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Дуда будет убеждать Байдена увеличить количество войск в Польше

дуда

Президент Польши Анджей Дуда намерен во время встречи с американским лидером Джо Байденом обсудить военное присутствие войск США в Польше.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

Дуда заявил, что будет убеждает Байдена увеличить количество американских войск и техники в Польше.

"У нас уже есть базы сегодня, и у нас уже есть оборудование, но я думаю, что его должно быть больше. Я также буду убеждать президента Джо Байдена сделать это", - сказал президент Польши.

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Также Дуда отметил, что обсудит этот вопрос с лидерами Франции и Германии на Мюнхенской конференции по безопасности.

Польский президент надеется, что визит Байдена в Польшу будет полон конкретики, поскольку запланированная поездка имеет "мощное политическое значение".

"Я не хочу и не могу говорить о них слишком много, но я ожидаю много конкретики. Возможно, это будет такая конкретика, о которой мы не сможем говорить публично. Такой визит всегда переходит в конкретику", – объяснил Дуда.

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В то же время Дуда заявил, что встреча Байдена и президента Украины Владимира Зеленского в Польше не анонсирована.

"Это вопрос, связанный с безопасностью президента Джо Байдена, это вопрос, связанный с безопасностью президента Владимира Зеленского, это вопрос, связанный с нашей безопасностью как хозяев всех встреч, которые будут проходить в это время и вокруг этой символической даты - первой годовщины российского вторжения в Украину", – сказал он.
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У нас понад 100 літаків Eurofighter Typhoon. У нас понад 100 танків Challenger. Найкраще разове використання будь-якого з цих предметів - розгорнути їх зараз для захисту українців - не в останню чергу тому, що саме так ми гарантуємо нашу власну довгострокову безпеку - Борис Джонсон

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17.02.2023 12:22 Ответить
По цим літакам на жаль потрібна згода пяти країн.
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17.02.2023 12:25 Ответить
Бородач ꑭ



Знаєте що таке пи*дець?
Ви думали нетака русня на єдиному марафоні? Ви думали полонена русня яку водять до церкви?
Українська блогерка RAMINA, з аудиторією в 1,34млн глядачів викладає інтерв'ю з вагнерівцем, де обслинюють, як йому бідному важко на війні.
Мій оху*ватор зламався...
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17.02.2023 12:23 Ответить
Якщо це ІПСО проти кацапні - най буде.
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17.02.2023 12:33 Ответить
Поляки, своє військо збільшуйте! Бо на когось надіятися... Самі бачите що в нас..
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17.02.2023 12:37 Ответить
Армія у 300-400 тис - нереальна цифра для Польщі.
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17.02.2023 15:25 Ответить
........в некоторых кругах есть инфа про то , что ***** планировал не только Киев взять за 3 дня , он планировал через неделю усилить приднестровье и взять Молдову , через 2 недели хотели быть в Варшаве , через *********** зайти в венгрию , и вишенкой на торте должен был быть Берлин , на всю операцию отводилось +- 40-50 дней , .............НАТА должна была не успеть ,, проснутся ,, , венгры- союзники , румыны вообще ничего не успели бы понять , плюс массированная инфрм-пропаганда в странах Европы и массовые митинги в поддержку ***** ............Европа ****** когда эта инфа будет обнародованна , скорее всего ее подадут на блюдичке в нужное время.
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17.02.2023 15:30 Ответить
Зараз у польської вати любимий комент, що настав час польському війську зайти у мінськ; а ще у них сильно горить срака коли я пишу, що поляки мають дякувати українцям за наш супротив без якого 3,14дари вже давно окупували Польщу. На що постійно бачу лише ватний сміх.
Як бачимо із дій Дуди, польська армія реально не здатна захистити свою країну від 3.14дарської орди, бо просить допомогу США по збільшенню контингенту.
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17.02.2023 15:22 Ответить
 
 