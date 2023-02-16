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Путін продовжує вірити, що може перемогти в Україні, - Нуланд

нуланд

Розпочатий Росією наступ на Донбасі виглядає "дуже убого". Але президент РФ Володимир Путін продовжує вірити, що може перемогти в Україні.

Про це у розмові з журналістами заявила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Нуланд запитали, чи продовжують росіяни підтримувати вторгнення РФ в Україну.

"Ви ж бачите, як іде війна на сході, в Бахмуті. Росія заявила, що починає новий наступ. Ну, якщо це так, то це виглядає дуже убого, на мою думку", – сказала Нуланд. Вона також додала, що Україна планує контрнаступ "через деякий час".

Нуланд також зазначила, що "понад 200 000 росіян" убиті або поранені під час бойових дій, що Росія втратила в Україні понад половину в окремих категоріях своєї військової техніки, а понад мільйон "найрозумніших росіян" залишили країну.

Читайте: Міжнародний трибунал щодо воєнних злочинів РФ може з’явитися до літа, – Нуланд

Водночас Нуланд вважає, що російський диктатор Володимир Путін "досить самовпевнений, щоб вірити, що може перемогти в Україні".

Все це залишає відкритим питання, що ще має статися, щоб переважна більшість росіян перестала підтримувати продовження війни, сказала Нуланд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тиск на Путіна щодо ядерної зброї змусив його змінити тактику війни, - Нуланд

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Топ коментарі
+10
А в чому проблеми? Такими методами можна вести війну до кінця його життя. Ваньок хватить, зброю виготовляє, насєлєніє сидить на сраці рівно і не бекає ні мєкає. Північна Корея скільки під санкціями живе, а кацапи чим краще за них
От якщо роз'їбати під фундамент військові заводи, нафтобази, склади, аеродроми з літаками.. Алеж наші керуни бездарні щоб так вчинити.
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16.02.2023 22:12
+7
Путін продовжує в це вірити , тому що Єрмак ,Зеленський ,Рєзніков його в цьому запевняють .
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16.02.2023 22:11
+7
Швидше за все, воно вже само в це не вірить. Але цьому ********** виродку нічого не залишається, окрім як продовжувати війну, бо, якщо зупиниться і відступить, його царюванню і йому самому настане кінець.
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16.02.2023 22:17
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манія в нього .. просто маньк
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16.02.2023 22:03 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
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16.02.2023 22:34 Відповісти
А що йому дурню залишається? Воно записує у Конституцію навіть те що не було захоплено і не контролювалося російськими бандами.
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16.02.2023 22:07 Відповісти
Смешное:

"Бойцы ЧВК «Вагнер», записавшие обращение к Министерству обороны с просьбой поставить боеприпасы - «замечательные бойцы», которые «никоим образом не дискредитировали Минобороны», заявил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. Он рассказал, что и сам «обошел все известные кабинеты в Москве» с этим вопросом и что продолжит этим заниматься, пока «парни не получат все то, что им необходимо.

«Даже если на меня в одном из кабинетов наденут наручники [и] посадят за так называемую дискредитацию армии», - добавил Пригожин. По словам Пригожина, в частности он встретился в московском госпитале с командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым, который безвозмездно передаст ЧВК «Вагнер» 128 120-миллиметровых мин и 40 танковых снарядов. 😄

Видео, на котором люди, названные «артиллеристами ЧВК «Вагнер», обращаются к Минобороны и говорят, что «полностью отрезаны от поставок боеприпасов», появилось вечером 16 февраля в телеграм-канале «Разгрузка Вагнера».

«Мы уверены, что где-то на складах у вас боеприпасы есть. Но мы в них остро нуждаемся. Мы будем крайне признательны, если вы окажете нам содействие, поможете нам и поставите эти боеприпасы», - говорят эти люди"
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16.02.2023 22:09 Відповісти
Хай у Зімбабви стріли попросять і круглі каміньці!
Союзники як-ніяк...
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16.02.2023 22:12 Відповісти
Стрелять из лука учиться надо не меньше года 😎
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16.02.2023 22:32 Відповісти
Так то шоб попадати!
А так, для тік-току пів години й готовий вініту спеціального назначенія.
Ще пів години й готовий новий портрет довбо(ОЙ)ба з луком, щоб орченята в травні на палиці носили...
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16.02.2023 23:32 Відповісти
звідки там хто знає у що вірить пуй?
пуй, швидше всього вже тупо блефує
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16.02.2023 22:10 Відповісти
Путін продовжує в це вірити , тому що Єрмак ,Зеленський ,Рєзніков його в цьому запевняють .
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16.02.2023 22:11 Відповісти
Власне деякі з перелічених Вами персонажів і живі, до цього часу, бо у ху-ла ще жевріє надія. Та коли вона згасне вище названі особи самі в Гуантанамо проситися будуть
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16.02.2023 22:15 Відповісти
А в чому проблеми? Такими методами можна вести війну до кінця його життя. Ваньок хватить, зброю виготовляє, насєлєніє сидить на сраці рівно і не бекає ні мєкає. Північна Корея скільки під санкціями живе, а кацапи чим краще за них
От якщо роз'їбати під фундамент військові заводи, нафтобази, склади, аеродроми з літаками.. Алеж наші керуни бездарні щоб так вчинити.
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16.02.2023 22:12 Відповісти
Ваші керуни це хто?
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16.02.2023 22:43 Відповісти
Зеленський, як верховний головокомандувач ЗСУ та президент України, Ермак - сірий кардинал, Рєзніков - міністр оборони
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16.02.2023 22:51 Відповісти
Ти б краще сюди приїхав і на передову ,експерт
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17.02.2023 00:51 Відповісти
У нас кажуть - "Дурень думкою багатіє"...
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16.02.2023 22:13 Відповісти
"Все це залишає відкритим питання, що ще має статися, щоб переважна більшість росіян перестала підтримувати продовження війни, сказала Нуланд." лише коли руських сюди приїхавших почне дохнути кратно більше, для цього нам потрібні далекобійніші ракети
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16.02.2023 22:14 Відповісти
Швидше за все, воно вже само в це не вірить. Але цьому ********** виродку нічого не залишається, окрім як продовжувати війну, бо, якщо зупиниться і відступить, його царюванню і йому самому настане кінець.
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16.02.2023 22:17 Відповісти
Я гадаю що це перебільшення . Нічого йому не буде ,, кацапи проковтнуть все мовчки і не гикнуть . Як проковтнули до цього - Київ , Харків і Херсон . Під ****** трон навіть не похитнувся . Як і його рейтинг . Воєнкриси тільки трішки пошуміли і все . А наріт навіть і оком не моргнув . Зробили крайніми генералів , а ***** залишився - білий і пухнастий .
В нього просто вже поїхав дах на грунті ненависті до українців . Тому він не може зупинитись .
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16.02.2023 22:34 Відповісти
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16.02.2023 22:18 Відповісти
Ну, якщо в Раді безпеки ще досі Льовочкін, то чому б Путіну не вірити у свою перемогу? я б теж вірив
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16.02.2023 22:23 Відповісти
Це через вашу страусину позицію
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16.02.2023 22:32 Відповісти
дед вообще в курсе, что Херсон сдали еще осенью?! или так никто и не осмелился сказать?
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16.02.2023 22:54 Відповісти
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17.02.2023 00:08 Відповісти
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17.02.2023 00:09 Відповісти
Путлер капут!
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17.02.2023 00:33 Відповісти
ні він давно не вірить,
але якщо програє то буде на росєє останнім лохом і пєтухом
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17.02.2023 01:11 Відповісти
Він по щось домовився з Зелею !
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17.02.2023 17:28 Відповісти
 
 