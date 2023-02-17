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Сили ППО знищили повітряну ціль у Сумській області, - ОВА

ппо

Під час останньої повітряної тривоги сили ППО у Сумській області знищили повітряну ціль.

Про це повідомили у Сумській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"На Сумщині під час повітряної тривоги спрацювало ППО по повітряній цілі. Ціль знешкоджено", - йдеться в повідомленні. 

Решта інформації уточнюється, додали в ОВА.

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Автор: 

ППО (3208) Сумська область (3709)


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17.02.2023 12:57 Відповісти
Бахнуло так що у мене вікна (пятикамерний пакет) задзвеніли.
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17.02.2023 13:25 Відповісти
 
 