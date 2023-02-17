В 24 населенных пунктах Донетчины возобновлено электроснабжение, - ДТЭК

24 населенных пункта Донетчины снова со светом.

Об этом в телеграм-канале сообщает ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.



"За два дня энергетики ДТЭК вернули свет почти для 9 тысяч семей в прифронтовых регионах Донецкой области.



Из-за постоянных обстрелов без электроснабжения остаются еще многие населенные пункты, где энергетики ДТЭК не имеют доступа к проведению работ", - говорится в сообщении.



Отмечается, что электроснабжение обязательно будет возобновлено для всех жителей области, как только энергетики получат разрешение от Вооруженных Сил Украины на проведение работ.

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