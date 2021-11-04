З наступного року в Україні розпочнеться оновлення 48 обласних лікарень

Наступного року програма "Велике будівництво" охопить 48 обласних лікарень в усіх областях України.

Про це оголосив заступник голови Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко в ході форуму "Україна 30. Безпечна громада", інформує Цензор.НЕТ.

Тимошенко розповів, що капітальне оновлення відбудеться у медзакладах як для дітей, так і для дорослих.

"І найголовніше – для того, щоб ми разом із МВС та ДСНС могли допомагати людям, у 29 з цих лікарень будуть побудовані вертолітні майданчики саме для того, щоб швидко доставляти людей до лікарень", - заявив він.

За словами Тимошенка, цього року програма завершує відновлення або будівництво 201 приймального відділення в опорних лікарнях, а також 600 амбулаторій. Нові об’єкти з’явилися у тому числі і у маленьких громадах.

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"Держава та місцеві громади на умовах співфінансування надає велику техніку, яку ці опорні лікарні загалом не бачили багато років, взагалі не знали про існування і можливість існування такої техніки в лікарні опорній. Це і апарати комп'ютерних томографів, це УЗІ, цифрові рентгени, цього року також ми доставимо ангіографи", - зазначив заступник голови ОП.

Крім цього, триває створення нових доріг, які допомагають автівкам швидкої допомоги оперативно реагувати на виклики.

"Саме тому до кінця 2021 року буде оновлено (загалом з 2019 по 2021) 13 тисяч кілометрів доріг. І вже до кінця 2024 року ми, сподіваємося, зможемо зробити 24 тисячі кілометрів. Це фактично усі дороги державного значення, а також багато з доріг, які перебувають на балансі обласних державних адміністрацій. І ще раз повторюсь: скорочення шляху проїзду швидкої допомоги, поліції, ДСНС, пожежників – це завдання, яке ми виконуємо", - сказав Тимошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цього року за програмою "Велике будівництво" по Україні буде відновлено 2000 км місцевих доріг.