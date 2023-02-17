По всей территории Украины объявлена воздушная тревога (обновлено)
Днем 17 февраля во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
По состоянию на 13.45 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.
По данным телеграмм-каналов, в Беларуси активность МиГ-31К.
По состоянию на 14:21 воздушная тревога отменена во всех регионах, кроме Сумской и Луганской областей и АР Крым.
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+8 Tierre
показать весь комментарий17.02.2023 14:19
+6 Koval Jim
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+6 Ян Сапега c7b3b5db
показать весь комментарий17.02.2023 13:56
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Тому краще домогтись того, чого домогтись реально.
Ну реально - цей 1 винищувач явно нікому не загрожує, а у нас зачиняються по всій країні установи на кілька годин, що б'є по економіці країни. Не можна їх дозволяти нас кошмарити цім винищувачем!
Не кажучи вже про те, що закриття установ під час тривог просто збирає толпу людей перед установою! Бо ніхто під час тих фейкових тривог до бомбосховища не йде- це нереально, бігати до бомбосховища кожного разу, коли десь 1 винищувач злітає.
Хотя опасность прилёта именно туда минимальна. Гораздо вероятнее опять в подъезд засадят - а из дома уже давно никто в тылу не выходит по тревоге.
Есть смысл в этих тревогах только при максимальном уровне угрозы ракетных пусков.
А иначе это перекладывание ответственности с государства на лично каждого.
Пройдить в укриття особенно радует )) Когда никаких укриттив способным принять даже миллион людей (не говоря уже о 30ти миллионов) нет и не было.