Байден планирует переговоры с Си Цзиньпином
Президент США Джо Байден намерен в ближайшее время пообщаться по телефону с главой Китая Си Цзиньпином.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.
Разговор лидеров государств состоится на фоне сбития неизвестных объектов в воздушном пространстве Северной Америки.
"Я думаю, что последнее, чего хочет Си, - это фундаментально разорвать отношения с Соединенными Штатами и со мной", - отметил политик.
В то же время Байден подчеркнул, что не считает своей чрезмерной реакцией приказ на уничтожение аэростатов. Ведь перед этим посоветовался с американскими военными.
"Мы не ищем новой холодной войны, но я не приношу извинений", - подчеркнул президент США.
Кроме того, он добавил, что продолжит конкурировать с Си Цзиньпином, но не будет конфликтовать.
Пожалуйста, подождите...
А ти купував посуд з китайського нержу? Там намішано що завгодно, тільки не те що треба. Ти ніколи не бачив пелосипедні підшипники в колесах з ліміньовими кульками замість стальних? А я бачив.
Заходимо, для прикладу, на сайт розетки (не реклама) у розділ електрочайники. Читаємо : Електрочайник TEFAL Країна реєстрації бренду : Франція Країна виробник : Китай
Електрочайник BOSCH Країна реєстрації бренду : Німеччина Країна виробник : Китай
Електрочайник PHILIPS Країна реєстрації бренду : Нідерланди Країна виробник : Китай
Електрочайник BRAUN Країна реєстрації бренду : Німеччина Країна виробник : Китай
І це-бренди. А знайома, вочевидь, купила чайник не за 1500-3000 грн, а гривень за 150-200, ноунейм. Нічого дивного.
https://www.pravda.com.ua/news/2023/02/16/7389722/ https://www.pravda.com.ua/news/2023/02/16/7389722/
Ще один аргумент що з Китаем ніхто розривати нічого не буде. Він занадто цінний для світової економіки.
Останнє, чого Путін хоче зараз, це "холодна війна
Нічого не нагадує?
- Си, надо перестать поддерживать РФ
- Не вопрос, Джо. Тайвань отдаете?
- Нет
- Ну, на нет и суда нет.
Вот и вся встреча лидеров.
там пропаганда 24/7 - США - ворог, найсильніша у світі китайська армія знищить США за лічені години... таке ж ватне бидло як і на болотах...