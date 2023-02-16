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держзакупівлі (381) Міноборони (7010) НАТО (6207) навчання (561) Резніков (1442)

Міноборони відправляє фахівців вчитися закупівель в Агенції НАТО

резніков

Персонал Міноборони України буде навчатися закупівель в Агенції НАТО.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Фахівці з закупівель Міноборони пройдуть навчання в Агенції НАТО з підтримки та постачання. Відповідна домовленість досягнута під час зустрічі Міністра оборони України Олексія Резнікова з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, повідомив очільник українського оборонного відомства", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони досі не надало антикорупційному комітету актуальні ціни харчів для ЗСУ. Ініціюємо зміни законодавства щодо прозорості оборонних закупівель, - "слуга народу" Радіна

"Під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обговорили також розвиток системи закупок Міноборони у відповідності до принципів транспарентності та ефективності. Домовились про системну взаємодію щодо навчання персоналу МОУ на базі NSPA та розвитку агенцій по закупівлям, які вже створені в Міноборони. Фактично, мова йде про синхронізацію всіх процедур закупівл, які будуть використовуватись МОУ зі стандартними процедурами прийнятими в НАТО. Плануємо, що вже за декілька тижнів почнеться навчання першої групи фахівців агенцій по закупкам МОУ. Конкретні домовленості були закріплені під час робочої зустрічі з представниками керівництва NSPA. Ми домовилися не тільки про навчання, а й про модернізацію нашої системи закупок за стандартами NSPA та забезпечення подальшого життєвого циклу озброєнь. Також обговорили розгортання такої програми в рамках комплексного пакету допомоги НАТО. Довіра партнерів важлива для України. Саме вона дозволяє нам отримувати всю ту допомогу, яку надають наші партнери", - заявив Резніков.

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Топ коментарі
+48
Поїхали вчити НАТО ставити "нормальні" ціни на яйця
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16.02.2023 16:31
+14
Дуже важко буде нашим "фахівцям" засвоїти що яйця купуються в штуках, а не в кілограмах; а макарони в кілограмах, а не в погонних метрах.
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16.02.2023 16:33
+14
Позорище,уже и они про яйца по тройной цене знают.
Будут их учить как не воровать? Бесполезно.
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16.02.2023 16:36
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Поїхали вчити НАТО ставити "нормальні" ціни на яйця
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16.02.2023 16:31 Відповісти
Мабуть НАТЕ не може второпати як так можна красти в країні на яку напали...

Досвід - штуку за спиною не носити)
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16.02.2023 17:53 Відповісти
Пропало НАТО.... прямо переживаю. Наші ж скрізь все можуть . Навчать шаліть ,а потім викрутяться.
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16.02.2023 19:11 Відповісти
По прежнему ВСЕХ считают идиотами ...... ...
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16.02.2023 19:14 Відповісти
Резникова не посылайте.Разложит НАТО
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16.02.2023 21:22 Відповісти
Як в старі добрі часи -животворящі піздюлини творять дива)
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16.02.2023 16:31 Відповісти
Дааа, там гешефтам не учат, там яйца по 17 гр. за 1 шт. не купишь. Там за такое яйца в тиски зажимают. Даже если они СТАЛЬНЫЕ!
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16.02.2023 16:33 Відповісти
Ну почему же? Конечно купишь! Но сядешь, всерьёз и на долго. И изгадишь репутацию не только себе, но и своим детям и внукам!
Жаль, что понятие "репутация" в нашей стране ещё мало кому знакомо.
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16.02.2023 18:05 Відповісти
Дуже важко буде нашим "фахівцям" засвоїти що яйця купуються в штуках, а не в кілограмах; а макарони в кілограмах, а не в погонних метрах.
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16.02.2023 16:33 Відповісти
яка різниця що в чому: крадуть же не самі тупі з нас...
Питання в тому: чому ми мовчимо 300 років...
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16.02.2023 17:54 Відповісти
Ми не мовчимо. Ми їх знову і знову обираємо.
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16.02.2023 18:04 Відповісти
так, отупіли за селекцію совком в край... а на кого не подіяло - нквс розібрався... чи ось як не давно аваков.
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16.02.2023 18:21 Відповісти
Я їх не обирав і не обираю.
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16.02.2023 18:30 Відповісти
Хто мовчить і чому 300 років? Щось причудилося?
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16.02.2023 18:31 Відповісти
Через півроку в НАТО вибухне скандал через закупку "золотих яєць"...
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16.02.2023 16:33 Відповісти
-- Пропал калабуховский дом! (с)
Швондери вже там!
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16.02.2023 17:32 Відповісти
Позорище,уже и они про яйца по тройной цене знают.
Будут их учить как не воровать? Бесполезно.
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16.02.2023 16:36 Відповісти
Повний капець...вчити проводити закупівлі...
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16.02.2023 16:39 Відповісти
Теперь яйца будут измерять в квинтах, пинтах и дюймах. Но если повезет, еще и в милях.
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16.02.2023 16:40 Відповісти
- Вы же не думаете, что они в действительности тратили десять тысяч долларов на молоток и тридцать тысяч на сиденье для унитаза, не так ли?

("День независимости", осмотр "зоны 51)
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16.02.2023 16:42 Відповісти
угу, пусть их еще научат читать и арифметике, а то они походу с пиленок сразу в чиновники пошли
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16.02.2023 16:43 Відповісти
Я бы купил яйца ЯнеЛоха по 17 гривен.
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16.02.2023 16:43 Відповісти
я б доплатив якби хтось відтяпав йому
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16.02.2023 20:32 Відповісти
ААААА с...ка!!!!!Та вони НАТО на відкати присадять!!!!!!!
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16.02.2023 16:45 Відповісти
Це називається довести все до абсурду, класичний прийом у резнікових.
Будь-який пересічний громадянин навчить як правильно скуповуватися, не треба для цього на шоппінг закордон їхати.
І тим паче, щоб улюблений кАлінар першої леді Клопотенко( клікуха Клоп) готував по школах для ТРО замість кухарки тітки Мані. Ось, золоті яйця і отримаємо.
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16.02.2023 16:45 Відповісти
Так научат орлят резника не воровать?
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16.02.2023 16:45 Відповісти
Краще б наших пілотів на навчання до НАТО направили, бо цим те навчання - шо з гуся вода.
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16.02.2023 16:47 Відповісти
Зачем,шоб фотки с самолётами сделать?
О самолётах речь никогда не шла
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16.02.2023 17:03 Відповісти
А я говорю не про літаки, а про пілотів. Щоб не сталося так, як з танками: дозвіл на передачу/продаж є, а екіпажів - немає.
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16.02.2023 17:09 Відповісти
Классно чинуши устроились! Частный бизнес этому учится за свой счет, а чиновников надо учить уже за счет налогоплательщиков? А за свой счет оне не хотят в НАТО поучиться?
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16.02.2023 16:49 Відповісти
марнотратство. Насправді замість їздити за кордон треба тих хто седить на темі закупівль таку програму:1. Екскурсія в СІЗО та в якусь колонію - 8 год. 2. Відрядження в якийсь штурмовий (піхотний підрозділ) який на 0- 10 днів.
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16.02.2023 16:49 Відповісти
Насправді Рєзніков їх відправляє для вивчення методики роботи контрольних органів служби тилу країн НАТО - щоб знать як потім (коли приїдуть звідти ревізори) якісно "кінці в воду ховать"!
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16.02.2023 16:52 Відповісти
Ну тут два варіанти. Перший : відправляють тупих дегенератів які за половину свого життя так не зрозуміли як купувати яйця - кілограмами чи літрами.Другий : відправляють наглих сук, які обкрадали армію та країну під час війни, щоб ці мерзотники вигадували нові схеми вже під прикриттям "стандартів НАТО".

Але є ще третій варіант: дєрьмаковський яйцекрад пнх ,готуйся до в'язниці (якщо пощастить).
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16.02.2023 16:53 Відповісти
ДА СОГЛАСЕН ЛЮДИ ОБУЧАТСЯ НО ПРИ ПЕРВОЙ ПОКУПКЕ НАДО ПОДПИСАТЬ КУЧУ ДОКОВ В СОВДЕПОВСКОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНІ А ТАМ СИДИТ КАКАЯ ТО ХАРЯ В СПИСКЕ ПОДПИСЕЙ И БУДЕТ ДИНАМИТ ЧЕМ МЕНЬШЕ ИНСТАНЦИЙ И ПРОЗРАЧНЕЙ ТЕМ БІСТРЕЕ ЄТО БУДЕТ МНЕ КАЖЕТСЯ ЄТО ИЗ СЕРИИ СПОКОЙНЕЕ СПОКОЙНЕЕ НАРОД А МІ ВСЕ РАВНО БУДЕМ 3,14
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16.02.2023 17:01 Відповісти
Махинаторов наградили командировкой по Европе,денюшки не забыли им выделить на пятизвездочные отели и мишеновские рестораны?
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16.02.2023 17:12 Відповісти
знову простий лохотрон,поки будуть вчитися а потім вдосконалювати під свої умови і коли почнуть вводити там і війна закінчеться, треба буде тікати з награбленим. Ні щоб вернутися до "Прозоро"
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16.02.2023 17:14 Відповісти
"Прозоро, то ж Порошенко зробив! Зеленим тра своє, щоб сказати "вперше в історіїУкраїни", то ж їхня головна піарфішка.
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16.02.2023 17:26 Відповісти
А шо іх учити -- вони самі кого хочеш навчать .
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16.02.2023 17:17 Відповісти
Щось не пригадаю, щоб Порошенко відряджував здобувати спеціальну освіту, щоб краще годувати військових. Але ж банді тра відгризти купку бюджетного бабла. Тепер яйця будуть вимірювати метрами? Яка *** освіта може гарантувати чесність??? Задовбали ці зелені суки своїми тупими ідеями.
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16.02.2023 17:19 Відповісти
А повернути форму закупівель, що була до 2019, безкоштовно, не вийде?
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16.02.2023 17:21 Відповісти
Зе усреться, а не признає, що команда Порошенка була ефективна, і реформи були реальні, а не зелений піарпопулізм
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16.02.2023 17:30 Відповісти
учиться не воровать
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16.02.2023 17:26 Відповісти
Якщо поїхали не учасники цієї війни, то питання довіри до їхньої майбутньої діяльності мало. Будуть гешефтить.
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16.02.2023 17:26 Відповісти
Учится НЕ воровать на закупках, надо не в НАТО, а в колониях строгого режима...
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16.02.2023 17:31 Відповісти
Тварюки, яка наука потрібна, щоб перестати КРАСТИ???
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16.02.2023 17:35 Відповісти
Да и отправьте на обучение тех кто яйца крал Как говорится ,, бросили ЩУКУ в воду,, на перевоспитание . У НАС СВОИХ НЕ БРОСАЮТ А НА ПОВЫШЕНИЕ , В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ ...
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16.02.2023 17:47 Відповісти
Ми їх будемо навчати як по 17??????????
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16.02.2023 17:55 Відповісти
В цій країні треба запрошувати на роботу іноземців - від начальника жека і до міністрів.
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16.02.2023 17:58 Відповісти
та тут давно всі закупщики з російськими паспортами
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16.02.2023 18:39 Відповісти
Чтобы вы понимали , такие отношения, между предприятиями - это узаконенная взятка, а вот кому и за что это интересно?
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16.02.2023 18:16 Відповісти
А що лієва не відправили спеціаліст по всім закупівлям і по туризму
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16.02.2023 18:40 Відповісти
Навоняли у себя, навоняют и там.
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16.02.2023 18:41 Відповісти
пи₴дець ***, просто не кради, що там вчитися,
чи своїх кумів в європу захотілось послати
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16.02.2023 20:24 Відповісти
Давайте я навчу і валюту на утримання дармоїдів тринькати не доведеться. Одна умова - кілька бейсбольних бит, арматура в мене є.
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16.02.2023 20:50 Відповісти
От цікаво, інтендантів прикордонників, які закуповували продукти за адекватними цінами теж пошлють за кордон вчитися, чи ні?
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16.02.2023 21:11 Відповісти
А там якісь інмбіцили працюють чи що ?
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16.02.2023 21:37 Відповісти
Замість того щоб притягнути до відповідальності відправили їх у відрядження за кордон. Цікаве є життя. Битий не битого везе.
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16.02.2023 22:36 Відповісти
 
 