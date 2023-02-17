РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6991 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
4 031 2
ПВО (2495) Сумская область (2702)

Силы ПВО уничтожили воздушную цель в Сумской области, - ОВА

ппо

Во время последней воздушной тревоги силы ПВО в Сумской области уничтожили воздушную цель.

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"На Сумщине во время воздушной тревоги сработало ПВО по воздушной цели. Цель обезврежена", - говорится в сообщении.

Остальная информация уточняется, добавили в ОВА.

Читайте: Россияне из артиллерии и минометов обстреляли семь громад на Сумщине
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Уголок?
показать весь комментарий
17.02.2023 12:57 Ответить
Бахнуло так що у мене вікна (пятикамерний пакет) задзвеніли.
показать весь комментарий
17.02.2023 13:25 Ответить
 
 