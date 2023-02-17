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Новости Война
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Китай (2793) Си Цзиньпин (258) Таяни (53) Ван И (60)

Си Цзиньпин планирует выступить с "мирной речью" к годовщине вторжения РФ в Украину

сі,цзіньпін

Лидер Китая Си Цзиньпин намерен выступить с "мирной речью" в годовщину начала войны в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, который сказал, что об этом ему сказал главный дипломат Китая Ван И.

Они встретились в четверг в Риме.

Во время войны Китай взял тонкую линию, стремясь сбалансировать свои связи с Западом, поддерживая при этом Москву.

Он вообще отказался продавать оружие России и не принимал непосредственного участия в войне в надежде сохранить доступ к мировому рынку.

Но в то же время Китай координирует свои действия с Россией на дипломатическом уровне и пользуется преимуществами скидок на российскую нефть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден планирует переговоры с Си Цзиньпином
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Топ комментарии
+62
Поки вони допомогають рашці, їх промови не коштують ані цента.
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17.02.2023 12:48
+47
миротворець х*єв
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17.02.2023 12:48
+42
Хитрожопые хотят между капелек....
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17.02.2023 12:46
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Хитрожопые хотят между капелек....
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17.02.2023 12:46 Ответить
как бы не упал СИ между каменей в бездну.. а то ведь можно попробовать прошмыгнуть если выйдет и между пуль снарядов и ракет..наверное китайцам неизвестна поговорка- что справлять нужду между 2 унитаз-ов не комефлю ...все одно упадет между унитазами и
сам будешь в испражнениях..
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17.02.2023 13:42 Ответить
Турки такие же хитрожопые. Не ангажированных и имеющих при этом влияние в мире вообще нет.
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18.02.2023 00:26 Ответить
Поки вони допомогають рашці, їх промови не коштують ані цента.
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17.02.2023 12:48 Ответить
миротворець х*єв
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17.02.2023 12:48 Ответить
Ну і що він скаже? "Мізамір"? Йшов би нах.Краще б на Сибір напав.
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17.02.2023 12:50 Ответить
Краще б Сибір напав повернув істиним господарям....
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17.02.2023 12:53 Ответить
Тобто ти хочеш, щоб Китай отримав доступ до ресурсів рашки? Китай - диктатура, а диктатура - це війна. якщо є ресурси.
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17.02.2023 14:57 Ответить
Я хочу щоб Україна мала СПІЛЬНИЙ кордон з китаєм так...років 40-50-ть...

а там хай Люди вирішують що далі робити...тільки, надіюсь, щоб вирішили НЕ "па-пріколу..."
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17.02.2023 15:29 Ответить
Я вже знаю про що буде заява Сі дзінь пині - дайтє путєну сохраніть літсо .
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17.02.2023 12:51 Ответить
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17.02.2023 20:56 Ответить
розстрілять при хвістня )(уйла! тайвань незалежна! сі хунь винь на гіляку!
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17.02.2023 12:52 Ответить
давня консерва - взірвалася. + 9 зомбі
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17.02.2023 21:41 Ответить
Випий отрути ***** китайське!
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17.02.2023 12:53 Ответить
Комуняцька мерзота. Ще один диктатор «за мир».
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17.02.2023 12:54 Ответить
Він там головний, убер *****. Всі інші у нього на побігеньках.
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17.02.2023 13:01 Ответить
рвать надо все отношения с вонючим китаем... и лет на 20-30 предать эту вонь забвению... надо пробудить рукойводителя украинской дипломатии, находящегося в полнейшей прострации и полностью занятого своими никому не нужными видосиками, которые делают его все более неприятным, к тому, чтобы он дал команду полнейшему нулю куляйбе начать процедуру разрыва отношений... министр сам не догадается вследствие "глубины" знаний и мировоззрения, а наивеличайший не знает что делать...
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17.02.2023 12:58 Ответить
почни з доступного тобі на єреф - Янека
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17.02.2023 21:43 Ответить
речь должна быть короткой - Пора делить рашку......
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17.02.2023 13:01 Ответить
Треба послати Китаю сигнал, повісивши Арахамію на Майдані.
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17.02.2023 13:03 Ответить
И д'ермака.
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17.02.2023 13:41 Ответить
лучше вешать пуйло и шойгу с лавровым )))
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17.02.2023 14:18 Ответить
А що там у нас з послом в КНР вже 2 роки? Ще не знайшли "сексологиню", яка б робила це в ************* традиціях?
Так агрохімію туди послицею - він же так захоплювався Китаєм ще рік тому!
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17.02.2023 13:04 Ответить
Дайте вгадаю - і цей буде говорити про переговори?
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17.02.2023 13:05 Ответить
и про отдачу шанхая россии )))
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17.02.2023 14:19 Ответить
Уж кому кому, а китаёзкой падле война на территории Европы очень выгодна. Вообще, они своими действиями давно объявили войну всему западному миру и претендуют на мировое господство. Взяли в союзники диктаторские режимы, помогают не сдохнуть от санкций рашисткой *********. По факту имеем ось зла диктаторских стран против демократических стран запада.
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17.02.2023 13:06 Ответить
пора устраивать в чайне демократическую революцию
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17.02.2023 14:20 Ответить
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17.02.2023 13:06 Ответить
О! с язика сорвал!
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18.02.2023 00:22 Ответить
пошел на ***
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17.02.2023 13:10 Ответить
головні саппортери рашистів які поставляють їм все шо завгодно, а в Україні забороняють купувати беспілотники. Пішли вони нахєр
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17.02.2023 13:15 Ответить
Підаре хитрожопий, "місамір" не проканає.
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17.02.2023 13:16 Ответить
Треба перестати купувати китайські товари, навіть якщо вони дешевше. Пора валити економіку хитродупих.
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17.02.2023 13:18 Ответить
Невже Сі Цзіньпін скаже, що Кон Чен Ий має забрати свої лапті з України, А Зауралля перелати Китаю.
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17.02.2023 13:18 Ответить
председатель хоче запропонувати Тибет і Хейлуцзян взамін на мир, а різницю поставками нафти з мордору ? Не ?
Більших потвор ніж жовта небезпека важко уявити.
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17.02.2023 13:25 Ответить
виродки косоокі
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17.02.2023 13:28 Ответить
Всё, где используется "мирные инициативы", "мирная речь" и т.п. - можно даже не слушать.
Любые реальные "инициативы" должны начинаться со слов: "Требуем от россии ...". Всё другое - от лукавого.
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17.02.2023 13:37 Ответить
Вийде Сі і скаже :

親愛的烏克蘭人！ 浸泡這些俄羅斯禮物，這樣即使他們的精神也不會發臭！ 烏克蘭的榮耀！😅
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17.02.2023 13:52 Ответить
Було би весело.
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18.02.2023 06:11 Ответить
Хто знає, як буде китайською ПІШОВ *****?!
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17.02.2023 13:54 Ответить
це буде - до Спаму
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17.02.2023 21:48 Ответить
І х@йло і Сі - два чоботи пара .Китай аж пищить , щоб хапанути Тайвань , і хто його зна щоб було , зложися карта в мокшів інакше в Україні .
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17.02.2023 13:57 Ответить
І що тут нового?
BRICS мимотворець?
Цей серіал стартував ще в березні минулого року, воно нудне і нецікаве.
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17.02.2023 14:02 Ответить
в общем то время пуйлоаферы с захватнической войной эта краснозадая обьезьяна некисло на дурашке наварилась и пуйло перед этим чайнизом в долгах как в шелках.
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17.02.2023 14:16 Ответить
Дзень Дзелень!
Колись ваші кеди та термоси найліпшими були!
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17.02.2023 14:19 Ответить
Китай мог бы надавить на РФ и заставить х=ло закончить эту войну...
Но для этого с китайцами нужно 24\7 работать нашим дипломатам.
Хотя бы эту, сексологиню в Пекин послать чтоль )
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17.02.2023 14:28 Ответить
Т.е. ты не допускаешь мысли, что Китай уже надавил на рашку, чтоб она начала войну в Европе, которая Китаю очень выгодна?
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17.02.2023 15:04 Ответить
во-первых, дело было год назад, когда все были уверены, что Киевзатридня, а Украиназанеделю и вот такой оборот дел возможно и был бы выгоден Китаю. И именно это и рассказал х=ло товарищу СИ.
во-вторых, но всё пошло совсем не так, и в итоге Украина держится, НАТО проснулось и лихорадочно объединяется вокруг... США, которому данная война и оказалась максимально выгодна, потому что...
в-третьих, газовый рынок Европы теперь лёг под США, система безопасности тоже целиком в руках США, рынок вооружений - ну тут просто флешрояль и для ВПК США рай и море возможностей и денег.
А что же Китай с этого всего кина поимел? Да собственно ничего кроме дешевого газа, который итак шёл в Китай. Зато тяжелейший экономический кризис на фоне пандемии которая внезапно закончилась везде кроме Китая.
Китаю на данном этапе нужно топить за окончание войны, иначе позиции США будут становится еще сильнее, а торговля Европы с Китаем всё слабее, т.к. для неё нужен мир.
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17.02.2023 17:04 Ответить
Які можуть бути промови про мир, якщо ціль війни росіян це знищення українців і України.
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17.02.2023 14:29 Ответить
Шановне товариство! Цей китайський царь веде себе так, тому, що( на моє глибоке переконання) впевнений, що ********** кацапії наступає звіздець( на велику літеру П). Як у того кацапського прислів`я: "Звиздец подкрался незаметно, хоть виден был издалека". Так от: він і розраховує на те, що кацапія буде переможена у цій віні, яку затіяв кремлівський педофіл, недокурок кегебістський - ***** в Україні та в недалекому майбутньому вона безоглядно стане китайським придатком сировини та викопних копалин. Тому і поводить себе так китайський очільник, так би мовити - це китайська много - ходов- очка. І "вашим і - нашим". Ну от якось так.
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17.02.2023 14:41 Ответить
А війскові борти з раші до Китаю просто так літають постійно, офіційно за касками і бронижелетами

А ще чайна компанії як і амер чи ЄС які мають там виробництво, добре заробляють на дешевих ресурсах з раші... які орки туди поставляють нижче ринкової ціни і ще й за юані
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17.02.2023 14:44 Ответить
Та хай цей балабол не перенапружуїться, один чорт нах*й пошлемо далі сидіти на своїй сраці рівно, на березі тої (ОЙ)баної "річки" й чекати поки вздута та виї*ана в усі дірки тушка х*йла повз нього пропливе...
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17.02.2023 14:54 Ответить
всі комунізди-.андони!
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17.02.2023 15:09 Ответить
китайське позорне у,бище .Краще повтори своє "китайське благословення" рашиста-куйла, на війну в в Україні перед олімпіадою,не маючи котрохо,рашист не починав би війну в Україні від слова "ніколи" --лицемірна китайська суч,ра .
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17.02.2023 15:39 Ответить
Кетайцы хотят половить рыбку в этой воде. Ничего у них не выйдет. Если Запад конечно хочет выжить то предпмиет все заклади чтобы не дать Кетаю помогать парашке оружием или деньгами.
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17.02.2023 15:54 Ответить
не вчи українську мову (все заклади) - вчи китайську!
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17.02.2023 21:53 Ответить
Китай хоче відтяпати ласий шматок росії і, при цьому не отримати ****.лєй. США і Японія мріють про таке ж і щоб теж не отримати п-лєй. Україна мріє вернути свої землі і повернути історичні і теж, щоб не отримати пізд.лєй. Європа хоче просто не отримати піздюлє...
Інтереси усіх тут співпадають. Лише для цього треба виснажити росію у війні і санкціями і дождатися, коли знебіжчиться ***** і внутрішнього бунту (чергового "вєлікого октября").
Дуже печально, що Україні тут відведена роля "сиру у мишоловці". Але, судячи з усього, по-інакшому не вийде...
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17.02.2023 16:06 Ответить
Бунту в РФ бути не може, немає підгрунтя на сьогодні .
Війна сама по собі завжди об'єднувала росіян, це історичний факт, а не призводила до бунту, тим більш зараз абсолютна більшість з них впевнена що вони не нападають на Україну, а захищають " свои исторические земли" та якщо програють в Україні то далі війна буде вже на їх території. Тож навіть ті хто проти "сво" не мають на меті бунт, коли кажуть ми проти, а мають на меті мирні перемовини та гуманне ставлення до українців та полонених ВСУ. Але навіть серед них немає тих хто скаже давайте віддамо Крим та Донбас. А про інших і казати нема що, вони вважають що треба воювати до кордону з Польщею, а потім ще поляків покарати
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17.02.2023 16:23 Ответить
Насамперед, Ви, мабуть призабулисьте що Перша Світова війна саме і призвела до бунту в росії, котрий вони згодом назвали "вєлікім октябрьом".
А по-друге, бунт (можете це назвати державним переворотом) здійснять самі москалі за гроші російських мільонерів і олігархів, капітали і вклади та активи котрих знаходяться в американських і європейських банках. Їх просто там прихлопнуть" і скажуть фрідманам-абрамовичам-дерипаскам та ін "гусскім" - або ви робите революцію, приводите до влади якогось "Васю" (ми вам скажемо кого), - або залишитеся і без бабла, і без штанів.
PS А "Вася", на якого вкажуть з берегів Потомака, зробить все решту (як йому скажуть з берегів Потомака).
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17.02.2023 18:56 Ответить
, полная каша у тебя в голове
«Китай хоче відтяпати ласий шматок росії і, при цьому не отримати ****.лєй.
США і Японія мріють про таке ж і щоб теж не отримати п-лєй»???

Ты с какого дуба упал?
Может назовешь, каки-таки не принадлежащие США и Японии территории хотят оттяпать США и Япония?
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17.02.2023 16:39 Ответить
Читай книжки. Почни з "Букваря".
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17.02.2023 19:52 Ответить
Яке їхало, таке і здибало. "Абетка".
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18.02.2023 06:14 Ответить
Тавалиса подождёт, когда северный брат ослабнет,а потом нападет, Сибильнаса!
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17.02.2023 16:17 Ответить
СіЦзіньПінь, йди зі своїм "мирним планом" на концерт до вашого МаоЦзедуна, за "рускім карабльом"...
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17.02.2023 16:21 Ответить
За ним стоїть 1.5 мільярда китайців, він абсолютний володар ціх людей, там же авторитарна влада, як ні як, це треба поважати.
Побачимо, що він запропонує.
Скоріш за все щоб Україна віддала частину своєї території та підписала мир.
А якщо ні, ну то ні, Китай впринципі влаштовує ситуація коли РФ слабшає руками України, в певний момент жовті человечкі можуть зробити щось таке на кшталт "днрлнр" тіки в Сибиру, а до того моменту будуть нафту та газ за собівартістю забирати
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17.02.2023 16:31 Ответить
Мир - это когда фашистская раша уйдет с непринадлежащей ей территории.

А Си пусть решает свои проблемы у себя и не лезет с советами к Украине.
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17.02.2023 16:29 Ответить
Фак Ю Сі
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17.02.2023 18:19 Ответить
Жопа ******* чувствует??
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17.02.2023 18:22 Ответить
здохнув би з х!йлом разом
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17.02.2023 18:40 Ответить
Скажіть йому хто-небудь китайською "Йди на ***"!
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17.02.2023 21:41 Ответить
Читайте между строк что он хочет сказать
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17.02.2023 21:49 Ответить
хазяїну поднєбєсной потрібний хазяїн прєісподнєй
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18.02.2023 00:48 Ответить
виступи з мирною промовою по примиренню з Тайванем
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18.02.2023 02:23 Ответить
 
 