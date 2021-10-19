Областной центр нейрохирургии и неврологии реконструируют в Ужгороде, - ОГА

Работы по реконструкции областного клинического центра нейрохирургии и неврологии стартовали в Ужгороде.

Об этом сообщает заместитель главы Закарпатской ОГА Иштван Петрушка, информирует Цензор.НЕТ.

Медучреждение планируют отремонтировать до конца года.

В центре лечат пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, черепно-мозговыми травмами, также здесь проходят реабилитацию прооперированные пациенты.

Строительные работы в рамках президентской программы "Большая стройка" начали около недели назад. В обновленном центре нейрохирургии и неврологии планируют разместить новую диагностическую аппаратуру: высокопольный магнитно-резонансный томограф, микроскопы, оборудование для операционных блоков, визуализационное оборудование, новые функциональные медицинские кровати, инфузионный шприцевой насос и высокоскоростную хирургическую систему-дрель. Договора на современную медицинскую технику уже проплачены.

"В центре работают только низкопольные томографы. Преимущество нового оборудования - оно позволит более четко видеть изображение, мелкие анатомические детали, что нередко имеет чрезвычайно важное значение в лечении тяжелых болезней", - отметил заместитель главы ОГА.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках "Большой стройки" в каждой области Украины появятся больницы нового формата, которые будут соответствовать уровню ведущих европейских клиник.

