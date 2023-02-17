По всей территории Украины объявлена воздушная тревога (обновлено)

Днем 17 февраля во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

По состоянию на 13.45 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

По данным телеграмм-каналов, в Беларуси активность МиГ-31К.

По состоянию на 14:21 воздушная тревога отменена во всех регионах, кроме Сумской и Луганской областей и АР Крым.

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