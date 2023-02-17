Кабмін сформулював 5 стратегічних цілей щодо переселенців
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій презентувало Стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року.
Про це повідомили в Мінреінтеграції, інформує Цензор.НЕТ.
Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголосила, що повномасштабна агресія РФ спричинила наймасовіше переміщення людей у Європі після Другої світової війни.
Так, станом на початок лютого 2022 року в Україні нараховували майже 1,5 млн переселенців, а в січні 2023 року було зареєстровано понад 4,8 млн осіб як ВПО.
Зазначається, що державна підтримка має надаватися на всіх етапах - від моменту прийняття рішення про евакуацію до добровільного повернення на місце постійного проживання.
Таким чином, Кабмін має сфокусуватися на 5 стратегічних цілях:
- Посилення спроможності держави у реагуванні на виклики внутрішнього переміщення.
- Забезпечення безпечної евакуації громадян із небезпечних районів і задоволення їхніх гуманітарних потреб.
- Сприяння адаптації ВПО на новому місці проживання.
- Сприяння інтеграції ВПО у приймаючих громадах.
- Підтримка безпечного повернення до покинутого місця проживання та реінтеграції.
Верещук зазначила, що ці ключові цілі детально розкриті у Стратегії. Після узгодження всіх позицій проєкт буде винесений на затвердження Кабміном.
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смокчи цицюстаранно і може доростеш до ермакаелдака.
О, вже15р капнуло!!)))) 😁😁
А ти диванный горе патриот почему аж в Польше прячешся и стравливаеш Украинцев ???????
А як відпочивають і де пишуть тобі відповіді бійці ЗСУ ти легко взнаєшь коли прийдешь до нас.
Я з радістю візьму тебе у свій розрахунок.
Я так вважаю, що витратили не менше 1 мільйона баксів на кожний пункт.