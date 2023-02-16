Зеленський поговорив з Токаєвим: подякував за гуманітарну підтримку

Президент України Володимир Зеленський 16 лютого провів телефонну розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.

Про це Зеленський повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Провів телефонну розмову з Президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Обговорили співпрацю на міжнародних майданчиках. Також подякував Казахстану за гуманітарну підтримку для України", - розповів Зеленський.

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