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Новини
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З наступного року в Україні розпочнеться оновлення 48 обласних лікарень

Наступного року програма "Велике будівництво" охопить 48 обласних лікарень в усіх областях України.

Про це оголосив заступник голови Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко в ході форуму "Україна 30. Безпечна громада", інформує Цензор.НЕТ.

З наступного року в Україні розпочнеться оновлення 48 обласних лікарень 01

Тимошенко розповів, що капітальне оновлення відбудеться у медзакладах як для дітей, так і для дорослих.

"І найголовніше – для того, щоб ми разом із МВС та ДСНС могли допомагати людям, у 29 з цих лікарень будуть побудовані вертолітні майданчики саме для того, щоб швидко доставляти людей до лікарень", - заявив він.

За словами Тимошенка, цього року програма завершує відновлення або будівництво 201 приймального відділення в опорних лікарнях, а також 600 амбулаторій. Нові об’єкти з’явилися у тому числі і у маленьких громадах.

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"Держава та місцеві громади на умовах співфінансування надає велику техніку, яку ці опорні лікарні загалом не бачили багато років, взагалі не знали про існування і можливість існування такої техніки в лікарні опорній. Це і апарати комп'ютерних томографів, це УЗІ, цифрові рентгени, цього року також ми доставимо ангіографи", - зазначив заступник голови ОП.

Крім цього, триває створення нових доріг, які допомагають автівкам швидкої допомоги оперативно реагувати на виклики.

"Саме тому до кінця 2021 року буде оновлено (загалом з 2019 по 2021) 13 тисяч кілометрів доріг. І вже до кінця 2024 року ми, сподіваємося, зможемо зробити 24 тисячі кілометрів. Це фактично усі дороги державного значення, а також багато з доріг, які перебувають на балансі обласних державних адміністрацій. І ще раз повторюсь: скорочення шляху проїзду швидкої допомоги, поліції, ДСНС, пожежників – це завдання, яке ми виконуємо", - сказав Тимошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цього року за програмою "Велике будівництво" по Україні буде відновлено 2000 км місцевих доріг.

Автор: 

лікарня (1367) охорона здоров’я (293) медицина (2144) Тимошенко Кирило (558) Велике будівництво (742)


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Топ коментарі
+1
Минуточку!
Это деньги булдут переброшены с большой стройки или миллиард деревьев будет продан на дрова?
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04.11.2021 17:04 Відповісти
+1
Скільки вже було тих наступних років для оновлення, підвищення, бла-бла-бла...!!!
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04.11.2021 17:07 Відповісти
+1
Многие до Нового Года не доживут, - проедутся по новым дорогам до кладбища. Спасибо, 73% зебанатов!
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04.11.2021 17:38 Відповісти
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Знов Зелений перенакурився ?
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04.11.2021 16:56 Відповісти
О-о ще одна потужна медична реформа... Сподіваюсь, попередню реформаторшу чорти в пеклі смажити будуть вічно
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04.11.2021 16:58 Відповісти
Минуточку!
Это деньги булдут переброшены с большой стройки или миллиард деревьев будет продан на дрова?
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04.11.2021 17:04 Відповісти
Отсюда:

Президент Владимир Зеленский поставил задачу создать в Украине ракетный носитель легкого класса для освоения космоса. Об этом РБК-Украина заявил вице-премьер Олег Уруский.
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04.11.2021 18:30 Відповісти
....Як свідчить Держстат, в Україні загалом зростає заборгованість по зарплатах. Якщо станом на 1 серпня 2021 року заборгованість медикам по зарплаті з початку року зросла на 390,6% до суми невиплаченої заробітної плати на 1 січня 2021 року, то станом на 1 вересня ця заборгованість вже становить 124,85 млн.грн. і складає 449,7%. Іншими словами, з початку року заборгованість медичним працівникам зросла в 4,5 рази.

Зважаючи на нереалістичність Бюджету-2022, не виключено, що буде, як у 2020. У жовтні 2020 року у своєму Посланні до Верховної Ради «Про внутрішнє і зовнішнє становище України» Зеленський також анонсував мінімальну заробітну плату лікаря в 20-25 тис. грн, медичної сестри - 15 тис. грн, молодшого медичного персоналу - до 10-12 тис.грн. Потім виявилося, що тільки слово було теплим…
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04.11.2021 17:04 Відповісти
Скільки вже було тих наступних років для оновлення, підвищення, бла-бла-бла...!!!
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04.11.2021 17:07 Відповісти
новые горизонты для большой мойки! кирюша кует пока горячо, все как любит Шеф!
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04.11.2021 17:24 Відповісти
дайте вгадаю - Велике Оздоровництво?
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04.11.2021 17:27 Відповісти
ни, - все тоже велике крадивныцтво!
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04.11.2021 17:39 Відповісти
Многие до Нового Года не доживут, - проедутся по новым дорогам до кладбища. Спасибо, 73% зебанатов!
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04.11.2021 17:38 Відповісти
У нас уже 48 областей ? А-а-а, це із врахуванням повернених Придністрянщини, Кубані, Берестейщини, Засяння, Курщини.... не хілий розмах, люто плещу в долоні.
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04.11.2021 17:48 Відповісти
Це станеться до побудови Космодрому , чи після ???

Космическая программа Украины 2021-2025 включает запуск семи спутников, строительство украинского космодрома и вступление в ЕКА

В 2021-2025 годах Государственное космическое агентство планирует потратить на реализацию космической программы 15 млрд грн. Об этом в эфире Первого делового сообщил глава Госкосмоса Владимир Тафтай, говоря о космической программе Украины на ближайшие пять лет...
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04.11.2021 20:35 Відповісти
Хто чув, український супутник вже на орбіті ???

" 2 февраля 2021 года министр стратегических отраслей промышленности https://file.liga.net/persons/uruskiy-oleg Олег Уруский сообщил, что президент https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii Владимир Зеленский поставил заданиеhttps://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-hochet-zapustit-v-kosmos-sputnik-privyazali-eto-k-********-nezavisimosti-ukrainy запустить на околоземную орбиту спутник Сич-2-1-30. Запуск должен состояться в честь 30-летия независимости Украины..."
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04.11.2021 20:37 Відповісти
у нас по моему 27 областей? откуда их стало 48?
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04.11.2021 21:30 Відповісти
Миллиард деревьев посадили, олигарх - вор Беня керует Украиной, стрелять перестали, а война не закончилась. Год президенства два раза закончился, а наивеличайший коррумпированный президент до сих пор не ушёл.
больницам как деньги не давали, так и не дадут
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04.11.2021 23:05 Відповісти
 
 