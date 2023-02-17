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Новости Война
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Бахмут (1599) Кирби (451) ЧВК Вагнер (1327) Пригожин Евгений (399)

Кирби: захват Бахмута – прихоть Пригожина. Это стратегически не повлияет на войну

кірбі

Соединенные Штаты наблюдают несущественный прогресс, которого достигли россияне на Бахмутском направлении, но пока не известно, упадет ли город. Взять Бахмут – эгоистическое желание предводителя "вагнеровцев" Евгения Пригожина.

Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Даже если россияне захватят Бахмут, это не будет иметь стратегического влияния на войну в целом и даже стратегического влияния на восточную часть страны", - заявил Джон Кирби.

Он подчеркнул, что украинцы сами принимают решения, осуществляют операции и будут бороться за Бахмут и Соледар так, как сочтут нужным. А в Белом доме это полностью поддерживают.

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"Из того, что мы сейчас видим на Донбассе, трудно сказать, что это что-то вроде большого наступления россиян. Это продолжение того, что мы наблюдали в течение последних недель и даже месяцев. Взятие Бахмута выглядит как чисто эгоистическое желание Пригожина", - подчеркнул Кирби.

Высокопоставленный чиновник напомнил: соляные рудники под Бахмутом представляют личный экономический интерес для руководителя российской частной военной компании "Вагнера" Пригожина.

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Пригожин хоче четверту зірку щоб переплюнути Брежнєва з кулеметом на Малой зємлє.
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17.02.2023 10:43 Ответить
У Бахмуті ЗСУ не можуть реалізувати всі свої переваги. Треба наоборт проводити наступи і нав'язувати ворогові наші плани.
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17.02.2023 10:45 Ответить
Взяття Бахмуту виглядає як суто егоїстичне бажання Пригожина", - наголосив Кірбі. Плять Кірбі, так в Україні іде вже рік війна ,бо в куйла егоїстичне бажання захопити Україну...І чому ж в США ,ЄС ,НАТО немає егоїстів котрі ,б не дозволили рашистським егоїстам втілювати свої свої кроваві егоїстичні плани в Україні???
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17.02.2023 10:53 Ответить
Їм похрін на Україну.
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17.02.2023 11:16 Ответить
Краще б менше ******* і давали більше допомоги, впаде Україна, то наступна Європа, а потім Китай прийде за США 🤦🤦🤦
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17.02.2023 10:59 Ответить
Маячня.
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17.02.2023 11:14 Ответить
 
 