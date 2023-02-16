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Новости Война
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Путин продолжает верить, что может победить в Украине, - Нуланд

нуланд

Начавшееся Россией наступление на Донбассе выглядит "очень убого". Но президент РФ Владимир Путин продолжает верить, что может одержать победу в Украине.

Об этом в разговоре с журналистами заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Нуланд задали вопрос, продолжают ли россияне поддерживать вторжение России в Украину.

"Вы же видите, как идет война на востоке, в Бахмуте. Россия заявила, что начинает новое наступление. Ну, если это так, то это выглядит очень убого, по-моему", – сказала Нуланд. Она также добавила, что Украина планирует контрнаступление "через некоторое время".

Нуланд также отметила, что "более 200 000 россиян" убиты или ранены в ходе боевых действий, что Россия потеряла в Украине более половины в отдельных категориях своей военной техники, а более миллиона "самых умных россиян" покинули страну.

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При этом Нуланд считает, что российский диктатор Владимир Путин "достаточно самодоволен, чтобы верить, что может победить в Украине".

Все это оставляет открытым вопрос, что еще должно произойти, чтобы основная масса россиян перестала поддерживать продолжение войны, сказала Нуланд.

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Топ комментарии
+10
А в чому проблеми? Такими методами можна вести війну до кінця його життя. Ваньок хватить, зброю виготовляє, насєлєніє сидить на сраці рівно і не бекає ні мєкає. Північна Корея скільки під санкціями живе, а кацапи чим краще за них
От якщо роз'їбати під фундамент військові заводи, нафтобази, склади, аеродроми з літаками.. Алеж наші керуни бездарні щоб так вчинити.
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16.02.2023 22:12
+7
Путін продовжує в це вірити , тому що Єрмак ,Зеленський ,Рєзніков його в цьому запевняють .
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16.02.2023 22:11
+7
Швидше за все, воно вже само в це не вірить. Але цьому ********** виродку нічого не залишається, окрім як продовжувати війну, бо, якщо зупиниться і відступить, його царюванню і йому самому настане кінець.
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16.02.2023 22:17
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манія в нього .. просто маньк
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16.02.2023 22:03 Ответить
Дурень думкою багатіє.
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16.02.2023 22:34 Ответить
А що йому дурню залишається? Воно записує у Конституцію навіть те що не було захоплено і не контролювалося російськими бандами.
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16.02.2023 22:07 Ответить
Смешное:

"Бойцы ЧВК «Вагнер», записавшие обращение к Министерству обороны с просьбой поставить боеприпасы - «замечательные бойцы», которые «никоим образом не дискредитировали Минобороны», заявил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. Он рассказал, что и сам «обошел все известные кабинеты в Москве» с этим вопросом и что продолжит этим заниматься, пока «парни не получат все то, что им необходимо.

«Даже если на меня в одном из кабинетов наденут наручники [и] посадят за так называемую дискредитацию армии», - добавил Пригожин. По словам Пригожина, в частности он встретился в московском госпитале с командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым, который безвозмездно передаст ЧВК «Вагнер» 128 120-миллиметровых мин и 40 танковых снарядов. 😄

Видео, на котором люди, названные «артиллеристами ЧВК «Вагнер», обращаются к Минобороны и говорят, что «полностью отрезаны от поставок боеприпасов», появилось вечером 16 февраля в телеграм-канале «Разгрузка Вагнера».

«Мы уверены, что где-то на складах у вас боеприпасы есть. Но мы в них остро нуждаемся. Мы будем крайне признательны, если вы окажете нам содействие, поможете нам и поставите эти боеприпасы», - говорят эти люди"
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16.02.2023 22:09 Ответить
Хай у Зімбабви стріли попросять і круглі каміньці!
Союзники як-ніяк...
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16.02.2023 22:12 Ответить
Стрелять из лука учиться надо не меньше года 😎
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16.02.2023 22:32 Ответить
Так то шоб попадати!
А так, для тік-току пів години й готовий вініту спеціального назначенія.
Ще пів години й готовий новий портрет довбо(ОЙ)ба з луком, щоб орченята в травні на палиці носили...
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16.02.2023 23:32 Ответить
звідки там хто знає у що вірить пуй?
пуй, швидше всього вже тупо блефує
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16.02.2023 22:10 Ответить
Путін продовжує в це вірити , тому що Єрмак ,Зеленський ,Рєзніков його в цьому запевняють .
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16.02.2023 22:11 Ответить
Власне деякі з перелічених Вами персонажів і живі, до цього часу, бо у ху-ла ще жевріє надія. Та коли вона згасне вище названі особи самі в Гуантанамо проситися будуть
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16.02.2023 22:15 Ответить
А в чому проблеми? Такими методами можна вести війну до кінця його життя. Ваньок хватить, зброю виготовляє, насєлєніє сидить на сраці рівно і не бекає ні мєкає. Північна Корея скільки під санкціями живе, а кацапи чим краще за них
От якщо роз'їбати під фундамент військові заводи, нафтобази, склади, аеродроми з літаками.. Алеж наші керуни бездарні щоб так вчинити.
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16.02.2023 22:12 Ответить
Ваші керуни це хто?
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16.02.2023 22:43 Ответить
Зеленський, як верховний головокомандувач ЗСУ та президент України, Ермак - сірий кардинал, Рєзніков - міністр оборони
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16.02.2023 22:51 Ответить
Ти б краще сюди приїхав і на передову ,експерт
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17.02.2023 00:51 Ответить
У нас кажуть - "Дурень думкою багатіє"...
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16.02.2023 22:13 Ответить
"Все це залишає відкритим питання, що ще має статися, щоб переважна більшість росіян перестала підтримувати продовження війни, сказала Нуланд." лише коли руських сюди приїхавших почне дохнути кратно більше, для цього нам потрібні далекобійніші ракети
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16.02.2023 22:14 Ответить
Швидше за все, воно вже само в це не вірить. Але цьому ********** виродку нічого не залишається, окрім як продовжувати війну, бо, якщо зупиниться і відступить, його царюванню і йому самому настане кінець.
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16.02.2023 22:17 Ответить
Я гадаю що це перебільшення . Нічого йому не буде ,, кацапи проковтнуть все мовчки і не гикнуть . Як проковтнули до цього - Київ , Харків і Херсон . Під ****** трон навіть не похитнувся . Як і його рейтинг . Воєнкриси тільки трішки пошуміли і все . А наріт навіть і оком не моргнув . Зробили крайніми генералів , а ***** залишився - білий і пухнастий .
В нього просто вже поїхав дах на грунті ненависті до українців . Тому він не може зупинитись .
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16.02.2023 22:34 Ответить
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16.02.2023 22:18 Ответить
Ну, якщо в Раді безпеки ще досі Льовочкін, то чому б Путіну не вірити у свою перемогу? я б теж вірив
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16.02.2023 22:23 Ответить
Це через вашу страусину позицію
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16.02.2023 22:32 Ответить
дед вообще в курсе, что Херсон сдали еще осенью?! или так никто и не осмелился сказать?
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16.02.2023 22:54 Ответить
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17.02.2023 00:08 Ответить
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17.02.2023 00:09 Ответить
Путлер капут!
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17.02.2023 00:33 Ответить
ні він давно не вірить,
але якщо програє то буде на росєє останнім лохом і пєтухом
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17.02.2023 01:11 Ответить
Він по щось домовився з Зелею !
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17.02.2023 17:28 Ответить
 
 