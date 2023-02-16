Путин продолжает верить, что может победить в Украине, - Нуланд
Начавшееся Россией наступление на Донбассе выглядит "очень убого". Но президент РФ Владимир Путин продолжает верить, что может одержать победу в Украине.
Об этом в разговоре с журналистами заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
Нуланд задали вопрос, продолжают ли россияне поддерживать вторжение России в Украину.
"Вы же видите, как идет война на востоке, в Бахмуте. Россия заявила, что начинает новое наступление. Ну, если это так, то это выглядит очень убого, по-моему", – сказала Нуланд. Она также добавила, что Украина планирует контрнаступление "через некоторое время".
Нуланд также отметила, что "более 200 000 россиян" убиты или ранены в ходе боевых действий, что Россия потеряла в Украине более половины в отдельных категориях своей военной техники, а более миллиона "самых умных россиян" покинули страну.
При этом Нуланд считает, что российский диктатор Владимир Путин "достаточно самодоволен, чтобы верить, что может победить в Украине".
Все это оставляет открытым вопрос, что еще должно произойти, чтобы основная масса россиян перестала поддерживать продолжение войны, сказала Нуланд.
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"Бойцы ЧВК «Вагнер», записавшие обращение к Министерству обороны с просьбой поставить боеприпасы - «замечательные бойцы», которые «никоим образом не дискредитировали Минобороны», заявил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. Он рассказал, что и сам «обошел все известные кабинеты в Москве» с этим вопросом и что продолжит этим заниматься, пока «парни не получат все то, что им необходимо.
«Даже если на меня в одном из кабинетов наденут наручники [и] посадят за так называемую дискредитацию армии», - добавил Пригожин. По словам Пригожина, в частности он встретился в московском госпитале с командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым, который безвозмездно передаст ЧВК «Вагнер» 128 120-миллиметровых мин и 40 танковых снарядов. 😄
Видео, на котором люди, названные «артиллеристами ЧВК «Вагнер», обращаются к Минобороны и говорят, что «полностью отрезаны от поставок боеприпасов», появилось вечером 16 февраля в телеграм-канале «Разгрузка Вагнера».
«Мы уверены, что где-то на складах у вас боеприпасы есть. Но мы в них остро нуждаемся. Мы будем крайне признательны, если вы окажете нам содействие, поможете нам и поставите эти боеприпасы», - говорят эти люди"
Союзники як-ніяк...
А так, для тік-току пів години й готовий вініту спеціального назначенія.
Ще пів години й готовий новий портрет довбо(ОЙ)ба з луком, щоб орченята в травні на палиці носили...
пуй, швидше всього вже тупо блефує
От якщо роз'їбати під фундамент військові заводи, нафтобази, склади, аеродроми з літаками.. Алеж наші керуни бездарні щоб так вчинити.
В нього просто вже поїхав дах на грунті ненависті до українців . Тому він не може зупинитись .
але якщо програє то буде на росєє останнім лохом і пєтухом