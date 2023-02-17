По всій території України оголошували повітряну тривогу (оновлено)
Вдень 17 лютого у всіх регіонах України оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Станом на 13.45 повітряну тривогу оголошено по всій території України.
За даними телеграм-каналів, у Білорусі активність МіГ-31К.
Станом на 14.21 повітряну тривогу скасовано у всіх регіонах, окрім Сумської та Луганської областей та АР Крим.
Топ коментарі
+8 Tierre
показати весь коментар17.02.2023 14:19
+6 Koval Jim
показати весь коментар17.02.2023 13:51
+6 Ян Сапега #552919
показати весь коментар17.02.2023 13:56
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Тому краще домогтись того, чого домогтись реально.
Ну реально - цей 1 винищувач явно нікому не загрожує, а у нас зачиняються по всій країні установи на кілька годин, що б'є по економіці країни. Не можна їх дозволяти нас кошмарити цім винищувачем!
Не кажучи вже про те, що закриття установ під час тривог просто збирає толпу людей перед установою! Бо ніхто під час тих фейкових тривог до бомбосховища не йде- це нереально, бігати до бомбосховища кожного разу, коли десь 1 винищувач злітає.
Хотя опасность прилёта именно туда минимальна. Гораздо вероятнее опять в подъезд засадят - а из дома уже давно никто в тылу не выходит по тревоге.
Есть смысл в этих тревогах только при максимальном уровне угрозы ракетных пусков.
А иначе это перекладывание ответственности с государства на лично каждого.
Пройдить в укриття особенно радует )) Когда никаких укриттив способным принять даже миллион людей (не говоря уже о 30ти миллионов) нет и не было.