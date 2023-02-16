Россиянам все сложнее подвозить боеприпасы на восток, - Череватый

Россияне пока могут подвозить боеприпасы на восток Украины, но им становится все сложнее это делать, поскольку украинские силы наносят удары и уничтожают российские колонны и склады.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.НЕТ, об этом сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарарфона.

Спикер ВСУ подчеркнул, что россияне наносят большое количество огневых ударов на востоке, однако, если сравнивать ситуацию с летом или осенью, когда они могли "поливать огнем" по всей линии фронта, то сейчас они концентрируются на определенных участках.

"Но идет артиллерийская война большой интенсивности. И мы видим, что у них просматривается уже тенденция к определенному дефициту снарядов. Они везут их из более дальних регионов России. Везут их под нашим плотным огнем, когда мы ломаем их логистику, разбиваем полевые склады, накрываем сами колонны, когда они идут", – сказал Череватый.

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Он подытожил, что подвозить боеприпасы россиянам становится все сложнее, однако, к сожалению, эта возможность у них пока есть.