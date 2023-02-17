Кирби: захват Бахмута – прихоть Пригожина. Это стратегически не повлияет на войну

Соединенные Штаты наблюдают несущественный прогресс, которого достигли россияне на Бахмутском направлении, но пока не известно, упадет ли город. Взять Бахмут – эгоистическое желание предводителя "вагнеровцев" Евгения Пригожина.

Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Даже если россияне захватят Бахмут, это не будет иметь стратегического влияния на войну в целом и даже стратегического влияния на восточную часть страны", - заявил Джон Кирби.

Он подчеркнул, что украинцы сами принимают решения, осуществляют операции и будут бороться за Бахмут и Соледар так, как сочтут нужным. А в Белом доме это полностью поддерживают.

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"Из того, что мы сейчас видим на Донбассе, трудно сказать, что это что-то вроде большого наступления россиян. Это продолжение того, что мы наблюдали в течение последних недель и даже месяцев. Взятие Бахмута выглядит как чисто эгоистическое желание Пригожина", - подчеркнул Кирби.

Высокопоставленный чиновник напомнил: соляные рудники под Бахмутом представляют личный экономический интерес для руководителя российской частной военной компании "Вагнера" Пригожина.

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