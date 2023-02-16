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армія рф (16180) боєприпаси (2212) ЗСУ (7197)

Росіянам дедалі складніше підвозити боєприпаси на схід, - Череватий

рф,боєприпаси

Росіяни поки що можуть підвозити боєприпаси на схід України, але їм стає дедалі складніше це робити, оскільки українські сили завдають ударів та знищують російські колони та склади.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ЛІГА.НЕТ, про це сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарарфону.

Спікер ЗСУ наголосив, що росіяни завдають великої кількості вогневих ударів на сході, проте якщо порівнювати ситуацію з літом чи осінню, коли вони могли "поливати вогнем" по всій лінії фронту, то зараз вони концентруються на певних ділянках.

"Але йде артилерійська війна великої інтенсивності. І ми бачимо, що у них проглядається вже тенденція до певного дефіциту снарядів. Вони везуть їх із більш дальніх регіонів Росії. Везуть їх під нашим щільним наглядом і вогнем, коли ми ламаємо їхню логістику, розбиваємо польові склади, накриваємо самі колони, коли вони йдуть", – сказав Череватий.

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Він підсумував, що підвозити боєприпаси росіянам стає дедалі складніше, проте, на жаль, ця можливість в них поки ще є.

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Топ коментарі
+9
Ну то й не "чикай" Рюкзак з ракетою на плечі на лижі й за Урал! Більшість снарядів там випускається На місці розберешся - що і як "палить" та "з землею зрівнювать
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16.02.2023 23:15
+7
Тому що ти здриснув до Макаронії.
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16.02.2023 23:15
+2
Дурням не послуговую!
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16.02.2023 23:34
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а є такі хто не підписаний в ТГ на "Николаевский Ванек"?
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16.02.2023 23:11 Відповісти
Треба не чикати коли закінчаться снаряди, а знищувати. Де їхні склади? Чому вони не палають? Де вони виготовляють снаряди, чому ще те місце не зрівняне з землею?
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16.02.2023 23:11 Відповісти
Тому що ти здриснув до Макаронії.
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16.02.2023 23:15 Відповісти
Ну то й не "чикай" Рюкзак з ракетою на плечі на лижі й за Урал! Більшість снарядів там випускається На місці розберешся - що і як "палить" та "з землею зрівнювать
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16.02.2023 23:15 Відповісти
Без тебе не можу, мені помічник потрібен
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16.02.2023 23:30 Відповісти
Дурням не послуговую!
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16.02.2023 23:34 Відповісти
******* не мешки ворочать.
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17.02.2023 00:24 Відповісти
Даєш завдання укроборонпрому зробити, або модернізувати з існуючих варіантів, зброю здатну наносити ураження на відстані до 2000км, виділяєш з бюджету гроші, тестуєш зразок, з внесеними крективами отримуєш робочу зброю, ставиш на потік..
Ну звісно, якщо вонавиберали "піздунов" до влади то і отримали "піздьож" а не зброю...
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17.02.2023 00:36 Відповісти
Ти граєш "городского дурачка?" Ну, ну, грай далі.
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17.02.2023 00:54 Відповісти
якщо аргументувати не можеш, то не сри тут
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17.02.2023 00:58 Відповісти
"Вумний - шо вутка!" "Стратиг!"
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17.02.2023 07:05 Відповісти
У ЗАПОРІЖЖІ ПРЕЗЕНТУВАЛИ БЕЗПІЛОТНИК "ХОРД": ЩО ПРО НЬОГО ВІДОМО. Відео.
https://www.5.ua/regiony/u-zaporizhzhi-prezentuvaly-bezpilotnyk-khord-shcho-pro-noho-vidomo-siuzhet-299355.html
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16.02.2023 23:37 Відповісти
 
 