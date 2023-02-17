По всій території України оголошували повітряну тривогу (оновлено)

Вдень 17 лютого у всіх регіонах України оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом на 13.45 повітряну тривогу оголошено по всій території України.

За даними телеграм-каналів, у Білорусі активність МіГ-31К.

Станом на 14.21 повітряну тривогу скасовано у всіх регіонах, окрім Сумської та Луганської областей та АР Крим.

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