирно і насолоджувались тим що мають. Навіть в умовах повної світової ізоляції кацапи мають достатньо природних багатств для нормального життя. У них всі проблеми від дурості і тупої зажерливості "щоб загарбать і з собою взять у домовину".
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16.02.2023 16:56 Відповісти
На самом деле они мечтают вылететь с Радбезу ООН, для ещё большей изоляции собственного быдла обиженок, просто привыкли всё делать чужими руками.
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16.02.2023 15:42 Відповісти
******** - 404...
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16.02.2023 15:44 Відповісти
А як можна виключити того. кого там офіційно немає? В цьому випадку можна лише вигнати.
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16.02.2023 16:04 Відповісти
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16.02.2023 16:24 Відповісти
Давно пора.
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16.02.2023 20:17 Відповісти
 
 