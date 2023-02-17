Российские спецслужбы прослушивают телефонные разговоры жителей Мелитополя, - Генштаб
В Мелитополе обнаружена работа дополнительной башни мобильной связи, установленной врагом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
"Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области обнаружена работа дополнительной башни мобильной связи, установленной противником. С помощью нее российские спецслужбы имеют возможность прослушивать телефонные разговоры абонентов GSM операторов", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+6 Птн Пнх 76a150e3
показать весь комментарий17.02.2023 08:01
+4 Йцу Кенг 07b0c614
показать весь комментарий17.02.2023 08:09
+3 AbOriginal_UA
показать весь комментарий17.02.2023 08:17
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
кстати, она так и не объяснила, что она делает на улице, "где одни проститутки".... ))
https://twitter.com/i/status/1626326927005958144
покупаете и слушаете.....
- грузите апельсины бочках братья карамазовы
- бамбарбия кергуду
- ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству
- кто не работает, тот воюет! учись, студент!
- ну, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы... кто хочет поработать?