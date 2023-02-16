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армия РФ (18030) боеприпасы (2280) ВСУ (6271)

Россиянам все сложнее подвозить боеприпасы на восток, - Череватый

рф,боєприпаси

Россияне пока могут подвозить боеприпасы на восток Украины, но им становится все сложнее это делать, поскольку украинские силы наносят удары и уничтожают российские колонны и склады.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.НЕТ, об этом сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарарфона.

Спикер ВСУ подчеркнул, что россияне наносят большое количество огневых ударов на востоке, однако, если сравнивать ситуацию с летом или осенью, когда они могли "поливать огнем" по всей линии фронта, то сейчас они концентрируются на определенных участках.

"Но идет артиллерийская война большой интенсивности. И мы видим, что у них просматривается уже тенденция к определенному дефициту снарядов. Они везут их из более дальних регионов России. Везут их под нашим плотным огнем, когда мы ломаем их логистику, разбиваем полевые склады, накрываем сами колонны, когда они идут", – сказал Череватый.

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Он подытожил, что подвозить боеприпасы россиянам становится все сложнее, однако, к сожалению, эта возможность у них пока есть.
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Топ комментарии
+9
Ну то й не "чикай" Рюкзак з ракетою на плечі на лижі й за Урал! Більшість снарядів там випускається На місці розберешся - що і як "палить" та "з землею зрівнювать
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16.02.2023 23:15
+7
Тому що ти здриснув до Макаронії.
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16.02.2023 23:15
+2
Дурням не послуговую!
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16.02.2023 23:34
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а є такі хто не підписаний в ТГ на "Николаевский Ванек"?
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16.02.2023 23:11 Ответить
Треба не чикати коли закінчаться снаряди, а знищувати. Де їхні склади? Чому вони не палають? Де вони виготовляють снаряди, чому ще те місце не зрівняне з землею?
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16.02.2023 23:11 Ответить
Тому що ти здриснув до Макаронії.
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16.02.2023 23:15 Ответить
Ну то й не "чикай" Рюкзак з ракетою на плечі на лижі й за Урал! Більшість снарядів там випускається На місці розберешся - що і як "палить" та "з землею зрівнювать
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16.02.2023 23:15 Ответить
Без тебе не можу, мені помічник потрібен
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16.02.2023 23:30 Ответить
Дурням не послуговую!
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16.02.2023 23:34 Ответить
******* не мешки ворочать.
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17.02.2023 00:24 Ответить
Даєш завдання укроборонпрому зробити, або модернізувати з існуючих варіантів, зброю здатну наносити ураження на відстані до 2000км, виділяєш з бюджету гроші, тестуєш зразок, з внесеними крективами отримуєш робочу зброю, ставиш на потік..
Ну звісно, якщо вонавиберали "піздунов" до влади то і отримали "піздьож" а не зброю...
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17.02.2023 00:36 Ответить
Ти граєш "городского дурачка?" Ну, ну, грай далі.
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17.02.2023 00:54 Ответить
якщо аргументувати не можеш, то не сри тут
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17.02.2023 00:58 Ответить
"Вумний - шо вутка!" "Стратиг!"
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17.02.2023 07:05 Ответить
У ЗАПОРІЖЖІ ПРЕЗЕНТУВАЛИ БЕЗПІЛОТНИК "ХОРД": ЩО ПРО НЬОГО ВІДОМО. Відео.
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16.02.2023 23:37 Ответить
 
 