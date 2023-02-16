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Нідерланди (1503) ППО (2922) Чехія (1561) дрони (4299)

Чехія і Нідерланди вироблятимуть мобільні ППО для України

ппо,мобільна

Чехія вироблятиме для України мобільні системи протиповітряної оборони на всюдиходах Toyota, призначені для боротьби з дронами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Novinky.

Нідерланди оплатять сотню модифікованих всюдиходів Toyota, обладнаних парою скорострільних кулеметів, які можуть протидіяти, наприклад, безпілотникам. Вони також придбають необхідні боєприпаси у чеських компаній.

Посередником в угоді виступило чеське міністерство оборони через своє Агентство міжурядового оборонного співробітництва (AMOS).

Заступник міністра оборони Даніель Блажковець повідомив про виробництво зенітної зброї для України після вівторкової зустрічі держав-учасниць формату "Рамштайн".

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Проєкт базується на тих же принципах, що і раніше оголошена модернізація 90 танків Т-72. Їхній ремонт спільно оплачують США і Нідерланди, а координує його Міністерство оборони Чехії. Модернізацію і доставку танків здійснює чеська компанія.

Після консультацій з Україною та чеською оборонною промисловістю Чехія запропонувала Нідерландам участь у проєкті позашляховиків, оснащених великокаліберними кулеметами. Вони можуть ефективно зупиняти дрони, використовуючи загальнодоступні та дешеві боєприпаси.

Читайте: Франція придбає для України радари ППО GM 200

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Топ коментарі
+9
Не прошло и сто лет, как Запад освоил изобретение Нестора Ивановича))) Тачанка)))
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16.02.2023 21:12
+9
Пикап Тойота на нем спарка 14.5 мм КПВ, против пресловутых "мопедов"самое то.
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16.02.2023 21:14
+8
Наші волонтери давно вже таке роблять, тепер от і інші держави почали.

Тільки Українська держава чомусь і в ус собі не дує. Мабудь все думає як штуки перевести в кілограми!
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16.02.2023 21:23
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Не прошло и сто лет, как Запад освоил изобретение Нестора Ивановича))) Тачанка)))
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16.02.2023 21:12 Відповісти
все гениальное - просто
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16.02.2023 21:14 Відповісти
Пикап Тойота на нем спарка 14.5 мм КПВ, против пресловутых "мопедов"самое то.
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16.02.2023 21:14 Відповісти
Така "спарка" десь уже відпрацьована як бойова модель чи це - "фантазии Веснухина"?
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16.02.2023 21:25 Відповісти
Простое решение,уже использовалось многими. Кстати на вот именно этих Victora-х ,еще и тепловизор есть.
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16.02.2023 21:28 Відповісти
Я поставив чітке питання стосовно "спарки" кулеметів Володимирова на зенітній турелі Мені багато відомо про встановлення на легкових "пікапах" різних кулеметів Про "спарені" КПВ чую вперше
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16.02.2023 21:35 Відповісти
ЗПУ-2 это четкий ответ?
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16.02.2023 21:38 Відповісти
"Основными составляющими частями ЗПУ-2 являются: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82 пулемёты , установка, колёсный ход и прицельные приспособления. Колёсный ход предназначен для буксирования ЗПУ-2 в походном положении и представляет собой два колеса с трубчатой дугой. При переводе ЗПУ-2 в боевое положение, колёсный ход отсоединяется, а установка помещается основанием на грунт. На основании находится погон с поворотной платформой. На платформе размещена люлька с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82 пулемётами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%9F%D0%A3-2#cite_note-NSD-4 [3] ".
А я задав питання про установку в кузові "пікапа" Там повинно буть відпрацьовано вузол кріплення установки до кузова - з"йомна чи жорстка стаціонарна Навчись чітко давать відповідь по суті поставленого питання
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16.02.2023 21:54 Відповісти
Научись с людьми вежливо общаться, "генерал" форумный.
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16.02.2023 21:56 Відповісти
А я зобов"язаний тебе " с разбега в междужопие целовать"? Пишу чітко в руслі твоїх формулювань Бо вже не перший раз зустрічаюся з твоїми "розпливчатими" трактуваннями тих питань, які вимагають точності
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16.02.2023 22:15 Відповісти
А що таке Victora-х?
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16.02.2023 22:52 Відповісти
Название этой ЗПУ Viktor, очепятка.
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16.02.2023 22:56 Відповісти
Ну відразу б виклав - https://auto.24tv.ua/********************************************************************* Чехи роблять для ЗСУ зенітні "тачанки" на базі пікапа Toyota
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16.02.2023 23:00 Відповісти
Не умею ссылки вставлять, стыд и срам).
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16.02.2023 23:03 Відповісти
Для мужчины важнее другое уметь!
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17.02.2023 13:27 Відповісти
Наші волонтери давно вже таке роблять, тепер от і інші держави почали.

Тільки Українська держава чомусь і в ус собі не дує. Мабудь все думає як штуки перевести в кілограми!
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16.02.2023 21:23 Відповісти
Вони ж по 17 не ''прокотять''
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16.02.2023 21:31 Відповісти
Так ото ж - там суттево вища маржа буде!

От тільки питання вимірювання автомобілів в кілограммах ніяк не вдається вирішити!
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16.02.2023 21:59 Відповісти
Ну кубы будут самое то) А обьем двигателя, или кузова, или еще чего то там, а какая разница)))
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17.02.2023 16:33 Відповісти
Ну, в танках з кубами дійсно все в порядку!
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17.02.2023 16:34 Відповісти
Як казав фюрер Зеля...мне Порошенко и Турчинов враги...,моя разведка сказала братан Гитлер на Путлера не нападет... готовим шашлык для ленки...и прочим Димкам Гордонам...😁
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16.02.2023 21:36 Відповісти
Філатов та Корбан про подібне говорив ще у травні 2022р.
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16.02.2023 22:04 Відповісти
 
 