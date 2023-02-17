Кабмин сформулировал 5 стратегических целей по переселенцам
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий представило Стратегию государственной политики по внутреннему перемещению на период до 2025 года.
Об этом сообщили в Минреинтеграции, передает Цензор.НЕТ.
Вицепремьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркнула, что полномасштабная агрессия РФ повлекла за собой массивнейшее перемещение людей в Европе после Второй мировой войны.
Так, по состоянию на начало февраля 2022 года в Украине насчитывалось почти 1,5 млн переселенцев, а в январе 2023 года было зарегистрировано более 4,8 млн человек как ВПЛ.
Отмечается, что государственная поддержка должна быть предоставлена на всех этапах - с момента принятия решения об эвакуации до добровольного возвращения на место постоянного проживания.
Таким образом, Кабмин должен сфокусироваться на 5 стратегических целях:
- Усиление возможности государства в реагировании на вызовы внутреннего перемещения.
- Обеспечение безопасной эвакуации граждан из опасных районов и удовлетворение их гуманитарных нужд.
- Содействие адаптации ВПЛ на новом месте жительства.
- Содействие интеграции ВПЛ в принимающих грромадах.
- Поддержка безопасного возвращения в покинутое место жительства и реинтеграции.
Верещук отметила, что эти ключевые цели подробно раскрыты в Стратегии. После согласования всех позиций проект будет вынесен на утверждение Кабмином.
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смокчи цицюстаранно і може доростеш до ермакаелдака.
О, вже15р капнуло!!)))) 😁😁
А ти диванный горе патриот почему аж в Польше прячешся и стравливаеш Украинцев ???????
А як відпочивають і де пишуть тобі відповіді бійці ЗСУ ти легко взнаєшь коли прийдешь до нас.
Я з радістю візьму тебе у свій розрахунок.
Я так вважаю, що витратили не менше 1 мільйона баксів на кожний пункт.