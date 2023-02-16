Росіяни з артилерії та мінометів обстріляли сім громад на Сумщині

Протягом дня ворог здійснив обстріли 7 територіальних громад області: Великописарівської, Есманьської, Хотінської, Новослобідської, Білопільської, Краснопільської, Шалигинської.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм Сумської ОВА.

Як зазначають в ОВА, було зафіксовано 69 прильотів та скидання з БпЛА 1 вибухового пристрою.

Зокрема:

▪️Великописарівська громада: з 9.50 росіяни били по території громади з мінометів − 10 прильотів.

▪️Есманьська громада: зафіксовано 2 мінометні обстріли громади − всього 11 прильотів.

▪️По території Хотінської громади ворог бив з артилерії − 9 прильотів.

▪️Новослобідська громада: мінометні обстріли громади були о 13.20 − 10 прильотів, та о 17.20 − 8 прильотів. У результаті вибухів о 17.20 у с. Бояро-Лежачі пошкоджено 4 житлових будинки та прилеглі господарчі споруди.

▪️Білопільська громада теж зазнала мінометного обстрілу − 7 прильотів.

Також читайте: Протягом 15 лютого ворог 4 рази обстріляв Сумщину, зафіксовано понад 30 прильотів, - ОВА

▪️Краснопільська громада: о 14.05 ворожим БПЛА (квадрокоптерного типу) скинуто 1 вибуховий пристрій (типу ВОГ).

▪️Шалигинська громада: 6 мін росіяни скинули на територію громади.

"На щастя, без людських жертв", - зазначається в повідомленні.