Силы ПВО уничтожили воздушную цель в Сумской области, - ОВА
Во время последней воздушной тревоги силы ПВО в Сумской области уничтожили воздушную цель.
Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"На Сумщине во время воздушной тревоги сработало ПВО по воздушной цели. Цель обезврежена", - говорится в сообщении.
Остальная информация уточняется, добавили в ОВА.
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Аллоизий No4
показать весь комментарий17.02.2023 12:57 Ответить Мне нравится 2
Владимир Николенко 123e1460
показать весь комментарий17.02.2023 13:25 Ответить Мне нравится 2
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