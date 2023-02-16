Путін продовжує вірити, що може перемогти в Україні, - Нуланд

Розпочатий Росією наступ на Донбасі виглядає "дуже убого". Але президент РФ Володимир Путін продовжує вірити, що може перемогти в Україні.

Про це у розмові з журналістами заявила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Нуланд запитали, чи продовжують росіяни підтримувати вторгнення РФ в Україну.

"Ви ж бачите, як іде війна на сході, в Бахмуті. Росія заявила, що починає новий наступ. Ну, якщо це так, то це виглядає дуже убого, на мою думку", – сказала Нуланд. Вона також додала, що Україна планує контрнаступ "через деякий час".

Нуланд також зазначила, що "понад 200 000 росіян" убиті або поранені під час бойових дій, що Росія втратила в Україні понад половину в окремих категоріях своєї військової техніки, а понад мільйон "найрозумніших росіян" залишили країну.

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Водночас Нуланд вважає, що російський диктатор Володимир Путін "досить самовпевнений, щоб вірити, що може перемогти в Україні".

Все це залишає відкритим питання, що ще має статися, щоб переважна більшість росіян перестала підтримувати продовження війни, сказала Нуланд.

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