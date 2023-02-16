Чехія і Нідерланди вироблятимуть мобільні ППО для України

Чехія вироблятиме для України мобільні системи протиповітряної оборони на всюдиходах Toyota, призначені для боротьби з дронами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Novinky.

Нідерланди оплатять сотню модифікованих всюдиходів Toyota, обладнаних парою скорострільних кулеметів, які можуть протидіяти, наприклад, безпілотникам. Вони також придбають необхідні боєприпаси у чеських компаній.

Посередником в угоді виступило чеське міністерство оборони через своє Агентство міжурядового оборонного співробітництва (AMOS).

Заступник міністра оборони Даніель Блажковець повідомив про виробництво зенітної зброї для України після вівторкової зустрічі держав-учасниць формату "Рамштайн".

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Проєкт базується на тих же принципах, що і раніше оголошена модернізація 90 танків Т-72. Їхній ремонт спільно оплачують США і Нідерланди, а координує його Міністерство оборони Чехії. Модернізацію і доставку танків здійснює чеська компанія.

Після консультацій з Україною та чеською оборонною промисловістю Чехія запропонувала Нідерландам участь у проєкті позашляховиків, оснащених великокаліберними кулеметами. Вони можуть ефективно зупиняти дрони, використовуючи загальнодоступні та дешеві боєприпаси.

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