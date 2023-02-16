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Минобороны отправляет специалистов учиться закупкам в Агентстве НАТО

резніков

Персонал Минобороны Украины будет учиться закупкам у Агентства НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Специалисты по закупкам Минобороны пройдут обучение в Агентстве НАТО по поддержке и поставкам. Соответствующая договоренность достигнута во время встречи Министра обороны Украины Алексея Резникова с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщил глава украинского оборонного ведомства", - говорится в сообщении.

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"В ходе встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудили также развитие системы закупок Минобороны в соответствии с принципами транспарентности и эффективности. Договорились о системном взаимодействии по обучению персонала МОУ на базе NSPA и развитию агентств по закупкам, которые уже созданы в Минобороны. Фактически речь идет о синхронизации всех процедур закупок, которые будут использоваться МОУ со стандартными процедурами принятыми в НАТО. Планируем, что уже через несколько недель начнется обучение первой группы специалистов агентств по закупкам МОУ. Конкретные договоренности были закреплены в ходе рабочей встречи с представителями руководства NSPA. Мы договорились не только об обучении, но и модернизации нашей системы закупок по стандартам NSPA и обеспечении дальнейшего жизненного цикла вооружений. Также обсудили развертывание такой программы в рамках комплексного пакета помощи НАТО. Доверие партнеров важно для Украины. Именно она позволяет нам получать всю помощь, которую оказывают наши партнеры", - заявил Резников.
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Топ комментарии
+48
Поїхали вчити НАТО ставити "нормальні" ціни на яйця
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16.02.2023 16:31
+14
Дуже важко буде нашим "фахівцям" засвоїти що яйця купуються в штуках, а не в кілограмах; а макарони в кілограмах, а не в погонних метрах.
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16.02.2023 16:33
+14
Позорище,уже и они про яйца по тройной цене знают.
Будут их учить как не воровать? Бесполезно.
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16.02.2023 16:36
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Поїхали вчити НАТО ставити "нормальні" ціни на яйця
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16.02.2023 16:31 Ответить
Мабуть НАТЕ не може второпати як так можна красти в країні на яку напали...

Досвід - штуку за спиною не носити)
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16.02.2023 17:53 Ответить
Пропало НАТО.... прямо переживаю. Наші ж скрізь все можуть . Навчать шаліть ,а потім викрутяться.
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16.02.2023 19:11 Ответить
По прежнему ВСЕХ считают идиотами ...... ...
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16.02.2023 19:14 Ответить
Резникова не посылайте.Разложит НАТО
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16.02.2023 21:22 Ответить
Як в старі добрі часи -животворящі піздюлини творять дива)
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16.02.2023 16:31 Ответить
Дааа, там гешефтам не учат, там яйца по 17 гр. за 1 шт. не купишь. Там за такое яйца в тиски зажимают. Даже если они СТАЛЬНЫЕ!
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16.02.2023 16:33 Ответить
Ну почему же? Конечно купишь! Но сядешь, всерьёз и на долго. И изгадишь репутацию не только себе, но и своим детям и внукам!
Жаль, что понятие "репутация" в нашей стране ещё мало кому знакомо.
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16.02.2023 18:05 Ответить
Дуже важко буде нашим "фахівцям" засвоїти що яйця купуються в штуках, а не в кілограмах; а макарони в кілограмах, а не в погонних метрах.
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16.02.2023 16:33 Ответить
яка різниця що в чому: крадуть же не самі тупі з нас...
Питання в тому: чому ми мовчимо 300 років...
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16.02.2023 17:54 Ответить
Ми не мовчимо. Ми їх знову і знову обираємо.
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16.02.2023 18:04 Ответить
так, отупіли за селекцію совком в край... а на кого не подіяло - нквс розібрався... чи ось як не давно аваков.
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16.02.2023 18:21 Ответить
Я їх не обирав і не обираю.
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16.02.2023 18:30 Ответить
Хто мовчить і чому 300 років? Щось причудилося?
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16.02.2023 18:31 Ответить
Через півроку в НАТО вибухне скандал через закупку "золотих яєць"...
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16.02.2023 16:33 Ответить
-- Пропал калабуховский дом! (с)
Швондери вже там!
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16.02.2023 17:32 Ответить
Позорище,уже и они про яйца по тройной цене знают.
Будут их учить как не воровать? Бесполезно.
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16.02.2023 16:36 Ответить
Повний капець...вчити проводити закупівлі...
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16.02.2023 16:39 Ответить
Теперь яйца будут измерять в квинтах, пинтах и дюймах. Но если повезет, еще и в милях.
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16.02.2023 16:40 Ответить
- Вы же не думаете, что они в действительности тратили десять тысяч долларов на молоток и тридцать тысяч на сиденье для унитаза, не так ли?

("День независимости", осмотр "зоны 51)
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16.02.2023 16:42 Ответить
угу, пусть их еще научат читать и арифметике, а то они походу с пиленок сразу в чиновники пошли
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16.02.2023 16:43 Ответить
Я бы купил яйца ЯнеЛоха по 17 гривен.
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16.02.2023 16:43 Ответить
я б доплатив якби хтось відтяпав йому
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16.02.2023 20:32 Ответить
ААААА с...ка!!!!!Та вони НАТО на відкати присадять!!!!!!!
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16.02.2023 16:45 Ответить
Це називається довести все до абсурду, класичний прийом у резнікових.
Будь-який пересічний громадянин навчить як правильно скуповуватися, не треба для цього на шоппінг закордон їхати.
І тим паче, щоб улюблений кАлінар першої леді Клопотенко( клікуха Клоп) готував по школах для ТРО замість кухарки тітки Мані. Ось, золоті яйця і отримаємо.
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16.02.2023 16:45 Ответить
Так научат орлят резника не воровать?
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16.02.2023 16:45 Ответить
Краще б наших пілотів на навчання до НАТО направили, бо цим те навчання - шо з гуся вода.
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16.02.2023 16:47 Ответить
Зачем,шоб фотки с самолётами сделать?
О самолётах речь никогда не шла
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16.02.2023 17:03 Ответить
А я говорю не про літаки, а про пілотів. Щоб не сталося так, як з танками: дозвіл на передачу/продаж є, а екіпажів - немає.
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16.02.2023 17:09 Ответить
Классно чинуши устроились! Частный бизнес этому учится за свой счет, а чиновников надо учить уже за счет налогоплательщиков? А за свой счет оне не хотят в НАТО поучиться?
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16.02.2023 16:49 Ответить
марнотратство. Насправді замість їздити за кордон треба тих хто седить на темі закупівль таку програму:1. Екскурсія в СІЗО та в якусь колонію - 8 год. 2. Відрядження в якийсь штурмовий (піхотний підрозділ) який на 0- 10 днів.
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16.02.2023 16:49 Ответить
Насправді Рєзніков їх відправляє для вивчення методики роботи контрольних органів служби тилу країн НАТО - щоб знать як потім (коли приїдуть звідти ревізори) якісно "кінці в воду ховать"!
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16.02.2023 16:52 Ответить
Ну тут два варіанти. Перший : відправляють тупих дегенератів які за половину свого життя так не зрозуміли як купувати яйця - кілограмами чи літрами.Другий : відправляють наглих сук, які обкрадали армію та країну під час війни, щоб ці мерзотники вигадували нові схеми вже під прикриттям "стандартів НАТО".

Але є ще третій варіант: дєрьмаковський яйцекрад пнх ,готуйся до в'язниці (якщо пощастить).
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16.02.2023 16:53 Ответить
ДА СОГЛАСЕН ЛЮДИ ОБУЧАТСЯ НО ПРИ ПЕРВОЙ ПОКУПКЕ НАДО ПОДПИСАТЬ КУЧУ ДОКОВ В СОВДЕПОВСКОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНІ А ТАМ СИДИТ КАКАЯ ТО ХАРЯ В СПИСКЕ ПОДПИСЕЙ И БУДЕТ ДИНАМИТ ЧЕМ МЕНЬШЕ ИНСТАНЦИЙ И ПРОЗРАЧНЕЙ ТЕМ БІСТРЕЕ ЄТО БУДЕТ МНЕ КАЖЕТСЯ ЄТО ИЗ СЕРИИ СПОКОЙНЕЕ СПОКОЙНЕЕ НАРОД А МІ ВСЕ РАВНО БУДЕМ 3,14
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16.02.2023 17:01 Ответить
Махинаторов наградили командировкой по Европе,денюшки не забыли им выделить на пятизвездочные отели и мишеновские рестораны?
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16.02.2023 17:12 Ответить
знову простий лохотрон,поки будуть вчитися а потім вдосконалювати під свої умови і коли почнуть вводити там і війна закінчеться, треба буде тікати з награбленим. Ні щоб вернутися до "Прозоро"
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16.02.2023 17:14 Ответить
"Прозоро, то ж Порошенко зробив! Зеленим тра своє, щоб сказати "вперше в історіїУкраїни", то ж їхня головна піарфішка.
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16.02.2023 17:26 Ответить
А шо іх учити -- вони самі кого хочеш навчать .
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16.02.2023 17:17 Ответить
Щось не пригадаю, щоб Порошенко відряджував здобувати спеціальну освіту, щоб краще годувати військових. Але ж банді тра відгризти купку бюджетного бабла. Тепер яйця будуть вимірювати метрами? Яка *** освіта може гарантувати чесність??? Задовбали ці зелені суки своїми тупими ідеями.
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16.02.2023 17:19 Ответить
А повернути форму закупівель, що була до 2019, безкоштовно, не вийде?
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16.02.2023 17:21 Ответить
Зе усреться, а не признає, що команда Порошенка була ефективна, і реформи були реальні, а не зелений піарпопулізм
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16.02.2023 17:30 Ответить
учиться не воровать
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16.02.2023 17:26 Ответить
Якщо поїхали не учасники цієї війни, то питання довіри до їхньої майбутньої діяльності мало. Будуть гешефтить.
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16.02.2023 17:26 Ответить
Учится НЕ воровать на закупках, надо не в НАТО, а в колониях строгого режима...
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16.02.2023 17:31 Ответить
Тварюки, яка наука потрібна, щоб перестати КРАСТИ???
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16.02.2023 17:35 Ответить
Да и отправьте на обучение тех кто яйца крал Как говорится ,, бросили ЩУКУ в воду,, на перевоспитание . У НАС СВОИХ НЕ БРОСАЮТ А НА ПОВЫШЕНИЕ , В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ ...
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16.02.2023 17:47 Ответить
Ми їх будемо навчати як по 17??????????
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16.02.2023 17:55 Ответить
В цій країні треба запрошувати на роботу іноземців - від начальника жека і до міністрів.
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16.02.2023 17:58 Ответить
та тут давно всі закупщики з російськими паспортами
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16.02.2023 18:39 Ответить
Чтобы вы понимали , такие отношения, между предприятиями - это узаконенная взятка, а вот кому и за что это интересно?
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16.02.2023 18:16 Ответить
А що лієва не відправили спеціаліст по всім закупівлям і по туризму
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16.02.2023 18:40 Ответить
Навоняли у себя, навоняют и там.
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16.02.2023 18:41 Ответить
пи₴дець ***, просто не кради, що там вчитися,
чи своїх кумів в європу захотілось послати
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16.02.2023 20:24 Ответить
Давайте я навчу і валюту на утримання дармоїдів тринькати не доведеться. Одна умова - кілька бейсбольних бит, арматура в мене є.
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16.02.2023 20:50 Ответить
От цікаво, інтендантів прикордонників, які закуповували продукти за адекватними цінами теж пошлють за кордон вчитися, чи ні?
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16.02.2023 21:11 Ответить
А там якісь інмбіцили працюють чи що ?
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16.02.2023 21:37 Ответить
Замість того щоб притягнути до відповідальності відправили їх у відрядження за кордон. Цікаве є життя. Битий не битого везе.
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16.02.2023 22:36 Ответить
 
 