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Кабмін сформулював 5 стратегічних цілей щодо переселенців

ірина,верещук

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій презентувало Стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року.

Про це повідомили в Мінреінтеграції, інформує Цензор.НЕТ.

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголосила, що повномасштабна агресія РФ спричинила наймасовіше переміщення людей у Європі після Другої світової війни.

Так, станом на початок лютого 2022 року в Україні нараховували майже 1,5 млн переселенців, а в січні 2023 року було зареєстровано понад 4,8 млн осіб як ВПО.

Читайте: Знятися з обліку ВПО можна на порталі "Дія", - Мінсоцполітики

Зазначається, що державна підтримка має надаватися на всіх етапах - від моменту прийняття рішення про евакуацію до добровільного повернення на місце постійного проживання.

Таким чином, Кабмін має сфокусуватися на 5 стратегічних цілях:

  1. Посилення спроможності держави у реагуванні на виклики внутрішнього переміщення.
  2. Забезпечення безпечної евакуації громадян із небезпечних районів і задоволення їхніх гуманітарних потреб.
  3. Сприяння адаптації ВПО на новому місці проживання.
  4. Сприяння інтеграції ВПО у приймаючих громадах.
  5. Підтримка безпечного повернення до покинутого місця проживання та реінтеграції.

Також читайте: Уряд ще рік платитиме бізнесу компенсації за працевлаштування переселенців

Верещук зазначила, що ці ключові цілі детально розкриті у Стратегії. Після узгодження всіх позицій проєкт буде винесений на затвердження Кабміном.

Автор: 

стратегія (200) переселенці (980) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+9
с..ка вона
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17.02.2023 12:53
+8
Вона тормоз? Прокинулась з еіакуацією...тут зі всіх прасок верещать, що в травні ми побєдуни й на шашлики по новим дорогам їдемо..розводить паніку й зраду
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17.02.2023 12:46
+6
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17.02.2023 12:45
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«Соціальне житло», собівартістю в 2000 долларів за метр входить до переліку?
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17.02.2023 12:41 Відповісти
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17.02.2023 12:45 Відповісти
Зараз Коля в Таіланді готується до війни в Криму. Займається тактичною боротьбою під одіялом з місцевими ледібоями.
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17.02.2023 13:10 Відповісти
Вона тормоз? Прокинулась з еіакуацією...тут зі всіх прасок верещать, що в травні ми побєдуни й на шашлики по новим дорогам їдемо..розводить паніку й зраду
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17.02.2023 12:46 Відповісти
с..ка вона
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17.02.2023 12:53 Відповісти
Потвора 🤮
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17.02.2023 13:02 Відповісти
пішла нафуй, зі своіми пЫрЫселенцями!!!! серед них одиниці Українців, всі інші - кацапьо, яке і стало політично-ідеологічним плацдармом, для вторгнення кацапів!!!! БІЛЬШІСТЬ з них ходила на мітинги "протіф майданутих бындэраф", вони наводять ракети на цілі, і зливають інфу про ЗСУ, а тепер ми усі маємо іх годувати!!!!!!!!!! 😡😡😡😡
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17.02.2023 13:03 Відповісти
О! Знаток знайшовся ))відробив 3рубля?
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17.02.2023 13:18 Відповісти
3,75 мині путінГ токі шо на карту скінул!!!! 🤑🤑
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17.02.2023 13:22 Відповісти
Працюй старанніше, без тебе всіх не прогодувати.
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17.02.2023 13:42 Відповісти
О, уже 7,50 є!!)) але я не збираюсь кацапьо годувати, так шо ти там якось саменький пробуй, кацапьонок!!
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17.02.2023 13:51 Відповісти
Кого ти можеш прогодувати, якщо тебе від цицьки фаріон не відірвати
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17.02.2023 13:55 Відповісти
ти головне ніпель ЗЕцыцька з писка не випускай!!)))) 🤣🤣🤣🤣кацапьйо іпане!!
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17.02.2023 14:03 Відповісти
Не хвилюйся так! Я в тебе хліб забирати не збираюсь, так що працюй смокчи цицю старанно і може доростеш до ермака елдака.
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17.02.2023 14:13 Відповісти
Пасіба тобі, добрий луГандонєц!!!! а до єлдака, ТИ - рости, він у вас "свой чілавєк", і папінька у нього "гдє нада работаіт"!!!!

О, вже15р капнуло!!)))) 😁😁
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17.02.2023 14:24 Відповісти
Витрать гроші на освіту.
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17.02.2023 14:27 Відповісти
Я с Луганска. Но я в ЗСУ.
А ти диванный горе патриот почему аж в Польше прячешся и стравливаеш Украинцев ???????
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17.02.2023 14:31 Відповісти
нічого, нормально так в "акопах" інтернет є, час цензор почитати, коменти пописати, "в мінутах затішья мєжду апстрєламі".....
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17.02.2023 19:09 Відповісти
В польшчі, на патріотичному дівані інтернет точно є.
А як відпочивають і де пишуть тобі відповіді бійці ЗСУ ти легко взнаєшь коли прийдешь до нас.
Я з радістю візьму тебе у свій розрахунок.
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17.02.2023 19:47 Відповісти
Поки такі ініціатіви очолююь зрадники, ніякої користі з цього не буде.
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17.02.2023 13:05 Відповісти
Дуже потужно!!!

Я так вважаю, що витратили не менше 1 мільйона баксів на кожний пункт.
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17.02.2023 14:54 Відповісти
 
 