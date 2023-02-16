Зеленский поговорил с Токаевым: поблагодарил за гуманитарную поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым. Обсудили сотрудничество на международных площадках. Также поблагодарил Казахстан за гуманитарную поддержку для Украины", - рассказал Зеленский.

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