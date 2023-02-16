Європарламент підтримує виключення РФ з Радбезу ООН

Європейський Парламент підтримав на пленарному засіданні поправку в резолюцію до річниці початку агресії РФ проти України, що закликає до виключення Росії зі складу Ради Безпеки ООН.

Про Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Відповідну поправку до резолюції під час процедури голосування "з голосу" запропонував євродепутат від Литви Пятрас Ауштрявічюс.

"Пропоную доповнити резолюцію і внести в неї такий текст: Європейський парламент… закликає ЄС та його країни-члени здійснити подальші дії з продовження міжнародної ізоляції Російської Федерації, включаючи російське членство у міжнародних організаціях, таких як Рада Безпеки Об’єднаних Націй", - заявив депутат.

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Ця пропозиція була ухвалена більшістю голосів присутніх на засіданні європейських політиків, отже, буде включена в резолюцію Європарламенту.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні Європейський Парламент більшістю голосів ухвалив резолюцію "Один рік російського вторгнення та агресивної війни проти України". За цей документ, який висловлює солідарність з Україною, засуджує дії російського агресора та пропонує притягнути до відповідальності вище керівництво росії та її союзників, висловилися 444 депутати Європарламенту, "проти" проголосували 26, ще 37 - утрималися.