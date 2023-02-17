Дуда будет убеждать Байдена увеличить количество войск в Польше
Президент Польши Анджей Дуда намерен во время встречи с американским лидером Джо Байденом обсудить военное присутствие войск США в Польше.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.
Дуда заявил, что будет убеждает Байдена увеличить количество американских войск и техники в Польше.
"У нас уже есть базы сегодня, и у нас уже есть оборудование, но я думаю, что его должно быть больше. Я также буду убеждать президента Джо Байдена сделать это", - сказал президент Польши.
Также Дуда отметил, что обсудит этот вопрос с лидерами Франции и Германии на Мюнхенской конференции по безопасности.
Польский президент надеется, что визит Байдена в Польшу будет полон конкретики, поскольку запланированная поездка имеет "мощное политическое значение".
"Я не хочу и не могу говорить о них слишком много, но я ожидаю много конкретики. Возможно, это будет такая конкретика, о которой мы не сможем говорить публично. Такой визит всегда переходит в конкретику", – объяснил Дуда.
В то же время Дуда заявил, что встреча Байдена и президента Украины Владимира Зеленского в Польше не анонсирована.
"Это вопрос, связанный с безопасностью президента Джо Байдена, это вопрос, связанный с безопасностью президента Владимира Зеленского, это вопрос, связанный с нашей безопасностью как хозяев всех встреч, которые будут проходить в это время и вокруг этой символической даты - первой годовщины российского вторжения в Украину", – сказал он.
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