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Новости
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Со следующего года в Украине начнется обновление 48 областных больниц

В следующем году программа "Большая стройка" охватит 48 областных больниц во всех областях Украины.

Об этом объявил заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко в ходе форума "Украина 30. Безопасная громада", информирует Цензор.НЕТ.

Со следующего года в Украине начнется обновление 48 областных больниц 01

Тимошенко рассказал, что капитальное обновление пройдет в медучреждениях как для детей, так и для взрослых.

"И самое главное – для того чтобы мы вместе с МВД и ГСЧС могли помогать людям, в 29 из этих больниц будут построены вертолетные площадки именно для того, чтобы быстро доставлять людей в больницы", - заявил он.

По словам Тимошенко, до конца года программа завершает возобновление или строительство 201 приемного отделения в опорных больницах, а также 600 амбулаторий. Новые объекты появились, в том числе, и в маленьких громадах.

"Государство и местные громады на условиях софинансирования предоставляют большую технику, которую эти опорные больницы в целом не видели много лет, вообще не знали о существовании и возможности существования такой техники в больнице опорной. Это и аппараты компьютерных томографов, это УЗИ, цифровые рентгены, в этом году мы доставим также ангиографы", - отметил заместитель главы ОП.

Также смотрите: 8 приемных отделений полностью отремонтировали в больницах Закарпатья, - ОГА. ФОТОрепортаж

Кроме этого, продолжается создание новых дорог, помогающих автомобилям скорой помощи оперативно реагировать на вызовы.

"Именно поэтому до конца 2021 года будут обновлены (в целом с 2019 по 2021 год) 13 тысяч километров дорог. И уже к концу 2024 года мы, надеемся, сможем сделать 24 тысячи километров. Это фактически все дороги государственного значения, а также многие дороги, которые находятся на балансе областных государственных администраций. И еще раз повторюсь: сокращение пути проезда скорой помощи, полиции, ГСЧС, пожарных – это задача, которую мы выполняем", - сказал Тимошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году при программе "Большая стройка" по Украине будет восстановлено 2000 км местных дорог.

Читайте: Областной центр нейрохирургии и неврологии реконструируют в Ужгороде, - ОГА

Автор: 

больница (1444) здравоохранение (332) медицина (2529) Тимошенко Кирилл (432) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+1
Минуточку!
Это деньги булдут переброшены с большой стройки или миллиард деревьев будет продан на дрова?
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04.11.2021 17:04 Ответить
+1
Скільки вже було тих наступних років для оновлення, підвищення, бла-бла-бла...!!!
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04.11.2021 17:07 Ответить
+1
Многие до Нового Года не доживут, - проедутся по новым дорогам до кладбища. Спасибо, 73% зебанатов!
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04.11.2021 17:38 Ответить
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Знов Зелений перенакурився ?
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04.11.2021 16:56 Ответить
О-о ще одна потужна медична реформа... Сподіваюсь, попередню реформаторшу чорти в пеклі смажити будуть вічно
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04.11.2021 16:58 Ответить
Минуточку!
Это деньги булдут переброшены с большой стройки или миллиард деревьев будет продан на дрова?
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04.11.2021 17:04 Ответить
Отсюда:

Президент Владимир Зеленский поставил задачу создать в Украине ракетный носитель легкого класса для освоения космоса. Об этом РБК-Украина заявил вице-премьер Олег Уруский.
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04.11.2021 18:30 Ответить
....Як свідчить Держстат, в Україні загалом зростає заборгованість по зарплатах. Якщо станом на 1 серпня 2021 року заборгованість медикам по зарплаті з початку року зросла на 390,6% до суми невиплаченої заробітної плати на 1 січня 2021 року, то станом на 1 вересня ця заборгованість вже становить 124,85 млн.грн. і складає 449,7%. Іншими словами, з початку року заборгованість медичним працівникам зросла в 4,5 рази.

Зважаючи на нереалістичність Бюджету-2022, не виключено, що буде, як у 2020. У жовтні 2020 року у своєму Посланні до Верховної Ради «Про внутрішнє і зовнішнє становище України» Зеленський також анонсував мінімальну заробітну плату лікаря в 20-25 тис. грн, медичної сестри - 15 тис. грн, молодшого медичного персоналу - до 10-12 тис.грн. Потім виявилося, що тільки слово було теплим…
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04.11.2021 17:04 Ответить
Скільки вже було тих наступних років для оновлення, підвищення, бла-бла-бла...!!!
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04.11.2021 17:07 Ответить
новые горизонты для большой мойки! кирюша кует пока горячо, все как любит Шеф!
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04.11.2021 17:24 Ответить
дайте вгадаю - Велике Оздоровництво?
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04.11.2021 17:27 Ответить
ни, - все тоже велике крадивныцтво!
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04.11.2021 17:39 Ответить
Многие до Нового Года не доживут, - проедутся по новым дорогам до кладбища. Спасибо, 73% зебанатов!
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04.11.2021 17:38 Ответить
У нас уже 48 областей ? А-а-а, це із врахуванням повернених Придністрянщини, Кубані, Берестейщини, Засяння, Курщини.... не хілий розмах, люто плещу в долоні.
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04.11.2021 17:48 Ответить
Це станеться до побудови Космодрому , чи після ???

Космическая программа Украины 2021-2025 включает запуск семи спутников, строительство украинского космодрома и вступление в ЕКА

В 2021-2025 годах Государственное космическое агентство планирует потратить на реализацию космической программы 15 млрд грн. Об этом в эфире Первого делового сообщил глава Госкосмоса Владимир Тафтай, говоря о космической программе Украины на ближайшие пять лет...
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04.11.2021 20:35 Ответить
Хто чув, український супутник вже на орбіті ???

" 2 февраля 2021 года министр стратегических отраслей промышленности https://file.liga.net/persons/uruskiy-oleg Олег Уруский сообщил, что президент https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii Владимир Зеленский поставил заданиеhttps://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-hochet-zapustit-v-kosmos-sputnik-privyazali-eto-k-********-nezavisimosti-ukrainy запустить на околоземную орбиту спутник Сич-2-1-30. Запуск должен состояться в честь 30-летия независимости Украины..."
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04.11.2021 20:37 Ответить
у нас по моему 27 областей? откуда их стало 48?
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04.11.2021 21:30 Ответить
Миллиард деревьев посадили, олигарх - вор Беня керует Украиной, стрелять перестали, а война не закончилась. Год президенства два раза закончился, а наивеличайший коррумпированный президент до сих пор не ушёл.
больницам как деньги не давали, так и не дадут
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04.11.2021 23:05 Ответить
 
 