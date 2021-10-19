Обласний центр нейрохірургії та неврології реконструюють в Ужгороді, - ОДА

Роботи з реконструкції обласного клінічного центру нейрохірургії та неврології стартували в Ужгороді.

Про це повідомляє заступник голови Закарпатської ОДА Іштван Петрушка, інформує Цензор.НЕТ.

Медзаклад планують відремонтувати до кінця року.

У центрі лікують пацієнтів з гострими порушеннями мозкового кровообігу, черепно-мозковими травмами, також тут проходять реабілітацію прооперовані пацієнти.

Будівельні роботи в межах президентської програми "Велике будівництво" почали приблизно тиждень тому. В оновленому центрі нейрохірургії та неврології планують розмістити нову діагностичну апаратуру: високопольний магнітно-резонансний томограф, мікроскопи, устаткування для операційних блоків, візуалізаційне обладнання, нові функціональні медичні ліжка, інфузійний шприцевий насос та високошвидкісну хірургічну систему-дриль. Договори на сучасну медичну техніку вже проплачені.

"В центрі працюють тільки низькопольні томографи. Перевага нового обладнання - дозволятиме більш чітко бачити зображення, дрібніші анатомічні деталі, що нерідко має надзвичайно важливе значення у лікуванні важких хвороб", - зазначив заступник голови ОДА.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що в межах "Великого будівництва" в кожній області України з'являться лікарні нового формату, які відповідатимуть рівню провідних європейських клінік.