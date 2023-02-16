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обстріл (27076) Сумська область (3241)

Росіяни з артилерії та мінометів обстріляли сім громад на Сумщині

сумщина,чернігівщина

Протягом дня ворог здійснив обстріли 7 територіальних громад області: Великописарівської, Есманьської, Хотінської, Новослобідської, Білопільської, Краснопільської, Шалигинської.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Сумської ОВА.

Як зазначають в ОВА, було зафіксовано 69 прильотів та скидання з БпЛА 1 вибухового пристрою.

Зокрема:

▪️Великописарівська громада: з 9.50 росіяни били по території громади з мінометів − 10 прильотів.

▪️Есманьська громада: зафіксовано 2 мінометні обстріли громади − всього 11 прильотів.

▪️По території Хотінської громади ворог бив з артилерії − 9 прильотів.

▪️Новослобідська громада: мінометні обстріли громади були о 13.20 − 10 прильотів, та о 17.20 − 8 прильотів. У результаті вибухів о 17.20 у с. Бояро-Лежачі пошкоджено 4 житлових будинки та прилеглі господарчі споруди.

▪️Білопільська громада теж зазнала мінометного обстрілу − 7 прильотів.

Також читайте: Протягом 15 лютого ворог 4 рази обстріляв Сумщину, зафіксовано понад 30 прильотів, - ОВА

▪️Краснопільська громада: о 14.05 ворожим БПЛА (квадрокоптерного типу) скинуто 1 вибуховий пристрій (типу ВОГ).

▪️Шалигинська громада: 6 мін росіяни скинули на територію громади.

"На щастя, без людських жертв", - зазначається в повідомленні.

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І як завжди жодного пострілу у відповідь. У нас що немає мінометів щоб у відповідь влупити? Чи д'єрмак не дозволяє???
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16.02.2023 22:26 Відповісти
Откройте паблики БНР, там постоянно кацапы скулят
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16.02.2023 23:59 Відповісти
звідки інфа що не відовідають? Я навідь більше скажу, ніхто і не питає чи можна відповісти чи ні - насипать у відповідь добре.
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16.02.2023 22:34 Відповісти
наврядчи відповідають, бо випустивши за хвилину десяток мін з кузову "урала" з околиць тьоткино кацапи швиденько зйо*уються у Льгов бухать.
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17.02.2023 02:30 Відповісти
ось тобі з свіжейшего. Це з міномета насипали за парєбрік
https://twitter.com/antiputler_news/status/1626589687342313474
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17.02.2023 17:10 Відповісти
взагалі то https://twitter.com/antiputler_news АSLAN нормальний ресурс, але це відео ні про що. Десь ******* міна, куди - хер знає... Бо AN\TPQ-49 у ДПСУ там точно нема, бо всі наявні на фронтах, а поки підтягнули міномет, то ті калмики давно вже зїбались, і приїдуть на околицю тьоткіно в інше місце завтра знов. Тому транскордонні обстріли там будуть кожен день допоки контрбатарейка в достатній кількості не вийде на кордони.
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17.02.2023 17:42 Відповісти
По прикордонню Сумщини, Харківщини, Чернігівщини прилітає постійно, але рішенням наших можновладців ці терени не належать до "зони бойових дій" - солдатики тут просто "покурити прийшли".
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17.02.2023 00:47 Відповісти
 
 