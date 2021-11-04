Со следующего года в Украине начнется обновление 48 областных больниц

В следующем году программа "Большая стройка" охватит 48 областных больниц во всех областях Украины.

Об этом объявил заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко в ходе форума "Украина 30. Безопасная громада", информирует Цензор.НЕТ.

Тимошенко рассказал, что капитальное обновление пройдет в медучреждениях как для детей, так и для взрослых.

"И самое главное – для того чтобы мы вместе с МВД и ГСЧС могли помогать людям, в 29 из этих больниц будут построены вертолетные площадки именно для того, чтобы быстро доставлять людей в больницы", - заявил он.

По словам Тимошенко, до конца года программа завершает возобновление или строительство 201 приемного отделения в опорных больницах, а также 600 амбулаторий. Новые объекты появились, в том числе, и в маленьких громадах.

"Государство и местные громады на условиях софинансирования предоставляют большую технику, которую эти опорные больницы в целом не видели много лет, вообще не знали о существовании и возможности существования такой техники в больнице опорной. Это и аппараты компьютерных томографов, это УЗИ, цифровые рентгены, в этом году мы доставим также ангиографы", - отметил заместитель главы ОП.

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Кроме этого, продолжается создание новых дорог, помогающих автомобилям скорой помощи оперативно реагировать на вызовы.

"Именно поэтому до конца 2021 года будут обновлены (в целом с 2019 по 2021 год) 13 тысяч километров дорог. И уже к концу 2024 года мы, надеемся, сможем сделать 24 тысячи километров. Это фактически все дороги государственного значения, а также многие дороги, которые находятся на балансе областных государственных администраций. И еще раз повторюсь: сокращение пути проезда скорой помощи, полиции, ГСЧС, пожарных – это задача, которую мы выполняем", - сказал Тимошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году при программе "Большая стройка" по Украине будет восстановлено 2000 км местных дорог.

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