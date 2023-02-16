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Зеленський (22416) Казахстан (855) Токаєв (85)

Зеленський поговорив з Токаєвим: подякував за гуманітарну підтримку

зеленський

Президент України Володимир Зеленський 16 лютого провів телефонну розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.

Про це Зеленський повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Провів телефонну розмову з Президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Обговорили співпрацю на міжнародних майданчиках. Також подякував Казахстану за гуманітарну підтримку для України", - розповів Зеленський.

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Це пздц
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16.02.2023 20:11 Відповісти
От Ердогана к Орбану затем Казахстан
Он правда президент Украины?
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16.02.2023 20:16 Відповісти
Оце в орків палатиме тепер
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16.02.2023 20:19 Відповісти
А что такое "гуманитарная поддержка"? Типа "мысленно вместе"?
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16.02.2023 20:31 Відповісти
У Машки захарової добряче підгоріло після "юрт несокрушимости"
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16.02.2023 20:44 Відповісти
Це наприклад оце: https://rus.lb.ua/world/2022/04/21/514239_kazahstan_otpravil_ukrainu_20_tonn.html
Або 100 000 долларів, які в самому початку війни відправив українським біженцям казахський бізнесмен, який побажав залишитись невідомим.
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16.02.2023 20:56 Відповісти
Казахи неймовірно підтримують Україну! Практично, переважна більшість казахського народу на стороні України. Просто подивіться що робиться в тік-тоці на казахських стрімах і коментарі казахів в соцмережах. Мочити сепаратистів і шовіністів це зараз абсолютний тренд в Казахстангі. Алга Казахстан!
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16.02.2023 20:48 Відповісти
 
 