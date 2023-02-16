Путин продолжает верить, что может победить в Украине, - Нуланд

Начавшееся Россией наступление на Донбассе выглядит "очень убого". Но президент РФ Владимир Путин продолжает верить, что может одержать победу в Украине.

Об этом в разговоре с журналистами заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Нуланд задали вопрос, продолжают ли россияне поддерживать вторжение России в Украину.

"Вы же видите, как идет война на востоке, в Бахмуте. Россия заявила, что начинает новое наступление. Ну, если это так, то это выглядит очень убого, по-моему", – сказала Нуланд. Она также добавила, что Украина планирует контрнаступление "через некоторое время".

Нуланд также отметила, что "более 200 000 россиян" убиты или ранены в ходе боевых действий, что Россия потеряла в Украине более половины в отдельных категориях своей военной техники, а более миллиона "самых умных россиян" покинули страну.

Читайте: Китай пытается быть и нейтральным, и союзником Кремля, - Госдепартамент США

При этом Нуланд считает, что российский диктатор Владимир Путин "достаточно самодоволен, чтобы верить, что может победить в Украине".

Все это оставляет открытым вопрос, что еще должно произойти, чтобы основная масса россиян перестала поддерживать продолжение войны, сказала Нуланд.

Также читайте: В РФ и оккупированном Крыму обустроили лагеря для "идеологического перевоспитания" украинских детей, - Госдеп США