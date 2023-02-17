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Несмотря на пессимистические прогнозы, украинская система здравоохранения смогла избежать коллапса, - ВООЗ

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Европейский директор Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге во время своего пятого визита в Украину заявил, что система здравоохранения страны не подверглась коллапсу, несмотря на пессимистические прогнозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Клюге напомнил о "множестве пессимистических" предсказаний в прошлом году, что система здравоохранения в Украине распадется, а также о возможности вспышек Covid-19, туберкулеза и ВИЧ/СПИДа. Однако он отметил, что "всего этого не произошло".

Клюге поблагодарил работников здравоохранения и международных партнеров за то, что система "устойчива и все еще работает". В то же время он отметил, что потери психического здоровья от войны огромны, и международные усилия "необходимо удвоить", чтобы поддержать обучение врачей первичной медико-санитарной помощи на местном уровне.

Визит Клюге в Украину был посвящен поставке "крупнейшей гуманитарной пожертвования организации здравоохранения в ее истории", которая включала 59 автобусов для иммунизации и доставки прививок детям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Со следующего года в Украине начнется обновление 48 областных больниц
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Топ комментарии
+8
Система не зазнала колапсу, бо медики працювали і їм не заважали. Колапс і повна розгубленість вразили МОЗ і т.з. НСЗУ, котрі припинили "керувати", а, насправді втручатися в роботу лікувальних закладів. Своїми словами - паралізоване ( бездарне і нінащо нездале) керівництво галузі припинило заважати працювати.
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17.02.2023 08:19
+5
Патамушта у нас є чемпіон боротьби з ковідом.
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17.02.2023 08:34
+4
Але в нашу лікарню все одно краще не попадати. Гроші дуритимуть до смерті
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17.02.2023 08:32
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Правила форума Совет форумчан
подтверждаю. бесплатные лекарства от астмы продолжают выдавать.
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17.02.2023 08:19 Ответить
Система не зазнала колапсу, бо медики працювали і їм не заважали. Колапс і повна розгубленість вразили МОЗ і т.з. НСЗУ, котрі припинили "керувати", а, насправді втручатися в роботу лікувальних закладів. Своїми словами - паралізоване ( бездарне і нінащо нездале) керівництво галузі припинило заважати працювати.
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17.02.2023 08:19 Ответить
Насправді, повністю не втручатись вони не здатні. Всраті "керовники" з так званого МОЗ з ряду причин трохи послабили тиск. Але це не надовго. Скоро знову почнуть іпати мозок дрібним районним лікарням, видавати безглузді, неякісно прописані накази, які допускають подвійне читання, придумавати нові форми електронної звітності для лікарів і т.д.
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17.02.2023 08:32 Ответить
Але в нашу лікарню все одно краще не попадати. Гроші дуритимуть до смерті
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17.02.2023 08:32 Ответить
Патамушта у нас є чемпіон боротьби з ковідом.
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17.02.2023 08:34 Ответить
причина в тому що народ з лютого 2022 "забив" на ковід, примусові вакцинації і іншу ху..ту що світова мафія навязувала нам і цілому Світу взагалі і мобілізував зусилля на обороні країни (хто не втік). А керівники МОЗ в курточках за 600 тисяч втікли в Монако. Отака ху..ня малята
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17.02.2023 09:02 Ответить
Особливо МСЕК...Паркінг там щороку оновлюється
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17.02.2023 09:22 Ответить
Население у нас крепкое и в основном уже лечится само. (С)
Але нічого, тепер же треба буде купляти рецепти на ходові ліки, щоб ляшки і крадуцькі з синами могли жирувати закордоном. І сусідка, проста фармацевт з мінздраву, нарешті оновить своє Х3,а батькам GSL. Країна можливостей.
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17.02.2023 09:22 Ответить
Три місяця та 20 днів просив за телефоном зробити щеплення
старій матері, що не може ходити, на все одна відповід-- " чекайте".
Почалася війна і про щеплення забули.
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17.02.2023 09:24 Ответить
Герои не носят плащей. Они носят халаты. Хаки. Рабочую одежду. Из за войны многим людям многих профессий пришлось стать героями, не только на поле боя. Отдельный привет всем тем кто сдриснул из страны (из мужиков).не возвращайтесь пожалуйста, какой бы ни была эта страна, вы ее не заслуживаете.
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17.02.2023 09:36 Ответить
Система працювала бо ляшки і МОЗівська владна п#дарасня рік сиділи ховалися, а тепер вилізли і починають вигадувати різну уйню.
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17.02.2023 09:48 Ответить
А що нам скаже начальник моргу ?
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17.02.2023 09:56 Ответить
Будь-який начальник моргу більш кваліфікований чим оце чмо без освіти.
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17.02.2023 11:48 Ответить
Не завдяки вам. Всупереч. Плюс стрес. Болячки полізуть після перемоги. Тоді і побачимо, як ви справлятесь. Хоча очікувати чогось доброго від зеленських, немає сенсу.
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17.02.2023 10:22 Ответить
Система здохне, коли пересічні люди перестануть себе рятувати... Проплачуючи "безкоштовну" медицину на кожному етапі "лікування"включно із тією кількістю аптек, що наклепали у кожному напрямку... А на держморд- скинуться керівники із послицями та місцеві бюджети.
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17.02.2023 11:25 Ответить
 
 