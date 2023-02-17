Силы ПВО уничтожили воздушную цель в Сумской области, - ОВА

Во время последней воздушной тревоги силы ПВО в Сумской области уничтожили воздушную цель.

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"На Сумщине во время воздушной тревоги сработало ПВО по воздушной цели. Цель обезврежена", - говорится в сообщении.

Остальная информация уточняется, добавили в ОВА.

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