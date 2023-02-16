Путін продовжує вірити, що може перемогти в Україні, - Нуланд
Розпочатий Росією наступ на Донбасі виглядає "дуже убого". Але президент РФ Володимир Путін продовжує вірити, що може перемогти в Україні.
Про це у розмові з журналістами заявила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Нуланд запитали, чи продовжують росіяни підтримувати вторгнення РФ в Україну.
"Ви ж бачите, як іде війна на сході, в Бахмуті. Росія заявила, що починає новий наступ. Ну, якщо це так, то це виглядає дуже убого, на мою думку", – сказала Нуланд. Вона також додала, що Україна планує контрнаступ "через деякий час".
Нуланд також зазначила, що "понад 200 000 росіян" убиті або поранені під час бойових дій, що Росія втратила в Україні понад половину в окремих категоріях своєї військової техніки, а понад мільйон "найрозумніших росіян" залишили країну.
Водночас Нуланд вважає, що російський диктатор Володимир Путін "досить самовпевнений, щоб вірити, що може перемогти в Україні".
Все це залишає відкритим питання, що ще має статися, щоб переважна більшість росіян перестала підтримувати продовження війни, сказала Нуланд.
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"Бойцы ЧВК «Вагнер», записавшие обращение к Министерству обороны с просьбой поставить боеприпасы - «замечательные бойцы», которые «никоим образом не дискредитировали Минобороны», заявил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. Он рассказал, что и сам «обошел все известные кабинеты в Москве» с этим вопросом и что продолжит этим заниматься, пока «парни не получат все то, что им необходимо.
«Даже если на меня в одном из кабинетов наденут наручники [и] посадят за так называемую дискредитацию армии», - добавил Пригожин. По словам Пригожина, в частности он встретился в московском госпитале с командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым, который безвозмездно передаст ЧВК «Вагнер» 128 120-миллиметровых мин и 40 танковых снарядов. 😄
Видео, на котором люди, названные «артиллеристами ЧВК «Вагнер», обращаются к Минобороны и говорят, что «полностью отрезаны от поставок боеприпасов», появилось вечером 16 февраля в телеграм-канале «Разгрузка Вагнера».
«Мы уверены, что где-то на складах у вас боеприпасы есть. Но мы в них остро нуждаемся. Мы будем крайне признательны, если вы окажете нам содействие, поможете нам и поставите эти боеприпасы», - говорят эти люди"
Союзники як-ніяк...
А так, для тік-току пів години й готовий вініту спеціального назначенія.
Ще пів години й готовий новий портрет довбо(ОЙ)ба з луком, щоб орченята в травні на палиці носили...
пуй, швидше всього вже тупо блефує
От якщо роз'їбати під фундамент військові заводи, нафтобази, склади, аеродроми з літаками.. Алеж наші керуни бездарні щоб так вчинити.
В нього просто вже поїхав дах на грунті ненависті до українців . Тому він не може зупинитись .
але якщо програє то буде на росєє останнім лохом і пєтухом