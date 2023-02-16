Зеленський поговорив з Токаєвим: подякував за гуманітарну підтримку
Президент України Володимир Зеленський 16 лютого провів телефонну розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.
Про це Зеленський повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Провів телефонну розмову з Президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Обговорили співпрацю на міжнародних майданчиках. Також подякував Казахстану за гуманітарну підтримку для України", - розповів Зеленський.
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Он правда президент Украины?
Або 100 000 долларів, які в самому початку війни відправив українським біженцям казахський бізнесмен, який побажав залишитись невідомим.