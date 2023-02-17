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Донецкая область (8786) Тарифы на электроэнергию (2143) ДТЭК (503)

В 24 населенных пунктах Донетчины возобновлено электроснабжение, - ДТЭК

дтек

24 населенных пункта Донетчины снова со светом.

Об этом в телеграм-канале сообщает ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

"За два дня энергетики ДТЭК вернули свет почти для 9 тысяч семей в прифронтовых регионах Донецкой области.

Из-за постоянных обстрелов без электроснабжения остаются еще многие населенные пункты, где энергетики ДТЭК не имеют доступа к проведению работ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что электроснабжение обязательно будет возобновлено для всех жителей области, как только энергетики получат разрешение от Вооруженных Сил Украины на проведение работ.

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