УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11825 відвідувачів онлайн
Новини Війна
12 934 37

По всій території України оголошували повітряну тривогу (оновлено)

тривога

Вдень 17 лютого у всіх регіонах України оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Станом на 13.45 повітряну тривогу оголошено по всій території України.  

За даними телеграм-каналів, у Білорусі активність МіГ-31К. 

Станом на 14.21 повітряну тривогу скасовано у всіх регіонах, окрім Сумської та Луганської областей та АР Крим.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військові навчання у Білорусі продовжили як мінімум до 27 лютого, - "Беларускі Гаюн"

Автор: 

Білорусь (7937) ракети (4028) Україна (5917)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
Є РЕАЛЬНІ тривоги с РЕАЛЬНИМИ попередженнями, коли кацапня готується випускати на Україні ракети - в такому випадку мають бути всі ці міри. А є отакі ФЕЙКОВІ тривоги, коли десь в Білорусі літає винищувач - це нікому нічим не загрожує, але паралізує життя по всій Україні! Крім того - через ті фейкові тривоги знижується сприйняття населенням СПРАВЖНІХ тривог!
Не кажучи вже про те, що закриття установ під час тривог просто збирає толпу людей перед установою! Бо ніхто під час тих фейкових тривог до бомбосховища не йде- це нереально, бігати до бомбосховища кожного разу, коли десь 1 винищувач злітає.
показати весь коментар
17.02.2023 14:19
+6
Підпишіть, будь ласка, та поширюйте петицію, про довічне позбавлення корупціонерів права обіймати державні посади petition.president.gov.ua/petition/178836
показати весь коментар
17.02.2023 13:51
+6
Их нужно расстреливать, вешать, усыплять и травить ядом ... а останки спаливать в крематориях ... вот тогда эти паразиты точно уже не согут занимать должностей
показати весь коментар
17.02.2023 13:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підпишіть, будь ласка, та поширюйте петицію, про довічне позбавлення корупціонерів права обіймати державні посади petition.president.gov.ua/petition/178836
показати весь коментар
17.02.2023 13:51 Відповісти
Их нужно расстреливать, вешать, усыплять и травить ядом ... а останки спаливать в крематориях ... вот тогда эти паразиты точно уже не согут занимать должностей
показати весь коментар
17.02.2023 13:56 Відповісти
Це несерйозна пропозиція, у нас немає смертної кари.
Тому краще домогтись того, чого домогтись реально.
показати весь коментар
17.02.2023 14:00 Відповісти
угу, в Сингапуре и Китае уговорами массовую коррупцию побороли ... или давайте как быдлоруссы .... надуем шарики и дружно встанем на лавочки в знак протеста?
показати весь коментар
17.02.2023 14:55 Відповісти
А кто вам сказал, что в Китае победили коррупцию? В Китае коррупция процветает не смотря на суровость наказаний. Я работал в Китае и прекрасно осведомлен, как роскошествуют местные чиновники.
показати весь коментар
17.02.2023 15:43 Відповісти
Коли вже перестануть ці тривоги по всій країні через зліт якогось винищувача у Білорусі?
Ну реально - цей 1 винищувач явно нікому не загрожує, а у нас зачиняються по всій країні установи на кілька годин, що б'є по економіці країни. Не можна їх дозволяти нас кошмарити цім винищувачем!
показати весь коментар
17.02.2023 13:59 Відповісти
Зараз не з Їблорусії загроза, а зліт МІГ-3ТК з "Калібрами" з аеродрому "Славаслєйка" (Ніжній новгород)
показати весь коментар
17.02.2023 14:03 Відповісти
Міг Кинджал несе, не калібри.
показати весь коментар
17.02.2023 14:06 Відповісти
Калібри - ракети МОРСЬКОГО базування. Міг31 може нести Кинжали.
показати весь коментар
17.02.2023 14:07 Відповісти
Так, "Кинжали", переплутав..
показати весь коментар
17.02.2023 14:09 Відповісти
Міг 3 з калібрами не зможе відірватися від землі, для нас це був би чудовий варіант.
показати весь коментар
17.02.2023 14:07 Відповісти
А якщо вони почнуть цілии день взлітати -- один сів -- другии взлетів .
показати весь коментар
17.02.2023 14:05 Відповісти
Так отож, що вони так можуть наші банкові установи, школи, дітсадки, супермаркети тримати так зачиненими хоч 24/7
показати весь коментар
17.02.2023 14:08 Відповісти
Це якийся особливий вид мазахізму не сприймати попередження про можливу смерть від ракети? Хай горить воне все синім полум'ям аби всі живі здорові були. За роботу дітсадків боязн, а життя людей то економічно не вигідно? Трешня.
показати весь коментар
17.02.2023 14:13 Відповісти
Є РЕАЛЬНІ тривоги с РЕАЛЬНИМИ попередженнями, коли кацапня готується випускати на Україні ракети - в такому випадку мають бути всі ці міри. А є отакі ФЕЙКОВІ тривоги, коли десь в Білорусі літає винищувач - це нікому нічим не загрожує, але паралізує життя по всій Україні! Крім того - через ті фейкові тривоги знижується сприйняття населенням СПРАВЖНІХ тривог!
Не кажучи вже про те, що закриття установ під час тривог просто збирає толпу людей перед установою! Бо ніхто під час тих фейкових тривог до бомбосховища не йде- це нереально, бігати до бомбосховища кожного разу, коли десь 1 винищувач злітає.
показати весь коментар
17.02.2023 14:19 Відповісти
Ага "с". "С" твоїми нефейковими доводами нефейкового українця спорить я не буду.
показати весь коментар
17.02.2023 14:24 Відповісти
Тобто ти доколупуєшся до мого "с", а сам пишеш "спорить", "доводи"?? Ти це серйозно, "нефейковий" ти наш?
показати весь коментар
17.02.2023 14:28 Відповісти
Війна в Україні, чим ви невдоволені, чи скласти лапки і на милість врага?
показати весь коментар
17.02.2023 14:11 Відповісти
По доброму, якщо він здійснить пуск в нашу сторону, то його потрібно знищити, но вони на це чекають щоб втравити Білорусь в війну проти нас.
показати весь коментар
17.02.2023 14:05 Відповісти
Якщо ти в тебе імунітет до рекет, то не звертай уваги. Підвищена віктимість це особистий вибір і не потрібно її поширювати на інших.
показати весь коментар
17.02.2023 14:09 Відповісти
Просто по вулицям можуть і скажені звірі можуть бігати, то може перестанемо їх прививати, бо це незручно? Голівоньку включи латентне ти суїцидятко. Життя людей найбліший пріорітет. Хоч виграти 2 години вдень ціною десятків років непрожитого життя?
показати весь коментар
17.02.2023 14:19 Відповісти
Слухай, манкурте, не розпинайся. Твої дивокомментарі, які прекрасно підхоплююють вигідний московій наратив, говорять яскравіше будь-яких аргументів.
показати весь коментар
17.02.2023 14:28 Відповісти
Да всем похрен уже. Некоторые для галочки всех посетителей выпроваживают и те возле входа ждут и матюкаются. Остальные только объявляют но работают дальше.
показати весь коментар
17.02.2023 14:10 Відповісти
Ну в общих чертах оно да, но тут другое возмущает: именно принудительно требование "выйти вон!" из тех же ТРЦ. Типа мы всё сделали, а как оно будет нам по барабану.

Хотя опасность прилёта именно туда минимальна. Гораздо вероятнее опять в подъезд засадят - а из дома уже давно никто в тылу не выходит по тревоге.
показати весь коментар
17.02.2023 14:38 Відповісти
з одного боку такі тривоги тримають в тонусі(хоча всім уже побарабану, тільки ниють під зачиненими банками та іншими установами) людей, щоб не забували що у нас війна. але з іншого боку тривога через зліт 1-2 винищувачів, які реально запускали ракети може разів 10 то дурня, від якої лише негатив для держави
показати весь коментар
17.02.2023 14:31 Відповісти
Всем пофигу, один Миг - одна ракета - возможно будет один пуск. Парализовать жизнь 30 миллионов из-за угрозы одного пуска? Дебилизм. К тому же сколько было случаев, когда был прилёт и лишь потом сирену включали. Да сотни раз. Стало быть дебилизм вдвойне.
Есть смысл в этих тревогах только при максимальном уровне угрозы ракетных пусков.
А иначе это перекладывание ответственности с государства на лично каждого.
Пройдить в укриття особенно радует )) Когда никаких укриттив способным принять даже миллион людей (не говоря уже о 30ти миллионов) нет и не было.
показати весь коментар
17.02.2023 14:26 Відповісти
Наприклад, у нас в селі немає укриттів. Що далі?
показати весь коментар
17.02.2023 14:28 Відповісти
а що вам у село кацапи запустять кинджал ? яких у них від сили 60 усього
показати весь коментар
17.02.2023 14:33 Відповісти
Так у тому то й річ, що тривога із-зі міга себе не виправдовує взагалі. Тільки паралізує життя країни.
показати весь коментар
17.02.2023 14:35 Відповісти
Та а чо, по нашему магазину в 100 квадратов запулят?
показати весь коментар
17.02.2023 14:40 Відповісти
 
 