Си Цзиньпин планирует выступить с "мирной речью" к годовщине вторжения РФ в Украину
Лидер Китая Си Цзиньпин намерен выступить с "мирной речью" в годовщину начала войны в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, который сказал, что об этом ему сказал главный дипломат Китая Ван И.
Они встретились в четверг в Риме.
Во время войны Китай взял тонкую линию, стремясь сбалансировать свои связи с Западом, поддерживая при этом Москву.
Он вообще отказался продавать оружие России и не принимал непосредственного участия в войне в надежде сохранить доступ к мировому рынку.
Но в то же время Китай координирует свои действия с Россией на дипломатическом уровне и пользуется преимуществами скидок на российскую нефть.
Топ комментарии
+62 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий17.02.2023 12:48
+47 Andrey Levenov
показать весь комментарий17.02.2023 12:48
+42 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий17.02.2023 12:46
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Пожалуйста, подождите...
сам будешь в испражнениях..
напавповернув істиним господарям....
а там хай Люди вирішують що далі робити...тільки, надіюсь, щоб вирішили НЕ "па-пріколу..."
Так агрохімію туди послицею - він же так захоплювався Китаєм ще рік тому!
Більших потвор ніж жовта небезпека важко уявити.
Любые реальные "инициативы" должны начинаться со слов: "Требуем от россии ...". Всё другое - от лукавого.
親愛的烏克蘭人！ 浸泡這些俄羅斯禮物，這樣即使他們的精神也不會發臭！ 烏克蘭的榮耀！😅
BRICS мимотворець?
Цей серіал стартував ще в березні минулого року, воно нудне і нецікаве.
Колись ваші кеди та термоси найліпшими були!
Но для этого с китайцами нужно 24\7 работать нашим дипломатам.
Хотя бы эту, сексологиню в Пекин послать чтоль )
во-вторых, но всё пошло совсем не так, и в итоге Украина держится, НАТО проснулось и лихорадочно объединяется вокруг... США, которому данная война и оказалась максимально выгодна, потому что...
в-третьих, газовый рынок Европы теперь лёг под США, система безопасности тоже целиком в руках США, рынок вооружений - ну тут просто флешрояль и для ВПК США рай и море возможностей и денег.
А что же Китай с этого всего кина поимел? Да собственно ничего кроме дешевого газа, который итак шёл в Китай. Зато тяжелейший экономический кризис на фоне пандемии которая внезапно закончилась везде кроме Китая.
Китаю на данном этапе нужно топить за окончание войны, иначе позиции США будут становится еще сильнее, а торговля Европы с Китаем всё слабее, т.к. для неё нужен мир.
А ще чайна компанії як і амер чи ЄС які мають там виробництво, добре заробляють на дешевих ресурсах з раші... які орки туди поставляють нижче ринкової ціни і ще й за юані
Інтереси усіх тут співпадають. Лише для цього треба виснажити росію у війні і санкціями і дождатися, коли знебіжчиться ***** і внутрішнього бунту (чергового "вєлікого октября").
Дуже печально, що Україні тут відведена роля "сиру у мишоловці". Але, судячи з усього, по-інакшому не вийде...
Війна сама по собі завжди об'єднувала росіян, це історичний факт, а не призводила до бунту, тим більш зараз абсолютна більшість з них впевнена що вони не нападають на Україну, а захищають " свои исторические земли" та якщо програють в Україні то далі війна буде вже на їх території. Тож навіть ті хто проти "сво" не мають на меті бунт, коли кажуть ми проти, а мають на меті мирні перемовини та гуманне ставлення до українців та полонених ВСУ. Але навіть серед них немає тих хто скаже давайте віддамо Крим та Донбас. А про інших і казати нема що, вони вважають що треба воювати до кордону з Польщею, а потім ще поляків покарати
А по-друге, бунт (можете це назвати державним переворотом) здійснять самі москалі за гроші російських мільонерів і олігархів, капітали і вклади та активи котрих знаходяться в американських і європейських банках. Їх просто там прихлопнуть" і скажуть фрідманам-абрамовичам-дерипаскам та ін "гусскім" - або ви робите революцію, приводите до влади якогось "Васю" (ми вам скажемо кого), - або залишитеся і без бабла, і без штанів.
PS А "Вася", на якого вкажуть з берегів Потомака, зробить все решту (як йому скажуть з берегів Потомака).
«Китай хоче відтяпати ласий шматок росії і, при цьому не отримати ****.лєй.
США і Японія мріють про таке ж і щоб теж не отримати п-лєй»???
Ты с какого дуба упал?
Может назовешь, каки-таки не принадлежащие США и Японии территории хотят оттяпать США и Япония?
Побачимо, що він запропонує.
Скоріш за все щоб Україна віддала частину своєї території та підписала мир.
А якщо ні, ну то ні, Китай впринципі влаштовує ситуація коли РФ слабшає руками України, в певний момент жовті человечкі можуть зробити щось таке на кшталт "днрлнр" тіки в Сибиру, а до того моменту будуть нафту та газ за собівартістю забирати
А Си пусть решает свои проблемы у себя и не лезет с советами к Украине.