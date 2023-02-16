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обстрел (25761) Сумская область (2696)

Россияне из артиллерии и минометов обстреляли семь громад на Сумщине

сумщина,чернігівщина

В течение дня враг совершил обстрелы 7 территориальных громад области: Великописаревской, Эсманской, Хотинской, Новослободской, Белопольской, Краснопольской, Шалыгинской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

Как отмечают в ОВА, было зафиксировано 69 прилетов и сброс с БпЛА 1 взрывного устройства.

В частности:

▪️Великописаревская громада: с 9.50 россияне били по территории громады из минометов – 10 прилетов.

▪️Эсманская громада: зафиксировано 2 минометных обстрела громады – всего 11 прилетов.

▪️По территории Хотинской громады враг бил из артиллерии – 9 прилетов.

▪️Новослободская громада: минометные обстрелы громады были в 13.20 – 10 прилетов, и в 17.20 – 8 прилетов. В результате взрывов в 17:20 в с. Бояро-Лежачи повреждены 4 жилых дома и близлежащие хозяйственные постройки.

▪️Белопольская громада тоже подверглось минометному обстрелу – 7 прилетов.

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▪Краснопольская громада: в 14.05 вражеским БПЛА (квадрокоптерного типа) сброшено 1 взрывное устройство (типа ВОГ).

▪️Шалигинская громада: 6 мин россияне сбросили на территорию громады.

"К счастью, без человеческих жертв", - отмечается в сообщении.
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І як завжди жодного пострілу у відповідь. У нас що немає мінометів щоб у відповідь влупити? Чи д'єрмак не дозволяє???
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16.02.2023 22:26 Ответить
Откройте паблики БНР, там постоянно кацапы скулят
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16.02.2023 23:59 Ответить
звідки інфа що не відовідають? Я навідь більше скажу, ніхто і не питає чи можна відповісти чи ні - насипать у відповідь добре.
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16.02.2023 22:34 Ответить
наврядчи відповідають, бо випустивши за хвилину десяток мін з кузову "урала" з околиць тьоткино кацапи швиденько зйо*уються у Льгов бухать.
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17.02.2023 02:30 Ответить
ось тобі з свіжейшего. Це з міномета насипали за парєбрік
https://twitter.com/antiputler_news/status/1626589687342313474
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17.02.2023 17:10 Ответить
взагалі то https://twitter.com/antiputler_news АSLAN нормальний ресурс, але це відео ні про що. Десь ******* міна, куди - хер знає... Бо AN\TPQ-49 у ДПСУ там точно нема, бо всі наявні на фронтах, а поки підтягнули міномет, то ті калмики давно вже зїбались, і приїдуть на околицю тьоткіно в інше місце завтра знов. Тому транскордонні обстріли там будуть кожен день допоки контрбатарейка в достатній кількості не вийде на кордони.
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17.02.2023 17:42 Ответить
По прикордонню Сумщини, Харківщини, Чернігівщини прилітає постійно, але рішенням наших можновладців ці терени не належать до "зони бойових дій" - солдатики тут просто "покурити прийшли".
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17.02.2023 00:47 Ответить
 
 