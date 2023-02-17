Сили ППО знищили повітряну ціль у Сумській області, - ОВА
Під час останньої повітряної тривоги сили ППО у Сумській області знищили повітряну ціль.
Про це повідомили у Сумській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"На Сумщині під час повітряної тривоги спрацювало ППО по повітряній цілі. Ціль знешкоджено", - йдеться в повідомленні.
Решта інформації уточнюється, додали в ОВА.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Аллоизий No4
показати весь коментар17.02.2023 12:57 Відповісти Мені подобається 2
Владимир Николенко #234291
показати весь коментар17.02.2023 13:25 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль