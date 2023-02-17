Сили ППО знищили повітряну ціль у Сумській області, - ОВА

Під час останньої повітряної тривоги сили ППО у Сумській області знищили повітряну ціль.

Про це повідомили у Сумській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"На Сумщині під час повітряної тривоги спрацювало ППО по повітряній цілі. Ціль знешкоджено", - йдеться в повідомленні.

Решта інформації уточнюється, додали в ОВА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни з артилерії та мінометів обстріляли сім громад на Сумщині