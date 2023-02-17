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Генштаб ВС (5784) Мелитополь (610) прослушка (343) телефон (237)

Российские спецслужбы прослушивают телефонные разговоры жителей Мелитополя, - Генштаб

прослушка

В Мелитополе обнаружена работа дополнительной башни мобильной связи, установленной врагом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

"Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области обнаружена работа дополнительной башни мобильной связи, установленной противником. С помощью нее российские спецслужбы имеют возможность прослушивать телефонные разговоры абонентов GSM операторов", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг может прослушивать мобильные телефоны украинцев, - Центр противодействия дезинформации
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Топ комментарии
+6
Чудовий привід накласти санкції на російський мобільний зв'язок, мобільний інтернет та повернути росіян у 90-ті, коли дисковий телефон був розкішю і лише у тих, у кого були зв'зки нагорі, а мобіла за сто баксів була лише атрибутом "нових росіян" та доповненням до шістисотого Мерседеса
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17.02.2023 08:01
+4
Ватница в Германи возмущена уличной инсталляцией "Путин в говне и крови".
кстати, она так и не объяснила, что она делает на улице, "где одни проститутки".... ))
https://twitter.com/i/status/1626326927005958144
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17.02.2023 08:09
+3
Значит информацию надо передавать известными фразами из книг и фильмов, чтобы у них мозг от догадок разорвало !
- грузите апельсины бочках братья карамазовы
- бамбарбия кергуду
- ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству
- кто не работает, тот воюет! учись, студент!
- ну, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы... кто хочет поработать?
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17.02.2023 08:17
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Правила форума Совет форумчан
щоб слухати - не обов"язково вежу ставити.....
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17.02.2023 08:00 Ответить
А визначать геолокацію абонента?
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17.02.2023 08:07 Ответить
потрібно дві вишки
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17.02.2023 09:05 Ответить
Одна працює ще з часів до початку війни Поставили ще одну А, взагалі-то, для пеленгування завжди використовувалися ТРИ радіостанції І та сітка вишок, що існувала з часів довоєнних, прекрасно справляється з цим Значить, остання виконує якісь додаткові вузькоспеціалізовані функції...
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17.02.2023 09:11 Ответить
Чудовий привід накласти санкції на російський мобільний зв'язок, мобільний інтернет та повернути росіян у 90-ті, коли дисковий телефон був розкішю і лише у тих, у кого були зв'зки нагорі, а мобіла за сто баксів була лише атрибутом "нових росіян" та доповненням до шістисотого Мерседеса
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17.02.2023 08:01 Ответить
Ніяких санкцій з важкими наслідками не буде: кассабський ринок телекомунікаційних послуг - ласий шматок для іноземних компаній, які продають мережеве обладнання, та й самі смартфони. Ублюдки з Сяомі чи з ****** підуть з ринку рашки? Ага, щаз.
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17.02.2023 08:36 Ответить
Ну тоді вони підуть зі світового ринку вслід за Хуавеєм, чим мобільний бізнес американці майже знищили до того
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17.02.2023 10:22 Ответить
А що ще можуть кацапи? Вбивати, грабувати, гвалтувати... А щоб ще краще вбивати і знущатися - прослуховують розмови і організовують наклепи одне на лдного. То ростки реального "русского мира".
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17.02.2023 08:07 Ответить
Ватница в Германи возмущена уличной инсталляцией "Путин в говне и крови".
кстати, она так и не объяснила, что она делает на улице, "где одни проститутки".... ))
https://twitter.com/i/status/1626326927005958144
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17.02.2023 08:09 Ответить
оборудование для прослушки стоит $900.....
покупаете и слушаете.....
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17.02.2023 08:12 Ответить
Значит информацию надо передавать известными фразами из книг и фильмов, чтобы у них мозг от догадок разорвало !
- грузите апельсины бочках братья карамазовы
- бамбарбия кергуду
- ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству
- кто не работает, тот воюет! учись, студент!
- ну, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы... кто хочет поработать?
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17.02.2023 08:17 Ответить
на рашці так і розмовляють /Езопова мова/адже слова такі як війна ...вибух...та ін. заборонені..
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17.02.2023 08:26 Ответить
І не тільки в Мелітополі. На якомусь сайті якось був матеріал як прибрати шпіона з телефону.
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17.02.2023 08:24 Ответить
Треба як мінімум знищити/пошкодити антени станції, а в ідеалі ще мішок гранат в той підвал де ведуть прослуховування чебурашки з ФСБ.
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17.02.2023 08:46 Ответить
вышкам динамит помогает.....
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17.02.2023 10:29 Ответить
 
 