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Байден (2766) Китай (2793) переговоры (4781) США (24862) Си Цзиньпин (258)

Байден планирует переговоры с Си Цзиньпином

байден,сі

Президент США Джо Байден намерен в ближайшее время пообщаться по телефону с главой Китая Си Цзиньпином.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

Разговор лидеров государств состоится на фоне сбития неизвестных объектов в воздушном пространстве Северной Америки.

"Я думаю, что последнее, чего хочет Си, - это фундаментально разорвать отношения с Соединенными Штатами и со мной", - отметил политик.

В то же время Байден подчеркнул, что не считает своей чрезмерной реакцией приказ на уничтожение аэростатов. Ведь перед этим посоветовался с американскими военными.

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"Мы не ищем новой холодной войны, но я не приношу извинений", - подчеркнул президент США.

Кроме того, он добавил, что продолжит конкурировать с Си Цзиньпином, но не будет конфликтовать.
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Топ комментарии
+8
Китайське і без цього не слід купувати бо це одноразове фуфло.
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17.02.2023 08:36
+5
Переважна більшість з того, чим користуються наші співгромадяни у побуті-вироблена у Китаї. Під маркою усіх відомих брендів, внутрішню начинку-вироблено там. ******** Китай-це вже не тільки одноразові копійчані побрякушки на вуличних розкладках. Світ переніс усе виробництво до них, бо дешеве виробництво, не помітивши, як китайці навчились технологій і почали розвивати власне виробництво.
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17.02.2023 08:55
+4
Китай - последний значительный оплот диктатуры. Без этих тварей не было бы ни Ирана, ни кндр, ни Венесуэлы, ни московии. Китайцы торгуют с США, ЕС и на эти деньги содержать целый выводок людоедов.
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17.02.2023 09:06
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А де наши зрадоботи що вже рвуть на собі майку і кричать що Китай ворог США і більше нічого китайського не купуватиму?
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17.02.2023 08:33 Ответить
Китайське і без цього не слід купувати бо це одноразове фуфло.
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17.02.2023 08:36 Ответить
регулярно получаешь на алибабе скидки?
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17.02.2023 08:46 Ответить
Їх всі отримують в день розпродажі.
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17.02.2023 09:31 Ответить
Переважна більшість з того, чим користуються наші співгромадяни у побуті-вироблена у Китаї. Під маркою усіх відомих брендів, внутрішню начинку-вироблено там. ******** Китай-це вже не тільки одноразові копійчані побрякушки на вуличних розкладках. Світ переніс усе виробництво до них, бо дешеве виробництво, не помітивши, як китайці навчились технологій і почали розвивати власне виробництво.
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17.02.2023 08:55 Ответить
Моя знайома купила китайський електрочайник. Залила в нього воду піднявши кришку зверху. Більше та кришка не відкривається і заливає воду через носик. А який китайський лімінь всім відомо.
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17.02.2023 09:05 Ответить
Тут треба пояснення, що китайські виробники співвідносять якість та ціну з певними ринками збуту. Досить рідко буває, щоб завод одночасно виробляв продукцію, скажімо, для Японії та Африки. Західна Європа, США і особливо Японія купують продукцію дорожче і за якістю краще ніж Росія, країни Латинської Америки, Східної Європи та Африки. Часто весь регіональний кластер налаштовується на продукцію певної якості, наприклад, високоякісні світлодіодні лампи традиційно виробляють у містах Шеньчжень або Сямень, а низькоякісні біля міста Чжуншань провінції Гуандун.
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17.02.2023 09:29 Ответить
Тобі відомо як кацапи знищили ЗАлК? Купували китайський лімінь заливали його в фірмові форми комбінату і постачали його споживачам продукції ЗАлКу. Покупці почали відмовлятись від такого фуфла і комбінат збанкрутував. Його знищили, а спеців переманили до себе.
А ти купував посуд з китайського нержу? Там намішано що завгодно, тільки не те що треба. Ти ніколи не бачив пелосипедні підшипники в колесах з ліміньовими кульками замість стальних? А я бачив.
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17.02.2023 09:45 Ответить
Я сдается все ясно написав що до якості продукції Китаю.
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17.02.2023 11:49 Ответить
Бо ваша знайома не переросла дитяче бажання халяви, і мабуть скупала хлам на розпродажу 11.11 на алі. Дорослі люди зазвичай розуміють, що якість має свою ціну. Брендові китайські речі - той же ксяомі - служать роками без особливих проблем і виготовлені з якісних матеріалів. Але й коштують аналогічно своїм європейським аналогам, бо це логічно.
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17.02.2023 09:35 Ответить
"Моя знайома купила китайський електрочайник. Залила в нього воду піднявши кришку зверху. Більше та кришка не відкривається і заливає воду через носик."
Заходимо, для прикладу, на сайт розетки (не реклама) у розділ електрочайники. Читаємо : Електрочайник TEFAL Країна реєстрації бренду : Франція Країна виробник : Китай
Електрочайник BOSCH Країна реєстрації бренду : Німеччина Країна виробник : Китай
Електрочайник PHILIPS Країна реєстрації бренду : Нідерланди Країна виробник : Китай
Електрочайник BRAUN Країна реєстрації бренду : Німеччина Країна виробник : Китай
І це-бренди. А знайома, вочевидь, купила чайник не за 1500-3000 грн, а гривень за 150-200, ноунейм. Нічого дивного.
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17.02.2023 10:57 Ответить
А хто виробник китайської ліміні та нержу?
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17.02.2023 11:00 Ответить
Зробіть зі знайомою запит продавцеві того чайнику.
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17.02.2023 11:08 Ответить
Он, шведи навіть своє Volvo китайцям віддали.
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17.02.2023 09:58 Ответить
А ось ще дещо.
https://www.pravda.com.ua/news/2023/02/16/7389722/ https://www.pravda.com.ua/news/2023/02/16/7389722/



Ще один аргумент що з Китаем ніхто розривати нічого не буде. Він занадто цінний для світової економіки.
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17.02.2023 08:36 Ответить
Те ж саме казали за расію.
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17.02.2023 08:42 Ответить
Раіся не так сильно вплетена у світову економіку.
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17.02.2023 09:21 Ответить
Авжеж, набудували фабрик, вбухали туди купу грошисьок, то який розрив. Хіба що коли вже дуужее припече.
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17.02.2023 08:56 Ответить
Там здебільшого ширпотреб. Захід зятягне трохи пояси, перенесуть виробництво. А от новийринок збуту Китай буде шукати довго)
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17.02.2023 10:34 Ответить
Товарообіг між цими краінами більше 700 млд. дол..
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17.02.2023 08:42 Ответить
уже больше 1 трлд,700 млрд єто устаревшая инфа
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17.02.2023 08:51 Ответить
Можете погуглити.
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17.02.2023 09:00 Ответить
У Байденов большой опыт общения с китайскими коммунистами. Касательно семейного бюджета.
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17.02.2023 08:52 Ответить
США та Китай поділять світ на свої сфери впливу...)(уйло хотів стати великим геополітиком а виявився лузером,якого вже навіть бувші середгбо азійські країни ,бувшого союзу не сприймають ,як впливову людину
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17.02.2023 09:02 Ответить
Які країни будуть у сфері впливу Китаю?
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17.02.2023 09:08 Ответить
Азии, ну кроме тех где сша.
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17.02.2023 09:20 Ответить
Більша частина світу. Як мінімум, за населенням
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17.02.2023 10:00 Ответить
Китай - последний значительный оплот диктатуры. Без этих тварей не было бы ни Ирана, ни кндр, ни Венесуэлы, ни московии. Китайцы торгуют с США, ЕС и на эти деньги содержать целый выводок людоедов.
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17.02.2023 09:06 Ответить
Диктатури теж різні бувають... Порівняно з Іраном чи КНДР, можна сказати, що китайці живуть у демократичному суспільстві.
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17.02.2023 10:04 Ответить
Буде як з ******. Він з ним теж обіцяв поговорити жорстко. Ось, до речі, цікава цитата:

Останнє, чого Путін хоче зараз, це "холодна війна

Нічого не нагадує?
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17.02.2023 09:55 Ответить
Вангую:
- Си, надо перестать поддерживать РФ
- Не вопрос, Джо. Тайвань отдаете?
- Нет
- Ну, на нет и суда нет.

Вот и вся встреча лидеров.
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17.02.2023 10:43 Ответить
рядові китайці зростають на ненависті до США!
там пропаганда 24/7 - США - ворог, найсильніша у світі китайська армія знищить США за лічені години... таке ж ватне бидло як і на болотах...
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17.02.2023 10:53 Ответить
 
 