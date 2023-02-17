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стратегия (189) переселенцы (528) Верещук (498)

Кабмин сформулировал 5 стратегических целей по переселенцам

ірина,верещук

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий представило Стратегию государственной политики по внутреннему перемещению на период до 2025 года.

Об этом сообщили в Минреинтеграции, передает Цензор.НЕТ.

Вицепремьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркнула, что полномасштабная агрессия РФ повлекла за собой массивнейшее перемещение людей в Европе после Второй мировой войны.

Так, по состоянию на начало февраля 2022 года в Украине насчитывалось почти 1,5 млн переселенцев, а в январе 2023 года было зарегистрировано более 4,8 млн человек как ВПЛ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переселенцы могут оформить субсидию по фактическому месту жительства, - Минреинтеграции

Отмечается, что государственная поддержка должна быть предоставлена на всех этапах - с момента принятия решения об эвакуации до добровольного возвращения на место постоянного проживания.

Таким образом, Кабмин должен сфокусироваться на 5 стратегических целях:

  1. Усиление возможности государства в реагировании на вызовы внутреннего перемещения.
  2. Обеспечение безопасной эвакуации граждан из опасных районов и удовлетворение их гуманитарных нужд.
  3. Содействие адаптации ВПЛ на новом месте жительства.
  4. Содействие интеграции ВПЛ в принимающих грромадах.
  5. Поддержка безопасного возвращения в покинутое место жительства и реинтеграции.

Также читайте: Каждый шестой житель Львовщины - переселенец, - Верещук

Верещук отметила, что эти ключевые цели подробно раскрыты в Стратегии. После согласования всех позиций проект будет вынесен на утверждение Кабмином.
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Топ комментарии
+9
с..ка вона
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17.02.2023 12:53
+8
Вона тормоз? Прокинулась з еіакуацією...тут зі всіх прасок верещать, що в травні ми побєдуни й на шашлики по новим дорогам їдемо..розводить паніку й зраду
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17.02.2023 12:46
+6
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17.02.2023 12:45
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«Соціальне житло», собівартістю в 2000 долларів за метр входить до переліку?
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17.02.2023 12:41 Ответить
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17.02.2023 12:45 Ответить
Зараз Коля в Таіланді готується до війни в Криму. Займається тактичною боротьбою під одіялом з місцевими ледібоями.
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17.02.2023 13:10 Ответить
Вона тормоз? Прокинулась з еіакуацією...тут зі всіх прасок верещать, що в травні ми побєдуни й на шашлики по новим дорогам їдемо..розводить паніку й зраду
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17.02.2023 12:46 Ответить
с..ка вона
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17.02.2023 12:53 Ответить
Потвора 🤮
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17.02.2023 13:02 Ответить
пішла нафуй, зі своіми пЫрЫселенцями!!!! серед них одиниці Українців, всі інші - кацапьо, яке і стало політично-ідеологічним плацдармом, для вторгнення кацапів!!!! БІЛЬШІСТЬ з них ходила на мітинги "протіф майданутих бындэраф", вони наводять ракети на цілі, і зливають інфу про ЗСУ, а тепер ми усі маємо іх годувати!!!!!!!!!! 😡😡😡😡
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17.02.2023 13:03 Ответить
О! Знаток знайшовся ))відробив 3рубля?
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17.02.2023 13:18 Ответить
3,75 мині путінГ токі шо на карту скінул!!!! 🤑🤑
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17.02.2023 13:22 Ответить
Працюй старанніше, без тебе всіх не прогодувати.
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17.02.2023 13:42 Ответить
О, уже 7,50 є!!)) але я не збираюсь кацапьо годувати, так шо ти там якось саменький пробуй, кацапьонок!!
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17.02.2023 13:51 Ответить
Кого ти можеш прогодувати, якщо тебе від цицьки фаріон не відірвати
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17.02.2023 13:55 Ответить
ти головне ніпель ЗЕцыцька з писка не випускай!!)))) 🤣🤣🤣🤣кацапьйо іпане!!
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17.02.2023 14:03 Ответить
Не хвилюйся так! Я в тебе хліб забирати не збираюсь, так що працюй смокчи цицю старанно і може доростеш до ермака елдака.
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17.02.2023 14:13 Ответить
Пасіба тобі, добрий луГандонєц!!!! а до єлдака, ТИ - рости, він у вас "свой чілавєк", і папінька у нього "гдє нада работаіт"!!!!

О, вже15р капнуло!!)))) 😁😁
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17.02.2023 14:24 Ответить
Витрать гроші на освіту.
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17.02.2023 14:27 Ответить
Я с Луганска. Но я в ЗСУ.
А ти диванный горе патриот почему аж в Польше прячешся и стравливаеш Украинцев ???????
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17.02.2023 14:31 Ответить
нічого, нормально так в "акопах" інтернет є, час цензор почитати, коменти пописати, "в мінутах затішья мєжду апстрєламі".....
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17.02.2023 19:09 Ответить
В польшчі, на патріотичному дівані інтернет точно є.
А як відпочивають і де пишуть тобі відповіді бійці ЗСУ ти легко взнаєшь коли прийдешь до нас.
Я з радістю візьму тебе у свій розрахунок.
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17.02.2023 19:47 Ответить
Поки такі ініціатіви очолююь зрадники, ніякої користі з цього не буде.
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17.02.2023 13:05 Ответить
Дуже потужно!!!

Я так вважаю, що витратили не менше 1 мільйона баксів на кожний пункт.
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17.02.2023 14:54 Ответить
 
 