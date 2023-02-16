Росіянам дедалі складніше підвозити боєприпаси на схід, - Череватий
Росіяни поки що можуть підвозити боєприпаси на схід України, але їм стає дедалі складніше це робити, оскільки українські сили завдають ударів та знищують російські колони та склади.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ЛІГА.НЕТ, про це сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарарфону.
Спікер ЗСУ наголосив, що росіяни завдають великої кількості вогневих ударів на сході, проте якщо порівнювати ситуацію з літом чи осінню, коли вони могли "поливати вогнем" по всій лінії фронту, то зараз вони концентруються на певних ділянках.
"Але йде артилерійська війна великої інтенсивності. І ми бачимо, що у них проглядається вже тенденція до певного дефіциту снарядів. Вони везуть їх із більш дальніх регіонів Росії. Везуть їх під нашим щільним наглядом і вогнем, коли ми ламаємо їхню логістику, розбиваємо польові склади, накриваємо самі колони, коли вони йдуть", – сказав Череватий.
Він підсумував, що підвозити боєприпаси росіянам стає дедалі складніше, проте, на жаль, ця можливість в них поки ще є.
Будь ласка, зачекайте...
Ну звісно, якщо вонавиберали "піздунов" до влади то і отримали "піздьож" а не зброю...
https://www.5.ua/regiony/u-zaporizhzhi-prezentuvaly-bezpilotnyk-khord-shcho-pro-noho-vidomo-siuzhet-299355.html