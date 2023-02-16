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Нидерланды (1531) ПВО (2488) Чехия (1658) дроны (3558)

Чехия и Нидерланды будут производить мобильные системы ПВО для Украины

ппо,мобільна

Чехия будет производить для Украины мобильные системы противовоздушной обороны на вездеходах Toyota, предназначенные для борьбы с дронами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Нидерланды оплатят сотню модифицированных вездеходов Toyota, оснащенных парой скорострельных пулеметов, которые могут противодействовать, например, беспилотникам. Они также приобретут необходимые боеприпасы у чешских компаний.

Посредником в сделке выступило чешское министерство обороны через свое Агентство межправительственного оборонного сотрудничества (AMOS).

Заместитель министра обороны Даниэль Блажковец сообщил о производстве зенитного оружия для Украины после вторничной встречи государств-участников формата "Рамштайн".

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Проект базируется на тех же принципах, что и ранее объявленная модернизация 90 танков Т-72. Их ремонт совместно оплачивают США и Нидерланды, а координирует его Министерство обороны Чехии. Модернизацией и доставкой танков занимается чешская компания.

После консультаций с Украиной и чешской оборонной промышленностью Чехия предложила Нидерландам участие в проекте внедорожников, оснащенных крупнокалиберными пулеметами. Они могут эффективно останавливать дроны, используя общедоступные и дешевые боеприпасы.

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Топ комментарии
+9
Не прошло и сто лет, как Запад освоил изобретение Нестора Ивановича))) Тачанка)))
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16.02.2023 21:12
+9
Пикап Тойота на нем спарка 14.5 мм КПВ, против пресловутых "мопедов"самое то.
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16.02.2023 21:14
+8
Наші волонтери давно вже таке роблять, тепер от і інші держави почали.

Тільки Українська держава чомусь і в ус собі не дує. Мабудь все думає як штуки перевести в кілограми!
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16.02.2023 21:23
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Не прошло и сто лет, как Запад освоил изобретение Нестора Ивановича))) Тачанка)))
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16.02.2023 21:12 Ответить
все гениальное - просто
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16.02.2023 21:14 Ответить
Пикап Тойота на нем спарка 14.5 мм КПВ, против пресловутых "мопедов"самое то.
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16.02.2023 21:14 Ответить
Така "спарка" десь уже відпрацьована як бойова модель чи це - "фантазии Веснухина"?
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16.02.2023 21:25 Ответить
Простое решение,уже использовалось многими. Кстати на вот именно этих Victora-х ,еще и тепловизор есть.
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16.02.2023 21:28 Ответить
Я поставив чітке питання стосовно "спарки" кулеметів Володимирова на зенітній турелі Мені багато відомо про встановлення на легкових "пікапах" різних кулеметів Про "спарені" КПВ чую вперше
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16.02.2023 21:35 Ответить
ЗПУ-2 это четкий ответ?
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16.02.2023 21:38 Ответить
"Основными составляющими частями ЗПУ-2 являются: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82 пулемёты , установка, колёсный ход и прицельные приспособления. Колёсный ход предназначен для буксирования ЗПУ-2 в походном положении и представляет собой два колеса с трубчатой дугой. При переводе ЗПУ-2 в боевое положение, колёсный ход отсоединяется, а установка помещается основанием на грунт. На основании находится погон с поворотной платформой. На платформе размещена люлька с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82 пулемётами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%9F%D0%A3-2#cite_note-NSD-4 [3] ".
А я задав питання про установку в кузові "пікапа" Там повинно буть відпрацьовано вузол кріплення установки до кузова - з"йомна чи жорстка стаціонарна Навчись чітко давать відповідь по суті поставленого питання
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16.02.2023 21:54 Ответить
Научись с людьми вежливо общаться, "генерал" форумный.
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16.02.2023 21:56 Ответить
А я зобов"язаний тебе " с разбега в междужопие целовать"? Пишу чітко в руслі твоїх формулювань Бо вже не перший раз зустрічаюся з твоїми "розпливчатими" трактуваннями тих питань, які вимагають точності
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16.02.2023 22:15 Ответить
А що таке Victora-х?
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16.02.2023 22:52 Ответить
Название этой ЗПУ Viktor, очепятка.
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16.02.2023 22:56 Ответить
Ну відразу б виклав - https://auto.24tv.ua/********************************************************************* Чехи роблять для ЗСУ зенітні "тачанки" на базі пікапа Toyota
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16.02.2023 23:00 Ответить
Не умею ссылки вставлять, стыд и срам).
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16.02.2023 23:03 Ответить
Для мужчины важнее другое уметь!
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17.02.2023 13:27 Ответить
Наші волонтери давно вже таке роблять, тепер от і інші держави почали.

Тільки Українська держава чомусь і в ус собі не дує. Мабудь все думає як штуки перевести в кілограми!
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16.02.2023 21:23 Ответить
Вони ж по 17 не ''прокотять''
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16.02.2023 21:31 Ответить
Так ото ж - там суттево вища маржа буде!

От тільки питання вимірювання автомобілів в кілограммах ніяк не вдається вирішити!
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16.02.2023 21:59 Ответить
Ну кубы будут самое то) А обьем двигателя, или кузова, или еще чего то там, а какая разница)))
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17.02.2023 16:33 Ответить
Ну, в танках з кубами дійсно все в порядку!
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17.02.2023 16:34 Ответить
Як казав фюрер Зеля...мне Порошенко и Турчинов враги...,моя разведка сказала братан Гитлер на Путлера не нападет... готовим шашлык для ленки...и прочим Димкам Гордонам...😁
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16.02.2023 21:36 Ответить
Філатов та Корбан про подібне говорив ще у травні 2022р.
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16.02.2023 22:04 Ответить
 
 