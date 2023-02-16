Зеленский поговорил с Токаевым: поблагодарил за гуманитарную поддержку
Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым. Обсудили сотрудничество на международных площадках. Также поблагодарил Казахстан за гуманитарную поддержку для Украины", - рассказал Зеленский.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Он правда президент Украины?
Або 100 000 долларів, які в самому початку війни відправив українським біженцям казахський бізнесмен, який побажав залишитись невідомим.