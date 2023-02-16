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Зеленский (19029) Казахстан (778) Токаев (62)

Зеленский поговорил с Токаевым: поблагодарил за гуманитарную поддержку

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым. Обсудили сотрудничество на международных площадках. Также поблагодарил Казахстан за гуманитарную поддержку для Украины", - рассказал Зеленский.

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Це пздц
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16.02.2023 20:11 Ответить
От Ердогана к Орбану затем Казахстан
Он правда президент Украины?
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16.02.2023 20:16 Ответить
Оце в орків палатиме тепер
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16.02.2023 20:19 Ответить
А что такое "гуманитарная поддержка"? Типа "мысленно вместе"?
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16.02.2023 20:31 Ответить
У Машки захарової добряче підгоріло після "юрт несокрушимости"
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16.02.2023 20:44 Ответить
Це наприклад оце: https://rus.lb.ua/world/2022/04/21/514239_kazahstan_otpravil_ukrainu_20_tonn.html
Або 100 000 долларів, які в самому початку війни відправив українським біженцям казахський бізнесмен, який побажав залишитись невідомим.
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16.02.2023 20:56 Ответить
Казахи неймовірно підтримують Україну! Практично, переважна більшість казахського народу на стороні України. Просто подивіться що робиться в тік-тоці на казахських стрімах і коментарі казахів в соцмережах. Мочити сепаратистів і шовіністів це зараз абсолютний тренд в Казахстангі. Алга Казахстан!
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16.02.2023 20:48 Ответить
 
 