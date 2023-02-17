РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6929 посетителей онлайн
Новости Война
12 933 37
Беларусь (7771) ракеты (3471) Украина (44300)

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога (обновлено)

тривога

Днем 17 февраля во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

По состоянию на 13.45 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

По данным телеграмм-каналов, в Беларуси активность МиГ-31К.

По состоянию на 14:21 воздушная тревога отменена во всех регионах, кроме Сумской и Луганской областей и АР Крым.

Смотрите: В Молдове снова нашли обломки российской ракеты у границы с Украиной. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
Є РЕАЛЬНІ тривоги с РЕАЛЬНИМИ попередженнями, коли кацапня готується випускати на Україні ракети - в такому випадку мають бути всі ці міри. А є отакі ФЕЙКОВІ тривоги, коли десь в Білорусі літає винищувач - це нікому нічим не загрожує, але паралізує життя по всій Україні! Крім того - через ті фейкові тривоги знижується сприйняття населенням СПРАВЖНІХ тривог!
Не кажучи вже про те, що закриття установ під час тривог просто збирає толпу людей перед установою! Бо ніхто під час тих фейкових тривог до бомбосховища не йде- це нереально, бігати до бомбосховища кожного разу, коли десь 1 винищувач злітає.
показать весь комментарий
17.02.2023 14:19
+6
Підпишіть, будь ласка, та поширюйте петицію, про довічне позбавлення корупціонерів права обіймати державні посади petition.president.gov.ua/petition/178836
показать весь комментарий
17.02.2023 13:51
+6
Их нужно расстреливать, вешать, усыплять и травить ядом ... а останки спаливать в крематориях ... вот тогда эти паразиты точно уже не согут занимать должностей
показать весь комментарий
17.02.2023 13:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підпишіть, будь ласка, та поширюйте петицію, про довічне позбавлення корупціонерів права обіймати державні посади petition.president.gov.ua/petition/178836
показать весь комментарий
17.02.2023 13:51 Ответить
Их нужно расстреливать, вешать, усыплять и травить ядом ... а останки спаливать в крематориях ... вот тогда эти паразиты точно уже не согут занимать должностей
показать весь комментарий
17.02.2023 13:56 Ответить
Це несерйозна пропозиція, у нас немає смертної кари.
Тому краще домогтись того, чого домогтись реально.
показать весь комментарий
17.02.2023 14:00 Ответить
угу, в Сингапуре и Китае уговорами массовую коррупцию побороли ... или давайте как быдлоруссы .... надуем шарики и дружно встанем на лавочки в знак протеста?
показать весь комментарий
17.02.2023 14:55 Ответить
А кто вам сказал, что в Китае победили коррупцию? В Китае коррупция процветает не смотря на суровость наказаний. Я работал в Китае и прекрасно осведомлен, как роскошествуют местные чиновники.
показать весь комментарий
17.02.2023 15:43 Ответить
Коли вже перестануть ці тривоги по всій країні через зліт якогось винищувача у Білорусі?
Ну реально - цей 1 винищувач явно нікому не загрожує, а у нас зачиняються по всій країні установи на кілька годин, що б'є по економіці країни. Не можна їх дозволяти нас кошмарити цім винищувачем!
показать весь комментарий
17.02.2023 13:59 Ответить
Зараз не з Їблорусії загроза, а зліт МІГ-3ТК з "Калібрами" з аеродрому "Славаслєйка" (Ніжній новгород)
показать весь комментарий
17.02.2023 14:03 Ответить
Міг Кинджал несе, не калібри.
показать весь комментарий
17.02.2023 14:06 Ответить
Калібри - ракети МОРСЬКОГО базування. Міг31 може нести Кинжали.
показать весь комментарий
17.02.2023 14:07 Ответить
Так, "Кинжали", переплутав..
показать весь комментарий
17.02.2023 14:09 Ответить
Міг 3 з калібрами не зможе відірватися від землі, для нас це був би чудовий варіант.
показать весь комментарий
17.02.2023 14:07 Ответить
А якщо вони почнуть цілии день взлітати -- один сів -- другии взлетів .
показать весь комментарий
17.02.2023 14:05 Ответить
Так отож, що вони так можуть наші банкові установи, школи, дітсадки, супермаркети тримати так зачиненими хоч 24/7
показать весь комментарий
17.02.2023 14:08 Ответить
Це якийся особливий вид мазахізму не сприймати попередження про можливу смерть від ракети? Хай горить воне все синім полум'ям аби всі живі здорові були. За роботу дітсадків боязн, а життя людей то економічно не вигідно? Трешня.
показать весь комментарий
17.02.2023 14:13 Ответить
Є РЕАЛЬНІ тривоги с РЕАЛЬНИМИ попередженнями, коли кацапня готується випускати на Україні ракети - в такому випадку мають бути всі ці міри. А є отакі ФЕЙКОВІ тривоги, коли десь в Білорусі літає винищувач - це нікому нічим не загрожує, але паралізує життя по всій Україні! Крім того - через ті фейкові тривоги знижується сприйняття населенням СПРАВЖНІХ тривог!
Не кажучи вже про те, що закриття установ під час тривог просто збирає толпу людей перед установою! Бо ніхто під час тих фейкових тривог до бомбосховища не йде- це нереально, бігати до бомбосховища кожного разу, коли десь 1 винищувач злітає.
показать весь комментарий
17.02.2023 14:19 Ответить
Ага "с". "С" твоїми нефейковими доводами нефейкового українця спорить я не буду.
показать весь комментарий
17.02.2023 14:24 Ответить
Тобто ти доколупуєшся до мого "с", а сам пишеш "спорить", "доводи"?? Ти це серйозно, "нефейковий" ти наш?
показать весь комментарий
17.02.2023 14:28 Ответить
Війна в Україні, чим ви невдоволені, чи скласти лапки і на милість врага?
показать весь комментарий
17.02.2023 14:11 Ответить
По доброму, якщо він здійснить пуск в нашу сторону, то його потрібно знищити, но вони на це чекають щоб втравити Білорусь в війну проти нас.
показать весь комментарий
17.02.2023 14:05 Ответить
Якщо ти в тебе імунітет до рекет, то не звертай уваги. Підвищена віктимість це особистий вибір і не потрібно її поширювати на інших.
показать весь комментарий
17.02.2023 14:09 Ответить
Просто по вулицям можуть і скажені звірі можуть бігати, то може перестанемо їх прививати, бо це незручно? Голівоньку включи латентне ти суїцидятко. Життя людей найбліший пріорітет. Хоч виграти 2 години вдень ціною десятків років непрожитого життя?
показать весь комментарий
17.02.2023 14:19 Ответить
Слухай, манкурте, не розпинайся. Твої дивокомментарі, які прекрасно підхоплююють вигідний московій наратив, говорять яскравіше будь-яких аргументів.
показать весь комментарий
17.02.2023 14:28 Ответить
Да всем похрен уже. Некоторые для галочки всех посетителей выпроваживают и те возле входа ждут и матюкаются. Остальные только объявляют но работают дальше.
показать весь комментарий
17.02.2023 14:10 Ответить
Ну в общих чертах оно да, но тут другое возмущает: именно принудительно требование "выйти вон!" из тех же ТРЦ. Типа мы всё сделали, а как оно будет нам по барабану.

Хотя опасность прилёта именно туда минимальна. Гораздо вероятнее опять в подъезд засадят - а из дома уже давно никто в тылу не выходит по тревоге.
показать весь комментарий
17.02.2023 14:38 Ответить
з одного боку такі тривоги тримають в тонусі(хоча всім уже побарабану, тільки ниють під зачиненими банками та іншими установами) людей, щоб не забували що у нас війна. але з іншого боку тривога через зліт 1-2 винищувачів, які реально запускали ракети може разів 10 то дурня, від якої лише негатив для держави
показать весь комментарий
17.02.2023 14:31 Ответить
Всем пофигу, один Миг - одна ракета - возможно будет один пуск. Парализовать жизнь 30 миллионов из-за угрозы одного пуска? Дебилизм. К тому же сколько было случаев, когда был прилёт и лишь потом сирену включали. Да сотни раз. Стало быть дебилизм вдвойне.
Есть смысл в этих тревогах только при максимальном уровне угрозы ракетных пусков.
А иначе это перекладывание ответственности с государства на лично каждого.
Пройдить в укриття особенно радует )) Когда никаких укриттив способным принять даже миллион людей (не говоря уже о 30ти миллионов) нет и не было.
показать весь комментарий
17.02.2023 14:26 Ответить
Наприклад, у нас в селі немає укриттів. Що далі?
показать весь комментарий
17.02.2023 14:28 Ответить
а що вам у село кацапи запустять кинджал ? яких у них від сили 60 усього
показать весь комментарий
17.02.2023 14:33 Ответить
Так у тому то й річ, що тривога із-зі міга себе не виправдовує взагалі. Тільки паралізує життя країни.
показать весь комментарий
17.02.2023 14:35 Ответить
Та а чо, по нашему магазину в 100 квадратов запулят?
показать весь комментарий
17.02.2023 14:40 Ответить
 
 